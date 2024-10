Alicia Villarreal firme en separarse de Cruz Martínez; revela si ha buscado ayuda profesional

En agosto, se viralizaron unas imágenes de Cruz Martínez, esposo de Alicia Villarreal, conviviendo con otra mujer. En ese momento, se especuló que el productor llevaba más de un año saliendo con su acompañante.

Toda esta situación se desarrolló mientras la cantante se encontraba de gira y se enteró de todo durante una conferencia de prensa.

A raíz de esto, Alicia le confesó a Gustavo Adolfo Infante que estaba contemplando separarse definitivamente de Martínez: “Al terminar la entrevista, me dijo: ‘Gustavo, no es la primera y va a ser la última, porque esto ya se acabó’. Le digo: ‘¿Definitivamente?’. Y me dice: ‘No hay vuelta atrás’”, indicó el periodista en su momento.

Recordemos que no es la primera vez que el matrimonio entre Alicia y Cruz tambalea. En 2012, TVNotas dio a conocer el testimonio de una mujer que dijo haber tenido un hijo con el productor. En aquel momento, el padre de la cantarte aclaró que todo había sido un malentendido y y continuó con su relación.

Alicia Villarreal revela cómo se encuentra tras su separación

En una entrevista compartida por ‘Venga la alegría’, la llamada ‘Güerita consentida” señaló que sigue en “su proceso” de separación. Si bien admitió que no es fácil, afirmó estar tranquila.

“Sigo en eso, es un proceso (divorcio) y pues ahí estamos. Yo estoy bien. Totalmente (estoy decidida). Fíjate en que hay momentos en que se dan esos tiempos de pareja que no se hablan y en eso estamos” Alicia Villarreal

También mencionó que sus hijos están bien, a pesar de todo: “Mis hijos están bien. Están tranquilos y bueno, eso lo vamos sobrellevando. Es un proceso”, indicó.

Alicia Villarreal confiesa que ha buscado ayuda profesional

Durante la conversación, la cantante admitió que, en su momento, acudió a terapia para sobrellevar todo el asunto de su separación.

“Hubo un tiempo en el que sí, yo necesitaba ayuda. Tuve que tomarla (terapia), pero hoy en día ya me siento más capaz. Soy más madura. Me siento más relajada. Es que es difícil. Después de tantos años, es difícil desprenderte de algo que has forjado”, apuntó.

Para finalizar, expresó que, al menos por el momento, no ha pensado en temas amorosos o si se volvería a casar algún día: “Ay, no, no puedo pensar en eso ahorita”, concluyó.

Alicia Villarreal lleva dos años separada de Cruz Martínez

Tras destaparse la supuesta infidelidad del productor, una fuente cercana contó a TVNotas que Alicia y Cruz ya estaban separados desde hace dos años. Sin embargo, lo sucedido fue “la gota que derramó el vaso” para la artista.

“Están separados desde hace más de dos años. Viven en la misma casa, pero no hacen vida de pareja. Se acabó el amor por cosas que solo ellos saben. Nunca quisieron decirlo. No es la primera vez que Cruz tiene un romance fuera del matrimonio, pero lo habían sorteado. Sin embargo, que a nivel nacional quedes como la cornuda, es lo que le duele”, reveló.

Aunado a esto, la propia Alicia ha expresado en diversas entrevistas que una mujer debe aprender a poner límites cuando las cosas ya no funcionan como antes.

“Así somos las mujeres. Llega un momento en el que dices ya, en Estados Unidos dicen next. Fueron muchos años, pero estoy bien, me siento bien”, señaló.

