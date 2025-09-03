Arturo Carmona reacciona al noviazgo de Alicia Villarreal con Cibad Hernández ¿No aprueba su relación

Luego de que Alicia Villarreal confirmó su romance con el influencer Cibad Hernández , tras oficializar su divorcio de Cruz ’N’, Arturo Carmona, ex de ‘la Güerita consentida’, no tardó en reaccionar con respecto a este nuevo capítulo en la vida amorosa de la también madre de su hija. ¿Reprueba su relación?

Las reacciones en redes sociales sobre la nueva relación amorosa de Alicia Villarreal con Cibad Hernández no se hicieron esperar. No obstante, las declaraciones que tampoco pasaron desapercibidas fueron las de Arturo Carmona, su ex.

Arturo Carmona expresa su opinión sobre la nueva relación de Alicia Villarreal y Cibad Hernández. / Redes sociales

Te puede interesar: ¿Melenie Carmona reaccionó al divorcio de Alicia Villarreal, su mamá, y Cruz ‘N’?

¿Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, solo la quiere por su fama?

En este martes de TVNotas, un amigo cercano a la cantante reveló que Cibad Hernández solo tiene una relación con Alicia Villarreal por su fama. Eso no es todo, también dio a entender que ¡sería un mantenido!

“Es obvio. Está ahí por fama, porque quiere obtener algo de Alicia. El tipo no canta ni baila. Busca publicidad y a ver qué le saca a ella. Él ni siquiera tiene una casa propia, no es que hable despectivamente o lo denigre, al contrario”. Fuente TVNotas

Una fuente reveló a TVNotas que Cibad Hernández solo andaría con Alicia Villarreal por su fama. / Redes sociales

“El tipo vive con 4 amigos en una casa que rentan entre todos. Hay de 5 a 7 personas que duermen en 3 recámaras. Eso te dice que este señor no gana lo suficiente como para tener una casa propia. Entonces, definitivamente, este tipo se cuelga de ella para sacar algo más”, agregó.

Eso no es todo, la fuente de TVNotas también confesó que Melenie Carmona, hija de Arturo Carmona, no estaría de acuerdo con la nueva relación de su mamá, Alicia Villarreal.

“Como Alicia siempre ha estado en contra de todos los novios de su hija, ahora Melenie le aplica la misma y no quiere aceptar un novio tras otro”. Fuente TVNotas

Melenie Carmona no estaría de acuerdo con la nueva relación de Alicia Villarreal, su mamá, con Cibad Hernández. / IG: @lavillarrealmx

No te pierdas: Alicia Villarreal alerta por intento de hackeo en sus redes sociales ¿filtran fotos?

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre el noviazgo de Alicia Villarreal y Cibad Hernández?

Ahora, Arturo Carmona, ex de Alicia Villarreal, habló acerca de su nuevo romance con Cibad Hernández. ¿No lo aprueba?

A través de un encuentro con la prensa, Carmona fue cuestionado sobre la nueva relación amorosa de su ex, ‘la Güerita consentida’. Directamente, el actor respondió:

“Lo que le he deseado desde siempre. Que sea una mujer feliz. Si ella decidió esto en este momento, obviamente es por algo y se le desea lo mejor siempre... Lo que me interesa es que la madre de mi hija siempre esté bien en todos los sentidos. Creo que uno siempre debe buscar la felicidad y si ella la encontró, tiene todo el derecho de hacerlo” Arturo Carmona

Arturo Carmona desea que Alicia Villarreal sea feliz en su nueva relación amorosa con Cibad Hernández. / Redes sociales

Arturo Carmona no agregó más declaraciones sobre el tema. Cabe recordar que Alicia Villarreal se incomodó con su exmarido después de que este hablara públicamente acerca de su ruptura con Cruz ’N’.

Con respecto a la polémica de Alicia Villarreal y Cruz, Arturo Carmona sí destacó:

“La tormenta pasa siempre; definitivamente, (estoy) más tranquilo en todos los sentidos. Yo siempre voy a estar al pendiente de mi hija (Melenie Carmona) y así va a ser para siempre, entonces, lo que acontezca en su entorno, yo voy a estar al pendiente… Se han dado las cosas como las personas involucradas lo han querido”, concluyó.

Así lo dijo Arturo Carmona:

Mira: ¿Cruz N busca quedarse con los bienes de Alicia Villarreal tras divorcio? Esto dice la cantante

¿Quién es Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal?

Cibad Hernández es influencer y creador de contenido enfocado en el empoderamiento femenino, con millones de seguidores en TikTok e Instagram. Tiene formación en Derecho, aunque también se desempeña como locutor y conferencista motivacional

La fuente de TVNotas reveló que Alicia Villarreal y Cibad Hernández llevan más de un año de conocerse.

“Este señor se dedica a vender bots o seguidores falsos para redes sociales. Él la contactó por la página oficial de ella hace alrededor de 1 año y le ofreció sus servicios. Ella, en un principio, tenía 300 mil seguidores. Tras contratarlo, ya tenía más de 1 millón en 3 semanas. Tengo entendido que tienen una amistad desde hace 1 año y medio o 2”. Alicia Villarreal

Por otro lado, Francisco Cantú, presunto ex de Alicia Villarreal, reveló a TVNotas que, supuestamente, Cibad Hernández es bisexual y Alicia Villarreal lo sabía. ¡Hasta dijo que vivía con su novio!

“Ella me dijo: ‘Es este tipo, Cibad. Es muy molesto. Siempre me habla. Me cae mal, porque me habla 1 vez y si no le contesto, insiste 5 o 6 veces. Se porta bien y me ayuda con mis redes. Si se te ofrece tener más seguidores, él me ayudó de tener 300 mil a 1 millón. Son seguidores falsos. Además, él es bisexual. Vive con su novio’”, contó Francisco.