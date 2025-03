Cruz Martínez reacciona a la muerte del papá de Alicia Villarreal, su suegro: “Me duele no estar ahí”

En medio de los difíciles momentos que enfrenta Alicia Villarreal por una presunta agresión física de su esposo, Cruz Martínez, hace unas horas se dio a conocer que lamentablemente falleció su padre, el señor Víctor Villarreal a los 77 años.

La noticia, que fue compartida después por la artista a través de sus redes sociales, por lo que seguidores y amigos le mandaron sus condolencias.

Te puede interesar: Alicia Villarreal y Cruz Martínez habrían peleado porque ella contrató al que abusó de su hija Melenie, dicen

Cruz Martínez lamenta el fallecimiento de su suegro

A pesar de los problemas personales que han trascendido entre Cruz Martínez y Alicia Villarreal en los últimos días, el productor musical no dudó en dedicar un emotivo mensaje a su fallecido suegro.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el aún esposo de Alicia Villarreal compartió unas sentidas palabras: “Él fue un padre para mí, siempre supo que lo quise así. Me duele mucho no estar ahí, se fue el abuelo de mis hijos, pero me quedo con los recuerdos que ahora inundan mis ojos y me dejan con la conciencia en paz. Descanse en paz, suegro”, escribió.

Este mensaje conmovió a los seguidores de la pareja, quienes han estado atentos a la situación familiar de la cantante tras la irreparable pérdida.

No te pierdas: Cruz Martínez reaparece junto a sus hijos y responde a acusaciones de Alicia Villarreal

Cruz Martínez dejó un mensaje para despedir al padre de Alicia Villarreal / Instagram

¿De qué murió el padre de Alicia Villarreal?

Según información proporcionada por el periodista de espectáculos Javier Ceriani, Víctor Villarreal falleció el pasado 28 de febrero a los 77 años en Monterrey, Nuevo León.

El deceso ocurrió alrededor de las 15:45 horas en el Hospital Universitario, donde habría estado internado. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las causas de su muerte.

El último adiós al papá de Alicia Villarreal

Aunque Alicia Villarreal no ha ofrecido declaraciones adicionales sobre la muerte de su padre, en redes sociales han circulado informaciones extraoficiales sobre el funeral.

De acuerdo con la cuenta de Instagram ‘Werifans’, los servicios funerarios se llevarán a cabo en la Funeraria Gayosso Capillas Marianas este sábado 1 de marzo a las 06:00 horas. Posteriormente, el domingo se realizará el cortejo fúnebre hacia el panteón donde reposará el cuerpo del padre de la cantante.

La pérdida de Víctor Villarreal deja un profundo vacío en la familia de Alicia Villarreal en medio de una fuerte polémica donde ella sería víctima de violencia.

Mira: Alicia Villarreal: Arturo Carmona explota y pone un alto a los ataques en contra de Melenie Carmona: “Basta”