Alicia Villarreal recuerda que Cruz Martínez la pudo haber matado y no lo puede perdonar: “Maldito cobarde”

En una entrevista en vivo, la cantante Alicia Villarreal relata por primera vez la presunta agresión física que, según sufrió a manos de su aún esposo y padre de sus hijos menores, Cruz Martínez.

La revelación se dio durante una conversación con la licenciada María Julia Lafuente en el noticiero Telediario, donde la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ no contuvo su dolor y compartió detalles de una noche que, asegura, la llevó al hospital tras ser atacada.

Recordemos que Alicia habló de esta agresión con Pati Chapoy pero se reservó los detalles de cómo fue este momento de angustia y habló de que la motivo a denunciar por violencia a Cruz Martínez.

Mira: Alicia Villarreal revela que su abuela, Socorro, murió por violencia de género y que temió vivir lo mismo

Alicia Villarreal / TV Azteca

Alicia Villarreal revela que Cruz Martínez la intentó ahorcar

Con la voz firme pero visiblemente conmovida, Alicia Villarreal describió cómo ese episodio marcó un antes y un después en su vida.

“El me pudo haber dormido para siempre con sus manitas, me quiso ahorcar, yo no sé cómo funcionaba su mente en ese momento, una persona enojada que no se puede controlar ya tiene una enfermedad”, expresó.

La cantante explicó que la agresión fue inesperada, y que se sintió completamente vulnerable al ser atacada por la espalda:

“Las mamás nos enojamos, gritamos, decimos malas palabras, pero que a mí no me agarres de sorpresa ni por la espalda, porque eres un maldito cobarde. No te lo voy a permitir. Era la primera vez que me pescó de esa manera”.

Las declaraciones de Villarreal provocaron gran impacto entre los televidentes, al tratarse de una figura querida del regional mexicano, quien siempre ha mostrado una imagen fuerte y reservada respecto a su vida privada.

Mira: Alicia Villarreal revela cómo su hija Melenie se convirtió en su inspiración para denunciar a Cruz Martínez

Alicia Villarreal narra cómo fue agredida por Cruz Martínez 😱👇 | 📺 #Chismorreo pic.twitter.com/7Dl1SVjOen — Chismorreo (@ChismorreoTv) June 4, 2025

¿Alicia Villarreal ya perdonó a Cruz Martínez?

En su testimonio, Alicia también habló sobre su proceso de sanación y dejó claro que su prioridad es su vida, su familia y su dignidad.

“No es de que lo perdone o no lo perdone… que lo perdone Dios porque yo no, no tengo ni las dimensiones de un Dios. Pero sí estoy en esta vida que me regaló Dios y la voy a cuidar, porque tengo una familia, porque yo me quiero”, afirmó Alicia Villarreal.

“No voy a permitir que nadie llegue y me tome de sorpresa, y que mi vida quede en manos de una persona enojada que no se puede controlar”.

Cabe señalar que Cruz Martínez ha reiterado que es inocente de lo que se le acusa. Su abogada es la misma que defendió a Johnny Depp, Camille Vázquez. Hasta este momento se desconoce cómo avanza el proceso legal que los involucra.

Checa: Alicia Villarreal agradece apoyo tras denuncia de violencia a Cruz Martínez y hace un llamado a víctimas