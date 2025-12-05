Novio de Alicia Villarreal responde a Melenie Carmona tras revelar que no aprueba la relación con su mamá

Alicia Villarreal vuelve a ser tendencia en redes sociales. En medio de la batalla legal que sostiene con su exesposo, Cruz N, a quien acusa de haberla violentado, su hija, Melenie Carmona, revela que están distanciadas y confiesa no aprobar su actual noviazgo con Cibad Hernández.

Melenie Carmona / Redes sociales

¿Qué dijo Melenie Carmona sobre el noviazgo de su mamá, Alicia Villarreal, y Cibad Hernández?

A través de una transmisión en vivo para TikTok, Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, señaló que, en su momento, su mamá le comentó a ella y sus hermanos que estaba conociendo a alguien más. La joven indicó que, en ese entonces, solo le pidieron a la cantante que fuera “prudente”, ya que su divorcio había finalizado hace poco.

“Cuando ella nos dijo que estaba conociendo a una persona, tengo chats, notas de voz, fotos, literalmente todo; pero yo sí le pedí una cosa, le pedí que fuera prudente y pues prudente no ha sido”, expresó.

Resaltó que no aprobaba el nuevo noviazgo de su mamá debido a que considera que todo se dio muy rápido. Y es que, pese a todo, Melenie dejó ver que le tiene un cariño muy especial a Cruz ‘N’, por lo que el divorcio entre él y Alicia, así como la batalla legal, no ha sido nada fácil para ella y sus hermanos.

Melenie Carmona “¿Ustedes qué creen que opinamos?, porque es una pregunta muy estúpida, ni siquiera tiene un año de que pasó todo este tema, es el papá de mis hermanos (Cruz N), yo crecí con él, ustedes qué creen que opinamos que mi mamá ahorita tenga pareja y que sea él, o sea”

Y finalizó diciendo que, por el momento, solo considera “familia” a ella y sus hermanos: “Es que me cae bien gordo que ya me ese ped.. de qué es que es tu mamá tienes que apoyar a tu mamá y tienes que soportar todo el ped… al final de cuentas yo ahorita estoy intentando hacer mi familia que ahorita mi familia es mi novio y mis hermanos… todas las cosas fueron demasiado rápido”.

Melenie Carmona / Redes sociales

¿Qué le respondió Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, a Melenie Carmona?

En entrevista con Javier Ceriani, el actual novio de Alicia Villarreal, Cibad Hernández, aseguró no sentirse afectado por las palabras de Melenie Carmona. Afirmó respetar el “punto de vista” de la joven, a quien dice estimar.

“Más que un ataque, yo respeto mucho su punto de vista. Yo creo que cada persona vive sus procesos totalmente diferentes y sus duelos. Yo se lo dejo todo en manos de Dios. La vida es muy justa y la vida es muy grande. El tiempo es el único aliado. Lo único que me queda es respetar” Cibad Hernández

Señaló que no ha convivido lo suficiente con Melenie, pero entiende que sus palabras vienen desde la “sanidad”, algo que se debe “respetar”.

“Yo creo que tengo que respetar mucho su opinión. Yo siempre voy a amar todo lo que tenga que ver con mi mujer. Todos estamos en un proceso”, resaltó.

Al final, aseguró que no le interesa lo que otros como Arturo Carmona o Julio Camejo puedan opinar de él, sosteniendo que siempre va a defender a Alicia de todos aquellos que se burlen o quieran “opinar” de su situación.

¿Quién es Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal?

Cibad Hernández

Es influencer y conferencista. Tiene 42 años.

Estudió la carrera de Derecho, pero no ejerce formalmente.

Desde hace un tiempo, se ha hecho popular por el contenido relacionado con el empoderamiento femenino.

Tiene más de 4 millones de seguidores en TikTok y un millón en Instagram.

En agosto anunció su relación con Alicia Villarreal.

