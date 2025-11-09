¿Alicia Villarreal se reconcilia con Cruz Martínez en pleno pleito legal? ¡Ella revela todo!

La tensión entre la cantante mexicana Alicia Villarreal y su expareja, el músico Cruz Martínez, continúa escalando tras la denuncia por violencia doméstica presentada ante las autoridades. La intérprete reapareció frente a la prensa para definir algunos rumores que han recorrido las redes sociales. La artista subrayó que se encuentra enfocada en su bienestar personal, su familia y en el desarrollo adecuado del proceso legal que continúa abierto ante las autoridades correspondientes.

Alicia Villarreal contratará a la abogada del Chapo Guzmán / Especial

¿Qué dijo Cruz Martínez previo a las recientes declaraciones de Alicia Villarreal sobre un supuesto conciliamiento?

Previo a las declaraciones de Alicia Villarreal, Cruz Martínez sorprendió al publico al hablar publicamente en el programa Ventaneando sobre su intención de “fumar la pipa de la paz” y retomar el diálogo con la cantante. El músico señaló que estaría dispuesto a buscar un entendimiento, destacando que su prioridad es mantener un ambiente tranquilo por el bienestar de sus hijos. Sus comentarios fueron interpretados como un intento de acercamiento, pues dejó abierta la posibilidad de recomponer la comunicación con su expareja, al menos en términos cordiales, lo que rápidamente generó especulaciones sobre una posible reconciliación personal o incluso profesional.

“No hay comunicación con ella... A mí siempre me gustaría hablar con todos, si es posible, yo creo que nunca es bueno enfocar en las cosas negativas de la vida. Al contrario, hay que aprender de eso y y desearles siempre lo mejor a todos.” Cruz Martínez

Sin embargo, el productor no profundizó en los detalles del conflicto que derivó en la denuncia por violencia doméstica, limitándose a decir que deseaba un cierre pacífico entre ambos. Sus palabras circularon ampliamente en medios y redes sociales, alimentando rumores sobre un supuesto acercamiento. Fue tras estos señalamientos que Alicia Villarreal negó rotundamente cualquier contacto, rechazó la existencia de negociaciones privadas y enfatizó que no contempla restablecer vínculo alguno con Martínez mientras continúa el proceso legal ante las autoridades

Cruz Martínez y Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Qué dijo Alicia Villarreal sobre su ruptura con Cruz Martínez?

Después de las declaraciones de Cruz, durante una entrevista difundida por el programa Ventaneando, Alicia Villarreal confirmó que la ruptura con Cruz Martínez es definitiva y que no contempla ningún tipo de acercamiento con él. La cantante, de 54 años, fue contundente al señalar que no desea verlo nuevamente, subrayando que su distanciamiento no es reciente, sino una decisión tomada desde que decidió denunciar públicamente los maltratos físicos de los que presuntamente fue víctima. Además, explicó que debido al proceso legal en curso no puede revelar detalles, pero insistió en que ha seguido las vías correspondientes ante las autoridades para que la situación se esclarezca conforme dicta la ley.

“Quisiera platicarles, pero no puedo mucho. Solo estamos sobrellevando todo esto, yo creo que pronto tendremos esta audiencia tan esperada... La ley como debe de ser, ahí estoy trabajando y en la lucha de...” Alicia Villarreal

Villarreal también expresó que está a la espera de una audiencia clave que definirá los avances del caso, razón por la cual se mantiene reservada respecto a aspectos más delicados de la investigación. Aunque la presión mediática ha sido constante, la intérprete aseguró que se encuentra sobrellevando el proceso de manera responsable y enfocada en su estabilidad emocional.

Redes sociales

¿Es verdad que Alicia Villarreal planea casarse de nuevo ahora con Cibad Hernández?

En redes sociales surgieron especulaciones sobre un posible matrimonio entre Alicia Villarreal y su actual pareja, Cibad Hernández. Sin embargo, la cantante negó rotundamente estos rumores. Confirmó que se encuentra en una etapa sentimental estable, pero aseguró que el matrimonio no figura entre sus planes por ahora.

“Bueno, él es un super tipazo, me encanta, es un ser humano extraordinario y no estoy pensando eso ahora, pero estoy disfrutándolo, disfrutándolo nada más.” Alicia Villarreal

La intérprete destacó que sus prioridades están centradas en la estabilidad personal y familiar mientras enfrenta el proceso legal contra su expareja. Su enfoque actual permanece alineado con el desarrollo de la investigación, de la cual espera avances en los próximos días. Villarreal aseguró que mantiene confianza en que la audiencia clave se llevará a cabo pronto y reiteró su compromiso con la instancia judicial.

