Melenie Carmona responde a las críticas por guardar silencio en el caso de su mamá, Alicia Villarreal

Melenie Carmona, hija de la cantante Alicia Villarreal y el actor Arturo Carmona, finalmente se pronunció sobre las acusaciones de violencia que su madre habría sufrido a manos de su expareja, Cruz Martínez. A través de sus redes sociales, la joven dejó clara su postura y respondió a las críticas que ha recibido por su aparente silencio.

Melenie responde a las críticas en redes sociales ¿Apoya a su mamá?

En su cuenta oficial de Instagram, Melenie explicó las razones por las que no ha hablado antes sobre el tema y desmintió algunas versiones que circulan en redes sociales sobre que no se ha visto el apoyo a su mamá de su parte a través de estos medios.

“Qué barbaridad todo el ataque y todos los falsos que se me han estado levantando. No puedo creer que en pleno 2025 la gente siga creyendo todo lo que ve en redes. Ni siquiera investigan, ni siquiera se dan el tiempo de verificar que la información que están aventando sea real”, expresó molesta.

En redes sociales la criticaron por no mostrarle apoyo a su mamá en redes sociales / Instagram

También se refirió a las publicaciones recientes de Cruz Martínez, donde aparece en una foto junto a ella. Melenie dejó en claro que no puede controlar lo que otros comparten en redes y que eso no significa que no apoye a su madre.

“Aunque no lo crean, yo no decido lo que la gente sube a redes. No soy responsable de eso. Estoy tranquila porque la gente que me quiere y que me conoce sabe de mi corazón, en dónde estoy y cuál es mi postura”, explicó.

Melenie Carmona rompe el silencio: “El apoyo real no se muestra en redes sociales”

Melenie enfatizó que su manera de respaldar a su madre no se basa en publicaciones o declaraciones públicas, sino en estar presente en su vida real. Además, mencionó que ha recibido instrucciones para no involucrarse en el proceso legal entre su mamá, Alicia Villarreal y su padrastro, Cruz Martínez.

“¿Para ustedes apoyar es subir una foto, un post en Instagram? Eso no es apoyarla. Para mí, como su hija, eso no es apoyo. Eso nada más sería alimentarlos a ustedes. Es lo que ustedes quieren ver”, cuestionó molesta por las críticas recibidas.

Cruz Martínez había compartido una foto con Melenie en sus redes y se interpretó como que ella estaba a favor de él en lugar de su mamá / Instagram

Aseguró que, pese a los señalamientos, ella está del lado de su madre y que la situación es dolorosa para toda la familia. Finalmente, pidió empatía y respeto ante el delicado momento que atraviesan.

La polémica entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez ¿Qué pasó?

El pasado fin de semana, Alicia Villarreal sorprendió al pedir ayuda en un concierto haciendo una seña comúnmente utilizada por víctimas de violencia de género.

Más tarde se dio a conocer que supuestamente la cantante habría sido maltratada físicamente por su esposo Cruz Martínez el sábado y que incluso la habría amenazado diciendo que solo uno saldría vivo de la habitación, hasta que ella habría logrado huir.

La cantante acudió a la Fiscalía de Monterrey el miércoles para ampliar su denuncia.

