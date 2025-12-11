Arturo Camona explota contra Alicia Villarreal tras acusarlo de “mal padre”; asegura que ella se “victimiza”

Si bien antes tenían una relación cordial por el bien de su hija, actualmente Arturo Carmona y Alicia Villarreal se han enfrascado en una guerra de dimes y diretes, la cual empeoró recientemente cuando la cantante, entre otras cosas, lo acusó de “mal padre” durante un concierto en Michoacán.

Esto provocó el enojo de Arturo Carmona, quien no dudó en responderle en un reciente encuentro con los medios. El actor, entre otras cosas, acusó a su ex de estarse “victimizando”, ¿qué está pasando?

Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Qué dijo Alicia Villarreal sobre Arturo Carmona durante su concierto en Michoacán?

Los roces entre Alicia Villarreal y Arturo Carmona comenzaron después de que este último se mostrara neutral ante la batalla de su ex y Cruz N, a quien ella denunció por violencia familiar. El actor no solo dejó claro que no quería involucrarse ni opinar, sino que también siguió trabajando con él en algunos proyectos.

No obstante, las cosas llegaron a su punto máximo a raíz de una broma que Carmona y Julio Camejo hicieron sobre ella y su actual relación con Cibad Hernández en la obra ‘Perfume de Gardenia’. Si bien el chiste está más inclinado al rumor de que la canción ‘Te quedó grande la yegua’ era una indirecta para él, se hizo una mención a Hernández, algo que tanto el influencer como la celebridad desprobaron.

En su más reciente concierto, Alicia pidió un alto a la ola de hate que le ha caído a su hija, Melenie, por haber dicho que no estaba de acuerdo con su actual noviazgo. Durante su discurso, afirmó que toda esta situación la había provocado “el señor”, haciendo énfasis en que ella sí fue una “buena madre”.

“Lo ha provocado el señor. Yo sí he sido una madre que he educado, he guiado, me he partido el lomo por mis hijos. El que se fue de mi casa no fui yo. Yo me quedé con una niña y esa niña ha sufrido, la ha pasado mal. Bueno, vino alguien que figuró como su papá, que tampoco lo fue” Alicia Villarreal

Aunque no dijo nombres, para muchos fue una clara indirecta para Arturo Carmona, provocando más polémica en todo el asunto.

Arturo Carmona / Redes sociales

¿Cómo respondió Arturo Carmona ante las acusaciones de Alicia Villarreal?

En un reciente encuentro con la prensa, Arturo Carmona dejó ver que no le interesa la vida de Alicia Villarreal y aseguró que la única preocupación que tiene es su hija, Melenie Carmona. También minimizó el enojo de ella por la broma en ‘Perfume de Gardenia’, mencionando que “era peor” que se le siguiera relacionando con una canción como ‘Te quedó grande la yegua’.

“Yo no me meto en su vida, me meto en la vida de mi hija, a la que tengo qué defender… Más falta de respeto dejar ver que una canción de esa se hizo a mi nombre, más bien, hacia mi persona. Lo único que he hecho es mofarme de mí mismo. Un bullying hacia mí durante muchísimo tiempo”, expresó.

Sobre lo que su ex dijo durante su concierto en Michoacán, señaló que siempre estará del lado de su hija y sostuvo que Alicia era una persona “incongruente”, resaltando que siempre ha sdo un padre responsable.

Arturo Carmona “La genta juzga sin saber realmente cuál es el transfondo. Hay muchas incongruencias. Mi hija está harta de tantas cosas que se le atacan públicamente. Mi hija se defendió… No soy quién para juzgar, pero creo que (Alicia Villarreal) sí se está haciendo la víctima… en muchos sentidos, no solo en lo último que le está pasando… Con esto no quiero decir que está mintiendo, pero creo que ya es mucho y creo que las mujeres fuertes como ella no les queda el papel de víctima”

Para finalizar, le pidió a Alicia que dejara de hablar sobre su hija, pues considera que los comentarios que ha hecho sobre el distanciamiento que tienen actualmente son una “agresión pasiva”.

¿Por qué Arturo Carmona y Alicia Villarreal se separaron?

Arturo Carmona y Alicia Villarreal se casaron en 1998. Unos meses después, en 1999, nació su primera y única hija, Melenie Carmona. Aunque todo parecía ir bien, anunciaron su separación en 2001.

Nunca dijeron la razón exacta. Sin embargo, con el paso de los años, han dicho que un factor clave fue su inmadurez. Y es que los dos se casaron siendo relativamente jóvenes. Ella tenía 27 años y él 21.

Arturo también dejó claro que no hubo infidelidad. Por su parte, Alicia sentenció que recuperarse de la ruptura fue algo complicado. Hasta antes de la polémica con Cruz N, la cantante tenía una buena relación con su ex.

