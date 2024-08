LCDLFM: Gala Montes rompe en llanto tras ser “rechazada” por Agustín Fernández: “Me molesta que me utilicen”

‘La casa de los famosos México’ sigue acaparando titulares luego de las fuertes controversias que se han vivido en la competencia.

Parece ser que la rivalidad sobrepasó a los habitantes y, comenzando la tercera semana del reality, se vivió una contundente tensión por la fuerte discusión entre teams.

Pese a que televidentes y cibernautas en redes sociales reprobaron el encontronazo que se vivió la madrugada del martes 6 de agosto y pidieron la sanción a diversos habitantes, ‘la Jefa’ solo lanzó un comunicado en el que reprobó la situación y pidió a los participantes una sana convivencia.

Por esta razón, la producción decidió amenizar el momento con la noche de cine en la más reciente gala.

En esta ocasión, mostraron una proyección de nombre ‘Agustino’ la cual no fue del agrado de dos de las protagonistas de este corto. Es decir, Gala Montes y Gomita.

Se vive la primera noche de cine en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’

La noche del pasado martes 6 de agosto, Odalys y Diego de Erice les mostraron a los habitantes del team ‘Mar’ y ‘Tierra’ dos mini películas de lo más controversial que ha sucedido desde que entraron a ‘La casa’.

Ambas proyecciones llamaron mucho la atención, pero una de estas tuvo un impacto contundente en las participantes. Y es que en el corto de ‘Agustino’ se expuso cómo Gomita y Gala cayeron en los encantos de Agustín, pero él dejó claro que no tiene interés por ninguna de las dos.

El amigo de Nicola Pocella dijo que su coqueteo con Gomita era “juego” y que Montes “no le gustaba”.

Gala Montes rompe en llanto tras rechazo de Agustín Fernández

Aunque ambos han protagonizado un par de mimos en lo que va la competencia, Gala externó que fue una sorpresa que Agustín dijera que no siente atracción por ella.

Por esta razón, en un momento de vulnerabilidad, la actriz manifestó con Briggitte Bozzo y Arath de la Torre que no le pareció buena idea ser expuesta en televisión nacional, ya que se sintió “utilizada” y “humillada”. Incluso, comenzó a hacer comparaciones entre ella y Gomita.

“No ma… que saquen eso en cadena nacional es como que no estuvo padre”. Gala Montes

Agregó de acuerdo al juicio de Agustín en “tipo” de gustos en las mujeres: “No pasas de Champagne a Ton4yan”.

Poco después, la actriz de ‘El señor de los cielos’ se retiró a su habitación y, con lágrimas en los ojos, manifestó que lo que más le dolió fue haber sido utilizada por Agustín en el reality.

“Solo me molesta que me utilicen. Eso es lo que me emp…”, agregó.

Gala Montes recibe apoyo del team ‘Mar’ tras romper en llanto por Agustín Fernández en ‘La casa de los famosos México’

Tras expresar su frustración, Gala dejó claro que no volverá a caer en una situación similar. Sin embargo, reiteró que se sentía muy frustrada por lo que sucedió.

“No va a volver a pasar, lo prometo… Me están haciendo quedar como pen...” Gala Montes

Finalmente, Briggitte y todo su equipo intentó consolar a Gala recordándole que es un juego y no debe tomarse las cosas personales. Incluso, le dijeron que es normal que se sienta así, ya que en ese tipo de realities las emociones se exponen mucho más.

