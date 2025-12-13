¿Alicia Villarreal pasará la Navidad con su hija Melenie Carmona, pese al distanciamiento? Esto se sabe

Alicia Villarreal y su hija, Melenie Carmona, no están en los mejores términos. Si bien en el pasado presumían de tener una gran relación, las cosas cambiaron a raíz de todo lo que ha ocurrido a lo largo de este 2025. La cantante no solo demandó a Cruz N, quien había fungido como padrastro de la joven desde que era una niña, por violencia doméstica, sino que también anunció su relación con Cibad Hernández a los pocos días de divorciarse.

Todo esto ha generado diversas dudas, pues tanto Alicia Villarreal como Melenie han dado versiones distintas sobre el tema. Una de las más repetidas ha sido acerca de si pasarán la Navidad juntas. Esto se sabe.

¿Por qué Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, se distanció de su mamá?

En un video para redes sociales, Melenie Carmona se dijo cansada de que la gente la criticara por la supuesta falta de apoyo hacia Alicia Villarreal tras la demanda contra Cruz N, a quien acusó por, entre otras cosas, supuesta violencia familiar.

A lo largo de su grabación, la joven expresa lo difícil que fue para ella y sus hermanos lidiar con todo esto, pues, pese a las circunstancias, siempre había considerado a Cruz como un segundo padre.

También manifestó su molestia por la nueva relación de su madre con Cibad Hernández. Señaló que, en su momento, le había pedido que fuera “prudente”, algo que considera que no hizo. Debido a esto, indicó que prefiere, por el momento, estar separada de ella.

“Es que me cae bien gordo que ya me sé qué ped.. de qué es que es tu mamá tienes que apoyar a tu mamá y tienes que soportar todo el ped…’al final de cuentas yo ahorita estoy intentando hacer mi familia que ahorita mi familia es mi novio y mis hermanos… todas las cosas fueron demasiado rápido”, indicó.

¿Qué dijo Alicia Villarreal sobre el distanciamiento con Melenie Carmona, su hija?

Por supuesto, Alicia Villarreal fue cuestionada de este asunto por los medios. La cantante admitió tener problemas con su hija. No obstante, negó que existiera un distanciamiento entre ellas, asegurando que habían hablado hace poco.

“Una mamá siente una distancia de sus hijos cuando realmente no hay una comunicación, no se hablan o no se ven por un período de tiempo, y yo no me siento así con mi hija, si no, no hubiéramos hablado hace unos días”, indicó.

Y dejó ver que pasarían la Navidad juntas, sugiriendo así que, pese a todo lo que ha pasado, se siguen queriendo mucho.

“Voy a ver a mis hijos en Navidad, claró que sí, y en fin de año” Alicia Villarreal

¿Arturo Carmona confirma que Melenie Carmona pasará la Navidad con su mamá, Alicia Villarreal?

Quien también ha estado muy involucrado en este asunto ha sido Arturo Carmona, quien no ha dudado en defender a Melenie Carmona por todas las críticas.

En un reciente encuentro con los reporteros, se le cuestionó si realmente su hija y Alicia están distanciadas. Ante esto, simplemente contestó que su hija “no era mentirosa”. También reveló que la joven pasaría la Navidad con él.

“Como todas las Navidades (estaremos juntos)” Arturo Carmona

Durante la conversación, le pidió a Alicia que dejara de hacer comentarios sobre su hija, pues eso constituye en una “agresión pasiva”.

