Apio Quijano estalla contra Shanik Berman: “Has hecho cosas muy hirientes”

Shanik Berman se convirtió en una de las protagonistas de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’. La colaboradora de TVNotas dio mucho de qué hablar en la red por hacer contundentes revelaciones de algunas celebridades de la farándula.

Aunque la periodista se ganó el cariño del público, poco después lo perdió debido a su lealtad a Adrián Marcelo, quien aceptó que solo la “usó” a su beneficio.

Shanik Berman / Las Estrellas

La mayoría de usuarios arremetieron en su contra, lo que ocasionó su eliminación de la competencia a la segunda semana. Esto por decisión del público.

A su salida del reality, algunas personalidades de la industria lanzaron su contundente postura respecto al juego de Shanik en ‘la casa’. Tal fue el caso de Apio Quijano, integrante de la agrupación ‘Kabah’.

Apio Quijano / Facebook: Apio Quijano

¿Qué dijo Apio Quijano de Shanik Berman tras su participación en ‘La casa de los famosos México’?

Apio fue uno de los favoritos de ‘La casa de los famosos México’ en su primera edición, ya que formó parte del popular team ‘Infierno’. Sin embargo, fue eliminado debido a que la mayoría de su cuarto fue nominado y el público decidió que era su momento de abandonar la competencia.

Quijano fue muy querido por la audiencia, pero también recibió críticas en redes sociales, así como de la misma Shanik. Por esta razón, el cantante arremetió en su contra.

El team infierno / Twitter

A través de un live en su plataforma de TikTok, el integrante de ‘Kabah’ externó su contundente postura con respecto a Shanik Berman. Le dedicó un fuerte mensaje:

“Habló muy mal de mí cuando yo estuve adentro. Shanik me criticaste y me tiraste, me dijiste cosas horribles, lastimaste a mi familia”. Apio Quijano

Además, Apio remarcó que las acciones de Berman, a lo largo de su trayectoria, fue lo que derivó a que lo pagara con su salida del reality.

“Te tocó a ti. 3stuviste solo dos semanas. Has lastimado, has criticado, has juzgado y has roto muchos corazones. La vida no se queda amable. Has hecho cosas muy hirientes, no soy nadie para juzgarte”, agregó Apio.

Shanik Berman llorando en La casa de los famosos México / YT: Canal 5

Finalmente, el artista reitero que no tiene nada en contra de Shanik. No obstante, quiso manifestar su experiencia con ella cuando él fue parte de ‘La casa de los famosos México’.

Al momento, Shanik Berman no se ha pronunciado respecto al fuerte mensaje que le envió Apio Quijano en sus redes sociales.

Así lo dijo Apio Quijano: