¿Melenie Carmona cortó relación con Alicia Villarreal, su mamá? ¡La deja de seguir! Arturo Carmona lo aclara

Melenie Carmona encendió las alarmas en redes sociales luego de que usuarios detectaron una peculiar acción hacia su mamá, la cantante Alicia Villarreal, en medio de las recientes polémicas familiares que han puesto a ambas en el centro de la conversación pública. El movimiento, aparentemente simple, desató una ola de especulaciones sobre la relación entre madre.

Melenie Carmona fue duramente criticada en redes sociales por no defender a su madre y ahora por dejarla de seguir. / Foto-Ig: meleniecarmona

¿Melenie Carmona se alejó de Alicia Villarreal?

Melenie Carmona volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de que usuarios notaron que dejó de seguir en Instagram a su mamá Alicia Villarreal, un movimiento que avivó las especulaciones en torno al distanciamiento con la cantante.

Esto luego de que la joven fue acusada en redes de presuntamente no apoyar a Villarreal en el proceso de divorcio que enfrentó con Cruz “N” tras sufrir una presunta agresión. En febrero de este año, la cantante hizo la seña de auxilio internacional de violencia de género en una presentación que tuvo en Zitácuaro, Michoacán.

En aquel entonces, la hija de Arturo Carmona desmintió categóricamente los señalamientos en su contra por la supuesta falta de apoyo a su madre. A través de redes sociales, la joven expresó su molestia ante los ataques: “Qué barbaridad todo el ataque y todos los falsos que se me han estado levantando. No puedo creer que en pleno 2025 la gente siga creyendo todo lo que ve en redes. Ni siquiera investigan, ni siquiera se dan el tiempo de verificar que la información que están aventando sea real”, escribió.

El actor Arturo Carmona respondió a las criticas hacia su hija Melenie Carmona. / Foto: IG/arturo.carmona

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre la situación entre Melenie Carmona y Alicia Villarreal?

Arturo Carmona salió en defensa de su hija Melenie Carmona, luego de la ola de comentarios surgida por el hecho de que la joven dejó de seguir a Alicia Villarreal en Instagram. En medio de la polémica que rodea el divorcio de la cantante y las acusaciones de que Melenie presuntamente no la habría apoyado, el actor aclaró que la decisión de su hija no tiene nada que ver con un distanciamiento afectivo, sino con un acto de protección en medio del ruido mediático.

“A veces uno hace las cosas no por mala fe, sino por protección, no lo está haciendo de una manera de no querer seguir a su madre, sino de no contaminarse de tanto bullicio que hay porque ella es la menos culpable de nada”, dijo el actor en un encuentro con medios.

Recordó que su hija recibió indicaciones expresas de no hacer declaraciones públicas debido a los procesos legales que enfrentó la cantante de temas como La que baje la guardia, Te quedo grande la yegua, Insensible a ti y Ladrón, situación que muchos interpretaron equivocadamente como falta de apoyo. “Mi hija tuvo indicaciones de no decir absolutamente nada… y aún así mucha gente lo tomó a mal”, lamentó.

El actor también señaló que la reacción del público terminó por colocar a Melenie en una posición vulnerable, al grado de que cualquier movimiento era malinterpretado. Por ello, afirmó que el “unfollow” fue una decisión pensada para protegerse emocionalmente y evitar ser lastimada por los mismos ataques que han recaído sobre su madre. “No es más que una autoprotección”, afirmó Carmona, dejando claro que la relación entre madre e hija no se define por una acción en redes sociales, sino por lo que viven fuera del escrutinio público.

¿Por qué se divorciaron Alicia Villarreal y Cruz ‘N’?

El divorcio entre Alicia Villarreal y Cruz ‘N’ puso fin a una historia de más de 20 años, pero lejos de cerrarse en buenos términos, abrió un proceso legal que ha seguido generando tensión pública. La cantante decidió iniciar una demanda por violencia intrafamiliar, alegando episodios que, según su equipo legal, afectaron su bienestar y el de su entorno familiar.

Cruz ‘N’, sin embargo, ha rechazado rotundamente las acusaciones, sosteniendo que no ejerció ningún tipo de agresión y asegurando que todo se aclarará durante el proceso jurídico.

La situación escaló en julio, cuando se emitió una orden de aprehensión en su contra por no presentarse a una audiencia relacionada con el caso. Aunque la medida fue suspendida poco después, su defensa argumentó que la ausencia se debió a un problema de salud que le impidió acudir. En medio de declaraciones encontradas, documentos legales y versiones opuestas, la separación avanzó en medio de polémicas.

