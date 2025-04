¿Arturo Carmona termina negocios con Cruz Martínez? Revela si acabaría sociedad en apoyo a Alicia Villarreal

A raíz de la reciente denuncia por violencia de Alicia Villarreal, Arturo Carmona, quien ya ha confrontado a Cruz Martínez al respecto, ahora se pronunció sobre la sociedad laboral que tiene con el productor musical y cómo todo este escándalo podría afectarla.

Hasta el momento el actor había optado por permanecer neutral y no inclinarse por alguno de los involucrados, sin embargo, esta situación podría dar un giro. ¿Arturo Carmona romperá lazos con Cruz Martínez? ¡Te contamos lo que dijo!

Alicia Villarreal se volvió viral por perdir ayuda en un concierto con una seña conocida por violencia de género / Instagram

Arturo Carmona rompió el silencio sobre denuncia de Alicia Villarreal contra Cruz Martínez

Luego de que Alicia Villarreal encendiera las alarmas durante un concierto al hacer una seña que representa un grito de ayuda ante la violencia de género, el escándalo se regó como pólvora. La cantante denunció a su marido Cruz Martínez por violencia, situación ante la que su exesposo y padre de su primogénita, Arturo Carmona, reaccionó.

Cabe rescatar que el actor de ‘Corona de lágrimas’ fue señalado en principio como el posible causante del incidente entre la pareja, luego de aparecer junto a la cantante en un video. Sin embargo, Arturo Carmona lo desmintió de inmediato: “No es nada de eso, en absoluto. Es difícil, aunque estoy involucrado directamente o indirectamente, como lo quieras ver, lo que yo pueda opinar está de más”, aclaró el intérprete.

También reiteró que: “En ese tema no puedo opinar, obviamente, porque ellos saben realmente cómo están las cosas y cómo fueron, ¿no? Es una situación de dos que tienen que aclarar”.

Arturo Carmona hace frente a Cruz Martínez / IG: @mtzcruz / @lavillarrealmx / @arturo.carmona

Arturo Carmona hizo frente a Cruz Martínez tras acusaciones de Alicia Villarreal

Luego de un tiempo Arturo Carmona dio a conocer que ya había hecho frente a Cruz Martínez para hablar sobre su escándalo con Alicia Villarreal, de modo que pudo conocer de primera mano ambas versiones de los hechos, no obstante, de nueva cuenta optó por mantenerse al margen y decidió no compartir mayores detalles para no entorpecer las investigaciones:

“Es difícil compartir lo que he hablado con ellos. Sí hemos hablado, hemos conversado tanto con ella como con él; obviamente no podría compartir lo que hemos platicado, pero sí hemos conversado porque me interesa el bienestar de la unión familiar”, sentenció el actor.

Melenie tiene un cariño especial por Cruz Martínez, quien también ha sido como su padre. / Instagram

¿Arturo Carmona rompe sociedad laboral con Cruz Matínez por pleito con Alicia Villarreal?

En su momento ya se le había cuestionado al intérprete de ‘Fugitivas’ sobre el estado de la sociedad que tiene con el productor de los Kumbia Kings, a lo que lamentó que algunas presentaciones que ya estaban programadas con su empresa se cancelaran. Sin embargo, no profundizó más en el tema hasta ahora en una entrevista para ‘Ventaneando’.

Al respecto, fue tajante al negar que rompería su relación laboral con Cruz Martínez, pues en sus palabras no debe afectar sus negocios, ''porque hay que separar las cosas, hay que entender que comen 40 familias de esa agrupación, inclusive mi familia y la familia de Alicia también comen del éxito de este grupo’’; por lo cual es importante para él separar lo personal de lo profesional y laboral.

Alegó también que la cancelación de conciertos a raíz de todo el escándalo no ha sido algo justo, pues viene un disco muy importante este año con colaboraciones de grandes cantantes.

Al final Arturo Carmona fue contundente sobre cómo procederá la relación laboral con Cruz Martínez pese al pleito legal que enfrenta con Alicia Villarreal, pues para él es muy importante que el sustento e integridad de su familia sean salvaguardados.