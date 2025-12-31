Melenie Carmona vuelve a hablar de Alicia Villarreal y Cibad Hernández, su novio: ¿le incomoda su felicidad?

Melenie Carmona habló públicamente sobre la relación sentimental de su mamá Alicia Villarreal con Cibad Hernández, y respondió de manera directa si esta situación le genera alguna incomodidad. La joven abordó el tema tras el distanciamiento que hay entre ambas.

Melenie Carmona habló sobre la felicidad de Alicia Villarreal. / Foto: Redes sociales

¿Por qué se distanciaron Melenie Carmona y Alicia Villarreal?

El vínculo entre Alicia Villarreal y su hija Melenie Carmona atraviesa un distanciamiento, luego de que la joven compartió anteriormente en redes sociales un video en el que habló sobre la presión que ha sentido por la manera en que manejó una situación familiar que se volvió pública. En su mensaje, Melenie se dijo cansada de las críticas por la supuesta falta de apoyo hacia su madre tras la demanda interpuesta contra Cruz ‘N’, a quien la cantante acusó, entre otras cosas, de violencia familiar.

Durante la grabación, la hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal explicó que el proceso ha sido complejo a nivel personal y emocional, no solo para ella, sino también para sus hermanos. Señaló que, pese a las circunstancias actuales, durante muchos años consideró a Cruz ‘N’ como una figura paterna, lo que hizo más difícil asimilar lo ocurrido y enfrentar el señalamiento público sobre cómo “debería” reaccionar ante el conflicto.

La joven también expresó su inconformidad con la nueva relación sentimental de su madre con Cibad Hernández, al señalar que en su momento le pidió actuar con prudencia, algo que, desde su perspectiva, no ocurrió. Por esta razón, afirmó que ha decidido tomar distancia por ahora. “Yo ahorita estoy intentando hacer mi familia, que ahorita mi familia es mi novio y mis hermanos… todas las cosas fueron demasiado rápido”, dijo, dejando claro que su postura responde a un proceso personal y no a una ruptura definitiva.

Melenie Carmona y Alicia Villarreal. / Foto: Redes sociales

¿A Melenie Carmona le molesta la relación de Alicia Villarreal y Cibad Hernández?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Melenie Carmona fue cuestionada directamente sobre si se siente presionada por no compartir públicamente la felicidad de su madre Alicia Villarreal. Ante la pregunta: “¿Te sientes presionada por no compartir la felicidad de tu mamá?”, la joven respondió aclarando su postura frente a los comentarios que han circulado en redes sociales.

“No me siento presionada. Siempre voy a querer ver a mi mamá feliz”, expresó Melenie Carmona, al tiempo que explicó que su posición no significa falta de apoyo. Señaló que “no es que no esté compartiendo su felicidad, simplemente toda su felicidad no depende de una sola persona”, dijo.

En su mensaje, también subrayó que cada persona enfrenta y procesa los momentos familiares de manera distinta. “Que yo viva y procese las cosas diferente no significa falta de amor, significa poner límites y cuidarme porque todos estamos en un proceso ahorita”, explicó. Además, habló sobre su carácter y la forma en la que se relaciona con su familia: “Siempre he sido muy maternal, es parte de mi forma de ser. A veces puedo ser defensiva con los míos porque los amo y trato de protegerlos, soy muy intuitiva”.

Finalmente Melenie Carmona señaló que no todo lo que ocurre en su vida personal tendría que hacerse público, pero justificó su decisión de hablar en ese momento. “No todo lo que se vive tiene que ser público, pero si ese día decidí hablar fue porque desde marzo he estado lidiando con chismes y comentarios hacia mi persona y llega a ser muy cansado”, concluyó, explicando el contexto que la llevó a responder de forma abierta a sus seguidores.

Cibad Hernández y Alicia Villarreal. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Melenie Carmona?

Melenie Carmona Villarreal nació el 10 de abril de 1999 en Monterrey, Nuevo León, y desde temprana edad estuvo en contacto con el ámbito artístico. Es hija de la cantante Alicia Villarreal y del actor Arturo Carmona, contexto que influyó en su cercanía con los escenarios y los medios. Paralelamente a esa exposición pública, cursó la licenciatura en Mercadotecnia, formación que le ha permitido desarrollar proyectos propios y consolidar su presencia como creadora de contenido, influencer y modelo, actividades que mantiene de manera activa en plataformas digitales.

Su participación en proyectos artísticos comenzó de forma gradual. En 2022 realizó su debut musical al compartir escenario con Alicia Villarreal durante el festival Nortex, experiencia que representó su primera aparición formal ante el público en un contexto musical. Posteriormente incursionó en el teatro al integrarse al elenco de La vida galante, puesta en escena en la que actuó junto a su padre, Arturo Carmona, ampliando así su experiencia en las artes escénicas.

Más adelante, Melenie formó parte del reality de canto Juego de voces, donde compartió foro con artistas como Alicia Villarreal, Lucero Mijares y Manuel Mijares. Durante su participación, presentó un número musical acompañada por la Única Internacional Sonora, lo que le permitió mostrar su desenvolvimiento en el escenario.

