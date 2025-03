Alicia Villarreal revela cómo su hija Melenie se convirtió en su inspiración para denunciar a Cruz Martínez

Alicia Villarreal rompió el silencio y habló por primera vez sobre la controversia tras la agresión que sufrió de Cruz Martínez a mediados del mes de febrero.

La cantante aprovechó la charla para defender a su hija Melenie Carmona, quien ha sido duramente criticada en redes sociales por no pronunciarse públicamente sobre la denuncia interpuesta por su madre.

En una entrevista con ‘Ventaneando’, la cantante no solo defendió a su hija, sino que también destacó la fortaleza y el apoyo que ha recibido de ella en este momento tan difícil.

Melenie lanzó un mensaje en sus redes sociales ¿sobre la situación de su mamá? / YouTube

Alicia Villarreal responde a las críticas contra Melenie Carmona

Durante la conversación con Pati Chapoy, Alicia Villarreal expresó su dolor al ver que su hija ha sido señalada injustamente, e hizo un llamado al público para que dejen de atacarla.

“Me lastima lo que digan de mi hija, ¿cómo se les ocurre? No digan eso de la niña. Todavía no creo que es el tiempo, pero tengo que dar la cara. Ha sido difícil, pero le agradezco al público que me ha dado la oportunidad de sentirme acompañada. No estamos solas. Sí se vale estar mal, pero también hay que dar ese paso porque nadie nos va a ayudar”. Alicia Villarreal/ Ventaneando

La controversia surgió luego de que en redes sociales algunos usuarios cuestionaran la aparente falta de apoyo público de Melenie hacia su madre, e insinuaran que estaba del lado de su padre, Cruz Martínez.

Alicia Villarreal apoya a su hija tras abuso que sufrió en el pasado

Además de defender a Melenie, Alicia Villarreal también habló sobre el abuso que su hija sufrió en el pasado, presuntamente a manos de una persona cercana a la familia. La artista dejó claro que siempre ha estado ahí para su hija y la ha acompañado en todo momento.

“Uno lo vive diferente y te das cuenta de cómo tú, como mamá, no vas comprendiendo asuntos. Estás bien, vas a salir adelante, la abrazas y la proteges”, afirmó Villarreal.

Melenie ha crecido con Cruz Martínez aunque su papá es Arturo Carmona / Instagram

Alicia Villarreal alzó la voz gracias a su hija Melenie Carmona

La cantante reveló que, con el paso de los años, se ha dado cuenta de que su hija se ha convertido en un gran ejemplo para ella, destacando la forma en que Melenie Carmona, como parte de una nueva generación, tiene una mentalidad diferente.

“Hice lo que tuve que hacer en el momento y lo hice como ella me lo pidió. Pasan los años y ella es la que ha sido mi ejemplo porque esta generación ya no piensa como uno. Ella ha sido mi ejemplo y la quiero tanto, es mi muñeca, es mi princesa. Ella sabe que sus abrazos y sus palabras es lo que ha reconfortado mi alma. A veces nuestros hijos son nuestro refugio, ellos son los que dan la fuerza”. Alicia Villarreal

Alicia Villarreal dejó en claro que su prioridad es el bienestar de su hija y que, aunque la situación es difícil, ambas se han acompañado y fortalecido mutuamente.

Melenie Carmona responde a las críticas en redes sociales ¿Apoya a su mamá?

En su cuenta oficial de Instagram, Melenie explicó las razones por las que no ha hablado antes sobre el tema y desmintió algunas versiones que circulan en redes sociales sobre que no se ha visto el apoyo a su mamá de su parte a través de estos medios.

“Qué barbaridad todo el ataque y todos los falsos que se me han estado levantando. No puedo creer que en pleno 2025 la gente siga creyendo todo lo que ve en redes. Ni siquiera investigan, ni siquiera se dan el tiempo de verificar que la información que están aventando sea real”, expresó molesta.

Melenie agregó que era un tema doloroso para ella y aclaró que subir un post en redes no significa apoyarla, esto debido a las críticas que recibió por no pronunciarse tras la polémica.

“Este es un tema que me duele bastante, que nos duele como familia, y se me juzga mucho por no haber estado diciendo ni subiendo nada, por no estar alzando la voz, y por preguntarse dónde está mi apoyo”. Melenie Carmona

La joven, visiblemente molesta, asegura que no hablará más sobre el tema y que sabe que solo buscan “el chisme”.

“Quieren el chisme, quieren saber lo que está pasando, y eso no va a ocurrir porque a mí me han dado instrucciones de no involucrarme. ¿Y de dónde creen que vienen esas instrucciones? Nada más sean coherentes y empáticos”, concluyó.

