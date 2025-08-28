Melanie Carmona, hija de Alicia Villarreal, lanza misterioso mensaje tras nuevo romance de la cantante

El pasado martes 25 de agosto, Alicia Villarreal confirmó su relación con Cibad Hernández, famoso influencer, tras poner fin a su matrimonio con Cruz ’N’, a quien demandó por presunta violencia intrafamiliar. La noticia causó total sorpresa en las redes sociales. Eso no es todo, también llamó la atención el misterioso mensaje que lanzó Melenie Carmona, hija de la cantante. ¿Reaccionó a la nueva relación de su madre?

Cabe recordar que Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, se ha mantenido hermética sobre los temas legales que su madre ha protagonizado con Cruz, padre de sus hermanos. Incluso, ha recibido innumerables críticas por, presuntamente, no defender a su progenitora ante esta controversia.

Melenie Carmona fue duramente criticada en redes sociales por no defender a su madre. / Foto-Ig: meleniecarmona

¿Cómo anunció Alicia Villarreal su nueva relación con Cibad Hernández?

Después de semanas de especulaciones sobre su vida personal, la intérprete de música regional mexicana Alicia Villarreal anunció que está en un romance con Cibad Hernández, querido influencer.

A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió una fotografía donde mostró un tatuaje en pareja junto a él, acompañado de un emotivo mensaje.

CIbad Hernández y Alicia Villarreal / Redes sociales

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme. Seguramente me verán mucho con Cibad Hernández, con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo”, se lee en su publicación.

Como era natural, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. La mayoría celebró que la intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ se diera una nueva oportunidad en el amor, luego de que estaría envuelta en problemas legales con Cruz N.

¿Cómo reaccionó Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, al nuevo romance de su mamá con Cibad Hernández?

Luego de que Alicia Villarreal hiciera público el anuncio de su nueva relación, Melenie Carmona, primogénita de la cantante y del actor Arturo Carmona, publicó en sus historias una reflexión que de inmediato llamó la atención de sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Melenie Carmona reposteó una imagen en sus historias, la cual traía consigo un misterioso mensaje ¿hacia su mamá, Alicia Villarreal?

“Nada te mata más rápido que tu propia mente. No te estreses por cosas que están fuera de tu control”, se lee en la publicación.

Melenie Carmona publica misterioso mensaje ¿sobre su mamá Alicia Villarreal? / IG: @lavillarrealmx

Como era natural, algunos usuarios interpretaron la publicación como una posible indirecta al reciente romance de su madre. Aunque en ningún momento hizo referencia explícita a esta situación.

Al momento, Melenie Carmona no ha hablado puntualmente con respecto a la nueva relación de pareja de Alicia Villarreal, su madre.

Este fue el mensaje que publicó Melenie Carmona. / IG: @lavillarrealmx

¿Quién es el nuevo novio de Alicia Villarreal, Cibad Hernández?

Cibad Hernández, originario de México, nació el 14 de diciembre de 1983 y actualmente tiene 42 años. Aunque cursó la carrera de Derecho, su verdadera pasión siempre estuvo ligada al arte, lo que lo llevó en los últimos años a abrirse camino como influencer.

En TikTok Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal, suma alrededor de 4.3 millones de seguidores, mientras que en Instagram supera el millón. Su contenido está enfocado en promover valores y mensajes de empoderamiento, con especial énfasis en el público femenino.