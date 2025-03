Alicia Villarreal rompe el silencio sobre la agresión de Cruz Martínez y cómo lo habló con sus hijos

Alicia Villarreal habló por primera vez sobre la violencia doméstica que sufrió a manos de su aún esposo, Cruz Martínez. En una entrevista exclusiva con Pati Chapoy para el programa ‘Ventaneando’, la cantante narró el episodio de agresión ocurrido el pasado 16 de febrero de 2025.

Alicia Villarreal y los episodios de violencia en su matrimonio

Durante la conversación, Alicia Villarreal confesó que Cruz Martínez ya había ejercido violencia física y psicológica contra ella en el pasado, pero que esa noche la agresión fue mucho más grave.

“No lo había vivido de esa manera, como esa noche, demasiado (agresiva), no sé ni siquiera cómo me salía de ahí; salí de la casa y me fui a mi oficina, ahí todavía estaba mi hermana”, dijo.

Alicia Villarreal denunció a Cruz Martínez / Instagram

“Me pasaron muchas cosas ese día, algo que no podía explicar bien. Lo único que sentí fue que tenía que atenderme, hablar y protegerme de ese momento”, indicó.

Según contó, tras la agresión logró salir de la casa y refugiarse en su oficina, donde se encontraba su hermana. Horas después, a pesar del impacto emocional y físico, cumplió con un concierto en la Arena Heroica de Zitácuaro, Michoacán. Durante su presentación, sorprendió al público al realizar la señal de auxilio para mujeres víctimas de violencia, con la intención de dejar evidencia de su situación que estaba viviendo.

“Ha sido algo impactante también para mí, para la gente. Siento que es algo que no debo de vivir… ese día me pasaron muchas cosas, algo que no puedo explicar muy bien, no lo había vivido de esa manera como en esa noche”, comentó.

Alicia Villarreal: Su denuncia contra Cruz Martínez

Alicia Villarreal explicó que no había dado declaraciones antes porque se enfocó en seguir los procesos legales adecuados. En su natal Monterrey, Nuevo León, presentó una denuncia formal por violencia intrafamiliar en contra de Cruz Martínez.

“Esto es algo tremendo que me golpea demasiado. He intentado hacer lo correcto, hicimos la denuncia y me he ido bajo lo que es este proceso legal”, dijo. También expresó su deseo de que ninguna otra mujer tenga que pasar por una situación similar.

La exintegrente de ‘Límite’ no dio detalles de la agresión por parte de Cruz Martínez para evitar entorpecer el proceso legal, pero sí confirmó que trató de ahorcarla y le quitó su pasaporte y celular.

Alicia Villarreal llegó al concierto que tenía pactado después de la agresión pero sin dinero, sin celular ni pasaporte y le tuvieron que maquillar las heridas / TikTok

“Me quedé incomunicada, me quedé sin dinero y, en el momento en que estoy ahí (en Michoacán), y estoy trabajando y me cuesta concentrarme, yo nada más pensaba en que había una manera en que podía dejar una evidencia de lo que yo estaba viviendo en ese momento… sucede esto y ha sido algo impactante para mí, siento que no es algo que debo de vivir, que no debe pasar ninguna mujer, ninguna persona”, contó.

Cruz Martínez se niega a darle el divorcio a Alicia Villarreal

En la plática con Pati Chapoy, Alicia dijo que aunque fue una decisión difícil de tomar. Desde tiempo atrás quería divorciarse de Cruz Martínez por toda la violencia que estaba viviendo, pero el miedo de deshacer su familia la frenaba.

Sin embargo, Alicia Villarreal ya no pudo más y en ocasiones le solicitó el divorcio a su aún esposo, pero él se negó. En 2021 pasaron por su primera separación pero no se concretó porque “él no está de acuerdo”. Los papeles fueron compartidos en plena entrevista como evidencia de que la cantante ha querido terminar con su matrimonio desde antes de las agresiones que terminaron por llevarla a denunciarlo.

Cruz no le ha querido dar el divorcio a Alicia / Redes sociales

Los hijos de Alicia Villarreal y Cruz Martínez en medio del conflicto

“Tengo años diciendo que me he querido divorciar de él, pero siempre es la parte de la familia la que te amarra y está uno mal... había todo eso (violencia física y psicológica) y ya no podía seguir con esto, no es fácil enfrentarte con alguien que te dice ‘es mentira, no pasa nada, estás exagerando’, y lo defiendes con todo el amor siempre, porque amo a mis hijos, porque no quiero que ellos piensen... uno aguanta, soporta, perdonas, he perdonado desde el fondo de mi corazón, pero también le he dicho ´pero no te equivoques, no porque te perdono, justifico tus acciones”, dijo entre lágrimas.

En este sentido, la cantante dijo que no quiere volver a ver a Cruz Martínez y aunque no ha intentado acercase a ella, sí ha tenido contacto con sus hijos: “Ha hablado con ellos, les ha pedido cosas, pero yo quisiera mejor ya no volverlo a ver, sería lo mejor para mí”, finalizó.

