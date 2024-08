Roxana Castellanos preocupa a sus fans en redes: “irreconocible”

Roxana Castellanos se consolidó en la industria por su talento como actriz, comediante y presentadora de televisión mexicana. Ha participado en programas como ‘Otro rollo’ y ‘La parodia’, principalmente con su papel como ‘Deyanira Rubí’. Actualmente, es conductora de “Cuéntamelo ya!” en Las estrellas.

Eso no es todo, también ha trabajado en telenovelas, películas y programas de radio. Sin embargo, la famosa preocupó a internautas en redes sociales por su reciente apariencia.

Roxana Castellanos enciende las alarmas por su apariencia en entrevista

Hace un tiempo, la actriz se mostró muy contenta por haber ganado un reality show. Sin embargo, luego de triunfar en este formato, ella misma remarcó que no le fue tan bien cuando terminó dicha competencia, ya que no encontraba oportunidades laborales, lo que la hizo considerar abandonar México.

Sin embargo, su talento como conductora la llevó a formar parte del elenco del programa ‘Cuéntamelo ya!’. Esto la ayudó a seguir vigente en la industria de la televisión, pero usuarios no han pasado desapercibido su aspecto físico.

Roxana Castellanos acudió como invitada al pódcast ‘La cueva de Álvaro’, capítulo en el que habló de las dificultades que enfrentó por no encontrar trabajo en México. No obstante, no solo la charla llamó la atención de internautas, sino también su rostro.

Roxana encendió las alarmas de sus seguidores. Algunos señalaron que parece que la actriz está enfrentando problemas de salud, dado que su apariencia la calificaron de “irreconocible”.

Usuarios se preocupan por la apariencia de Roxana Castellanos en pódcast

La caja de comentarios del video de TikTok fue muy comentada por usuarios. Aunque algunos externaron su opinión sobre las declaraciones de Roxana, hubo quienes remarcaron el contundente cambio de la actriz en su rostro. Así como otros cuestionaron por qué Castellanos tiene tantas cicatrices en la cara.

Sin embargo, algunos seguidores de la conductora la defendieron y remarcaron que todo ser humano cambia cuando avanza en edad.

“Wow, qué cambio dio Roxana”, “Se ve muy linda, pero qué le pasó en la mejilla. Tiene como una cicatriz”, “Qué diferente”, “Se mira muy diferente Rox”, “Uy, me costó reconocerla”, “¿Qué le pasó; está bien de salud?”, “Quiero verme así a esa edad. Ella es natural, digna de su edad. Amor y aceptación propia”, “Chula siempre”, fueron algunos comentarios.

Al momento, Roxana Castellanos no ha hablado sobre los comentarios en redes sociales sobre su aspecto físico.

Así se ve Roxana Castellanos: