Alicia Villarreal se separa de Cruz Martínez, tras enterarse de infidelidad en plena entrevista

Alicia Villarreal sorprendió a televidentes y usuarios luego de que diera a conocer que, actualmente, enfrenta fuertes problemas en su relación de pareja con Cruz Martínez.

Resulta que el fundador de la agrupación de los ‘Kumbia kings’ y ‘Los super reyes’ estuvo envuelto en rumores de que supuestamente le habría sido infiel a la cantante de regional mexicano después de que salió a la luz una fotografía en la que Cruz está acompañado de una misteriosa mujer. Esto, mientras Alicia estaba de gira por la Ciudad de México para promocionar su carrera musical.

La cantante se enteró de esta situación en un encuentro con la prensa. Sin embargo, su reacción solo se centró en darse la vuelta y no seguir hablando al respecto.

Alicia Villarreal habla de los rumores de infidelidad de Cruz Martínez

A través de ‘De primera mano’, Alicia acudió como invitada al programa para dar a conocer sus nuevos proyectos musicales. No obstante, Gustavo Adolfo Infante le cuestionó si estaba separada de Cruz tras los rumores de una infidelidad.

Por su parte, la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ reveló que se acababa de enterar de una noticia que aún tenía que procesar.

“Ahorita estoy con una noticia que me acabo de enterar. De repente uno está trabajando y no sabes cómo procesar algunas cosas”. Alicia Villarreal

Agregó: “Me voy a dar mi tiempo, Ne voy a sentar a platicar y es una relación adulta. Somos adultos. Hemos vivido muchas cosas. Algunas cosas han sido ciertas. Otras no han sido ciertas, pero no me sorprende”.



¿Alicia Villarreal confirma que está separada de Cruz Martínez?

Tras la entrevista en ‘De primera mano’, la cantante fue abordada por la prensa y, de nueva cuenta, fue cuestionada sobre lo que sucede en su matrimonio.

Alicia reiteró que Cruz y ella son adultos y hablaron las cosas de manera madura. Incluso, remarcó que confrontó a Martínez, pero no dio más detalles de lo que sucedió. Lo que sí aseguró fue que su esposo se debe hacer responsable de sus actos.

Luego de emitir las palabras de Villarreal en el matutino de ’Sale el sol, Gustavo Adolfo reveló que fuera del aire en ‘De primera mano’ la cantante le confirmó que ya no perdonaría otra infidelidad por parte de Cruz.

“Al terminar la entrevista, me dijo: ‘Gustavo, no es la primera y va a ser la última, porque esto ya se acabó’. Le digo: ‘¿Definitivamente?’. Y me dice: ‘No hay vuelta atrás”. Gustavo Adolfo Infante

Al momento, Alicia no ha hecho pública su separación de Cruz Martínez.

La historia de amor de Alicia Villarreal y Cruz Martínez

Alicia Villarreal y Cruz Martínez se unieron en matrimonio el 31 de agosto de 2003. Desde entonces han formado una familia, pues dieron vida a dos hijos, Cruz Angelo y su hermano. Recordemos que Melenie Carmona es hija de Arturo Caroma, primer matrimonio de Alicia.

A lo largo de los años, la pareja ha mantenido su relación en relativa privacidad, aunque, como cualquier pareja en el ojo público, han enfrentado rumores y desafíos en su matrimonio.

A lo largo de los años, han logrado mantener su relación sólida, a pesar de las dificultades que acompañan a ser figuras públicas en la industria del entretenimiento.