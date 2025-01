Dulce: Trataron de revivirla sin éxito y ahora su hija hace todo para honrar su memoria

Tras la inesperada, triste y polémica partida de la cantante Dulce, el pasado 25 de diciembre, a los 69 años, luego de que el cáncer de riñón hizo metástasis en el pulmón, en TVNotas platicamos con su hija Romina Mircoli. Nos contó sobre los últimos días al lado de su madre y toda la controversia que se ha suscitado.

“Estos días han sido muy tristes. Es una pérdida irreparable y tengo que enfrentar esta nueva realidad de saber que me queda el resto de mi vida sin la persona que más me amó en este planeta. Mi mamá era una persona llena de amor. Hizo todo por mí, mi hijo y su familia”.

“A partir de que se le retiró el riñón (abril 2024) se pensaba que estaba libre de cáncer. Entró al hospital en noviembre por neumonía y, luego de la operación del empiema pleural y los exámenes, se descubrió que la metástasis había llegado a los pulmones”.

“El tipo de cáncer era uno de los más agresivos que hay, pero respondía muy bien a los tratamientos. Teníamos la esperanza de que pudiera salir”.

Dulce enfermó gravemente y pasó sus últimos días en el hospital / IG: @dulcelacantante

Romina cuenta los últimos días de Dulce en el hospital

“En algún momento la vi muy asustada, pero mi misión más grande en el hospital fue motivarla y cuidarla. Aunque sí, en algún momento me dijo que eligiera la urna más bonita y que brillara, pero no toqué más el tema. No quería que tuviera miedo y que pensara que se iba a morir”.

Sus últimos días: “Estaba muy malita y fue muy triste. Uno escucha cómo es el cáncer, pero hasta que lo vives te das cuenta lo horrible qué es y cómo se come viva a la persona que amas. Yo era sus brazos, sus pies, le daba de comer y todo. Llegó un punto en que ya no podía ni hablar”.

“El 24 de diciembre vinieron sus amigos a visitarla: Ivan Cochegrus, Roberto Hernández, Eduardo Acosta y Hamed Domínguez. Pasó un lindo día dentro de sus posibilidades y fue como un levantón que pasa cuando las personas ya se van a ir. En la noche fue muy difícil. Le costaba trabajo respirar”.

“Estuve al lado de ella sin dormir toda la madrugada. Los doctores entraban a verla y me decían que sus signos vitales estaban bien y ella se veía luchando por su vida. Hasta las 6 de la mañana logré dormir”.

“A las 8 de la mañana entró el médico a verla, prendió la luz, volteé a ver a mi mamá y me di cuenta de que no respiraba. El doctor me dijo: ‘¿Qué hacemos? Firmaste la hoja de no medidas extremas’. Y yo: ‘¡Por favor, traten de resucitarla! Aunque sea una vez’. Fueron corriendo por el desfibrilador y me pidieron que me saliera. Le dieron varios choques, pero no tuvieron éxito. Eso me ha dejado muy marcada”.

Romina Mircoli cumple la última voluntad de Dulce

¿Por qué decidió no trasladarla a Estados Unidos? “El médico me explicó que el cáncer deteriora mucho los cuerpos y que mi mamá iba a requerir mínimo dos procesos de embalsamamiento. Para cruzar la aduana iban a revisar el cuerpo e iba a estar expuesta a muchas personas porque esa era la realidad. No lo puedes controlar”.

“No iba a faltar alguien que le pudiera tomar una foto. Lo que hice fue protegerla y salvaguardar su imagen. Le dije: ‘Mami, te amo, y te voy a llevar al lado de Gloria como tú querías’”.

“Fue la decisión más adecuada. No se expuso el cuerpo porque ella no quería que la vieran así. La enfermedad te acaba. La urna ya está en Brownsville, Texas, y viene un homenaje en Matamoros para darle el último adiós y poder enterrar las cenizas con su mamá”.

¿Lucía Méndez la buscó cuando estuvo enferma? “A raíz de Siempre reinas ya no se volvieron a hablar. A mí no me buscó. Creo que en algún punto, si no mal recuerdo, mi mamá me dijo que le había marcado, pero no le contestó”.

Dulce no tuvo funeral porque fue incinerada inmediatamente / TVNotas

Romina y la relación con su mamá, Dulce, reconoce que fue como la de cualquier madre e hija

Sobre la relación con su mamá, dijo: “Fue muy bonita. No existe relación perfecta y, sí, llegamos a tener nuestras diferencias en más de una ocasión, pero eso es normal. Los hijos no somos idénticos a los padres, pero mi mamá daba su vida por mí”.

“Se me hace increíble que ahora tengo que demostrar que tuve momentos preciosos con mi mamá y siempre estaba con nosotros. Como cualquier madre e hija llegas a pelear, pero eso no definía nuestra relación, porque son momentos pasajeros contra toda una vida”.

“A mí me queda muy claro que las personas que dicen ser sus amigos no lo son. Esperaron la última oportunidad para colgarse de su fama. Eso no se le hace a la memoria y al hijo de un amigo”.

“Todos los días han estado cargados de negatividad y odio. Me duele mucho cuando dicen que no le dejaba ver a su nieto, cuando eso no es verdad”.

¿Qué te gustaría decirle a tu mamá?: “¡Que regrese! La necesito y amo mucho. La voy a extrañar el resto de mi vida. Me espera una vida sin ella y voy a seguir llorando. No puedo creer que nunca más la voy a volver a abrazar y que no le voy a poder llamar para decirle: ‘Mira lo que hizo tu nieto’, y mandarle un video”, finalizó.

