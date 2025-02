Caso Alicia Villarreal: ¿Melenie está distanciada de su mamá? Reaparece con sus hermanos y emotivo mensaje

Melenie Carmona sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir una serie de fotografías junto a sus medios hermanos, Cruz Angelo y Felix Estefano. En estas imágenes, la hija primogénita de Alicia Villarreal mostró momentos entrañables desde su infancia hasta la actualidad junto a sus dos hermanos, hijos de la cantante y Cruz Martínez, acompañadas de un mensaje sobre sus famosos papás.

A través de su cuenta de Instagram, Melenie publicó una serie de recuerdos en los que se le ve disfrutando con sus hermanos en diversas situaciones, como esquiando, viajando y en la playa. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la frase que acompañó estas imágenes: “El mayor regalo de nuestros padres es que siempre nos tendremos el uno al otro”.

Esta publicación encendió las alarmas en redes sociales, pues muchos usuarios la interpretaron como una posible referencia a la controversia que rodea a su familia ahora que Alicia Villarreal está haciendo legal su denuncia en contra de Cruz Martínez.

Melenie publicó fotos con sus hermanos y un emotivo mensaje en medio del pleito de sus papás / Instagram

¿Melenie Carmona apoya a Cruz Martínez?

Este no es el único mensaje que Melenie, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona ha compartido en redes sociales. El lunes, la joven también se expresó con una imagen en sus historias de Instagram que tiene mucho misterio pero fue tomado como un posible apoyo a Alicia. La publicación decía: “No te hicieron brujería... pero no respetas tu propia energía y sigues permitiendo que personas que están desalineadas a ti entren a tu espacio íntimo y sagrado”.

Sin embargo, este miércoles, la publicación fue compartida por su padrastro, Cruz Martínez, quien también subió una foto junto a Melenie después. Esto dio de qué hablar y algunos internautas interpretaron que el mensaje de la joven realmente podría haber sido un respaldo para el productor musical y no para su mamá como se pensaba.

Cruz Martínez replicó el mensaje que había puesto Melenie en sus redes sociales y comenzaron las especulaciones sobre si la joven lo apoya a él y no a su mamá / IG: @mtzcruz

Cruz Martínez compartió una foto con Melenie en medio del escándalo / IG: @mtzcruz

Hasta el momento Melenie no ha sido puntual con sus publicaciones y no se ha referido a la polémica de supuesta violencia intrafamiliar en contra de su mamá. No obstante, la cantante Alicia Villarreal llegó sola la tarde de este miércoles 19 de febrero a la Fiscalía de Feminicidios y Delitos contra la Mujer de Nuevo León para ratificar su denuncia en contra de Cruz Martínez.

Todo lo anterior ha dado pie a especulaciones sobre un posible distanciamiento entre Melenie y su madre.

En medio de estas especulaciones, Lucero Mijares, hija de Lucero y Mijares, quien es amiga de Melenie con quien compartió el proyecto ‘Juego de voces’, indicó que Melenie y Alicia son unidas y espera que pronto vengan cosas buenas para ellas. Asimismo, Lucero Mijares aplaudió la valentía de Alicia Villarreal para hacer la señal de auxilio en su concierto, pero lamentó lo que está viviendo como mujer y lo que su amiga Melenie vive en su familia.

Por último Lucero Mijares dijo que está en contacto con Melenie pero no quiere abrumarla de más, reiterando que tanto ella como Alicia saben que cuentan con su apoyo.

Igualmente, Arturo Carmona, padre de Melenie indicó el pasado 14 de febrero, antes de la controversia que Melenie es una chica fuerte quien ya afrontó la separación de él con la exintegrante de ‘Límite’ y es la roca fuerte de sus hermanos en medio de la separación de Cruz y Alicia por ser la mayor, así como un gran apoyo para Alicia.

“Mi hija obviamente ya tiene una madurez desde que me separé de su madre, ha ido a lo mejor madurando de una forma acelerada y ahorita ella es un gran apoyo para su mamá, un gran apoyo para sus hermanos, al final es la hermana mayor”, dijo.

Alicia y Melenie han demostrado ser cercanas / YouTube

¿Dónde está Cruz Martínez? ¿Huyó? Ya tiene abogados para defenderse

En medio de esta controversia, se ha reportado que Cruz Martínez no se encuentra en Monterrey. Gustavo Adolfo Infante informó sobre el rumor de que el productor musical pudo haber salido del país para evitar enfrentar las acusaciones legales. Sin embargo, fuentes cercanas a su familia aseguran que su viaje a Estados Unidos se debe a un motivo personal: cuidar a su madre, quien recientemente reveló que enfrenta una lucha contra el cáncer.

De acuerdo con estas fuentes, Martínez regresará a Monterrey en los próximos días para enfrentar el proceso legal en su contra. Además, el productor mandó un mensaje al programa ‘Ventaneando’ desmintiendo a Alicia, amenazando con que pronto se dará a conocer la verdad con pruebas.

Esta tarde, Addis Tuñón dio a conocer en ‘De primera mano’ que Cruz ya tiene un equipo legal que lo respaldará en el caso. “Cruz está asesorado por mi equipo legal debido a la evidente difamación que se está llevando en su contra. Es inaceptable que se utilice una plataforma de influencia y alcance mediático para difundir una mentira basada en controversia, en mentira total sin considerar la responsabilidad ética que conlleva tener una voz pública. El abuso de este poder sin medir las consecuencias ni medir el impacto entre terceros, incluidos los hijos en común, es un acto irresponsable, reprobable”, mencionó el abogado del que aún se desconoce su identidad por seguridad, según mencionó la conductora.

