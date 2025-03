Alicia Villarreal bloqueó a Francisco Cantú, tras su primera y única cita, revela Ana María Alvarado

En medio del escándalo por la denuncia que interpuso Alicia Villarreal en contra de su aún esposo, Cruz Martínez, por violencia y el duelo por la pérdida de su padre, se llegó a especular que la cantante tendría una relación amorosa con Francisco Cantú, supuesto exnovio de Dulce.

En medio de una plática en ‘Vivalavi’, el también cantante, Francisco Cantú presumió que llegó a salir con la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’. Sin embargo, subrayó que esto sucedió cuando Alicia Villarreal se separó de Cruz Martínez tras él serle infiel.

“Alicia y Cruz ya se habían separado desde finales de 2023, ya no estaban juntos. Yo cuando salí con Alicia, ella me dijo en aquel tiempo, porque yo andaba en la gira de Alicia. Era el artista invitado en toda la gira Alicia en 2024”, dijo Francisco.

Dichas declaraciones se volvieron virales rápidamente, pero el equipo de Alicia Villarreal confirmó a ‘El gordo y la flaca que entre ellos solo había una amistad.

Mira: Arturo Carmona confrontó a Cruz Martínez por denuncia de Alicia Villarreal: “Difícil decir a quién le creo”

Francisco Cantú confiesa interés romántico en Alicia Villarreal

En declaraciones más recientes, Francisco Cantú confirmó que no fueron pareja, pero que la invitó a salir. También confesó que Alicia Villarreal le parece atractiva y él intentó cortejarla. “Las intenciones están ahí, pero quiero que resuelva su problema legal no quiero interferir”

El supuesto ex de Dulce, la cantante, agregó:

“Realmente somos amigos. Yo estaba en la gira cantando a dueto con ello. De que Alicia es muy guapa, si es muy guapa, no lo podemos negar. Y de que me gusta, pues obviamente que sí, no es algo que voy a esconder, pero no había ninguna relación, la estaba cortejando más que nada si ella me correspondía o no es algo que deberían preguntarle a ella”.

Sin embargo, admitió que nunca tuvieron una relación amorosa. Aseguró que distorsionaron sus palabras, dado que él nunca aseveró que haya tenido un romance con Alicia Villarreal.

¿Alicia Villarreal está interesada en Francisco Cantú?

Ana María Alvarado reveló en el programa ‘Sale el sol’ que, según una fuente cercana, la cantante Alicia Villarreal habría tenido una cita con el cantante y empresario Francisco Cantú, pero el encuentro no fue para nada lo que ella esperaba, al punto de que habría decidido bloquearlo.

Aseguran que Dulce y Francisco Cantú sí tenían un romance / Redes sociales

De acuerdo con lo contado por Alvarado, en algún momento en el que Alicia y Francisco coincidieron mientras cantaban juntos, ella le habría comentado que ya no había nada con Cruz Martínez, pues aunque no habían firmado el divorcio, llevaban años separados y solo estaban resolviendo temas de negocios.

Tiempo después, cuando Alicia tuvo una fecha en Estados Unidos, Cantú le propuso salir. Sin embargo, la primera impresión no habría sido la mejor para Villarreal, ya que cuando él pasó por ella en un auto de súper lujo, eso le generó incomodidad.

Te puede interesar: Alicia Villarreal: Revelan desgarradoras imágenes del funeral de su padre, don Víctor ¿Cruz Martínez asistió?

Alicia Villarreal continuó con el show a pesar del dolor / Instagram

Alicia Villarreal habría bloqueado a Francisco Cantú, según Ana María Alvarado

“En una de estas fechas que tuvo en Estados Unidos le dice que quiere salir con ella este señor, entonces pasa por ella en un auto de super lujo y ya desde ahí no le gustó porque dice ‘esto lo hacen para impresionar’ y no es lo que estoy buscando”. Ana María Alvarado

Según Ana María, al principio, Alicia dudó en subirse al vehículo porque no conocía bien a Francisco, pero las personas que la acompañaban la habrían alentado a aceptar, asegurando que la seguirían en otro automóvil. Supuestamente, durante el trayecto, el empresario solo hablaba de sí mismo: “yo tengo, yo soy”, lo que habría terminado de incomodar a la intérprete.

La periodista aseguró que al llegar al lugar, ambos convivieron un rato, pero no pasó nada más. Según relató Alvarado, tras aquella cita Alicia decidió cortar toda comunicación con Francisco Cantú, quien también fue supuestamente ex de Dulce, la cantante, y recientemente dijo que demandó a Romina, su hija.

“Me dicen que ella no se quería subir con él hasta no conocerlo y las personas con las que iba le dijeron súbete y te seguimos en el coche, que todo el camino le habló de ‘yo tengo, yo soy’, y que llegando al lugar si convivieron pero nada más no pasó nada y ya lo tiene bloqueado”, concluyó Ana María Alvarado.

Hasta el momento, ni Alicia Villarreal ni Francisco Cantú han dado declaraciones al respecto.

No te pierdas: Dulce: Aseguran que su hija, Romina Mircoli, sí la golpeaba, ¡le va a caer una demanda!