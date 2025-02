Hija de Alicia Villarreal, Melenie Carmona, manda mensaje tras agresión a su mamá ¿Qué dice Arturo Carmona?

El pasado fin de semana, Alicia Villarreal sorprendió al pedir ayuda en un concierto con una señal a la que se le conoce cuando las mujeres piden auxilio ante violencia de género.

Más tarde se dio a conocer que al parecer la cantante sufrió agresiones por parte de su esposo Cruz Martínez, quien hace unos meses estuvo en el ojo del huracán por una supuesta infidelidad a la ‘Güera consentida’.

Según se informó por Ana María Alvarado, el productor musical habría tomado a Aicia Villarreal por el cuello para impedir el paso del aire y la habría golpeado el sábado. Al escapar, la cantante fue auxiliada por su hermana, y paró en el hospital para ser atendida por las agresiones donde el Ministerio Público tomó nota de los hechos de violencia intrafamiliar.

Alicia Villarreal se volvió viral por perdir ayuda en un concierto con una seña conocida por violencia de género / Instagram

A unos días, la cantante fue captada en el despacho de abogados para preparar la demanda contra su aún esposo por haberla violentado y se habla de que podría establecer la demanda por intento de feminicidio, mientras que según Gustavo Adolfo Infante, Cruz Martínez ya habría huido de México.

¿Qué dijo Melenie Carmona ante la agresión a su mamá, Alicia Villarreal?

En medio de la polémica, Melenie Carmona, hija mayor de Alicia Villarreal, a quien tuvo junto a Arturo Carmona, apareció en redes sociales con un misterioso mensaje.

La publicación que hizo la joven en sus historias de Instagram fue tomada como una indirecta de lo que estaría sucediendo con su mamá.

“No te hicieron brujería… pero no respetas tu propia energía y sigues permitiendo que personas que están desalineadas a ti entren en tu espacio íntimo y sagrado”, dice una imagen que compartió Melenie. Esto dejaría ver que hay un ambiente tóxico.

Esta fue la publicación que hizo Melenie en medio de la polémica de su mamá / Instagram

Sin embargo, Melenie le restó importancia a lo que sucede en la vida familiar y subió una fotografía con dos jóvenes, quienes se desconoce si son sus hermanos o amigos porque están de espaldas, dentro de un auto y el tema ‘Kamikaze’ de Natanael Cano.

Melenie dejó esta fotografía en sus historias de Instagram luego de que su mamá pidiera ayuda en el escenario haciendo una señal de violencia de género / Instagram

Hasta el momento se desconoce de qué manera está apoyando Melenie a su mamá. En un reciente encuentro con la prensa, el productor de los conciertos de Alicia, Hugo Mejuto, fue cuestionado sobre cómo están los hijos de la cantante con esta situación, a lo que respondió que eso es un tema familiar y que a la única que le corresponde decirlo es a la propia intérprete.

Recordemos que Melenie denunció hace unos años haber sufrido abuso por parte de un familiar y recibió el apoyo de su mamá.

Apenas el 14 de febrero pasado, Arturo Carmona habló en ‘Hoy’ sobre el apoyo que ha representado Melenie para su mamá en medio de la separación de Cruz Martínez por la supuesta infidelidad del productor. “Mi hija obviamente ya tiene una madurez desde que me separé de su madre. Ha ido a lo mejor madurando de una forma acelerada y ahorita ella es un gran apoyo para su mamá, un gran apoyo para sus hermanos. Al final es la hermana mayor”, declaró.

¿Cruz Martínez agredió a Alicia Villarreal por Arturo Carmona?

Este lunes, los conductores de ‘Sale el Sol’ compartieron detalles sobre la presunta denuncia. Según Gustavo Adolfo Infante, Cruz Martínez sí habría golpeado a Alicia Villarreal, mientras que Ana María Alvarado narró cómo habría sucedido todo.

“Tienen muchas cosas de trabajo, negocios, entonces estaban viendo cómo quedaba cada negocio. La discusión empezó porque estaban platicando de un video donde salieron (Arturo) Carmona y Alicia Villarreal”, explicó Alvarado, la periodista de espectáculos.

¡EXCLUSIVA! 🚨



¡@anamaalvarado revela los detalles de la pelea entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez! 😱🚨☀️📺 #SaleElSol pic.twitter.com/Fh3AeHmP41 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) February 17, 2025

“Él se pone violento, que es la primera vez que esto sucede. Sí intenta ahor... . Se separa. Le llama (Alicia Villarreal) a su hermana y su hermana la lleva al hospital. No es que levantó la denuncia. Me estaban explicando que en todos los hospitales hay Ministerio Público y ellos fueron a levantarle la declaración, en Monterrey”, concluyó Ana María, aunque en ‘Ventaneando’ mencionaron que esta no sería la primera agresión que habría sufrido Alicia al lado de Cruz.

Alicia Villarreal se casó con Cruz Martínez en 2003 y tienen dos hijos en común. Aunque Melenie es hija de Arturo Carmona, se quedó a vivir con la cantante y su esposo durante estos años.

Melenie tiene un cariño especial por Cruz Martínez, quien también ha sido como su padre. / Instagram

¿Cómo reaccionó Arturo Carmona a la separación de Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado sobre los rumores que lo posicionan como el presunto tercero en discordia en la separación de Alicia Villarreal y Cruz Martínez. Sin embargo, meses antes sí dio a conocer su postura ante la ruptura de su exesposa y el productor musical.

“Es complicado porque no sabemos el trasfondo de esto. Sí hay publicaciones (de una presunta infidelidad de Cruz Martínez), pero yo creo que lo más importante y la declaración que vale es la de ella porque es la que está viviendo tanto como él. Lo que puedo decir es que me encantaría que estén en paz porque en ese hogar está mi hija”, dijo en un encuentro con la prensa.

El galán de telenovelas evitó tomar una postura al respecto y brindó su apoyo a ambas partes. Cabe recordar que mantiene una buena relación tanto con Alicia Villarreal como con Cruz Martínez, pues no solo se encargan de cuidar a su hija, sino que también es socio del productor musical en el regreso de Kumbia Kings.

Sobre su sociedad, Arturo Carmona dijo el 14 de febrero que siguen trabajando juntos porque no tenían ningún problema entre ellos: “Es muy independiente. Al final trabajamos para la familia sea como sea la situación y las circunstancias. Seguimos trabajando. Él y yo no estamos peleados”.

Y agregó sobre la infidelidad de Cruz Martínez: “Eso ya es tema de ella (Alicia) o sea estoy aquí pero no puedo meterme a opinar, a dar mi punto de vista en algo que no me concierne. No me corresponde. Sí decirte: ‘Aquí estoy. Lo que necesites. Soy el padre de tu hija’, pero no puedo irme más allá, porque solamente ellos saben cómo son las cosas y aunque yo sepa cómo son las cosas, es de dos. Es de pareja”, dijo, por lo que se desconoce si ahora que se destapó la presunta violencia de la que fue víctima la cantante, Arturo va a meterse a defenderla en esta situación que afectaría el bienestar de su ex y madre de su hija.

