Cruz N confirma que sus hijos están con él y lejos de Alicia Villarreal ¡Celebró las fiestas con Arturo Carmona!

Cruz ‘N’ dio a conocer que pasó la Navidad acompañado de sus hijos, un hecho que despertó preguntas sobre su situación familiar tras la polémica separación con su exesposa Alicia Villarreal, contra quién arremetió en medio del proceso legal que enfrentan, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

¡Navidad lejos de Alicia! Cruz ‘N’ confirma que sus hijos estuvieron con él. / Foto: Redes sociales

Cruz ‘N’ habla sobre su proceso legal contra Alicia Villarreal

Alicia Villarreal fue abordada por los medios al salir de las instalaciones del Palacio de Justicia de Nuevo León, donde se mostró visiblemente afectada y rompió en llanto. Sin dar mayores detalles sobre lo ocurrido al interior, la cantante expresó su molestia por lo que se ha dicho sobre ella y su relación, y afirmó sentirse víctima de lo que calificó como injusticias. Entre lágrimas, señaló que existe una “guerra cibernética” en su contra y manifestó su confianza en que el proceso legal pueda frenar esa situación.

Posteriormente Cruz ‘N’ fue cuestionado sobre las declaraciones y el llanto de su exesposa, y respondió dando peso a su propia versión de los hechos. “A lo mejor lo que esperaba llegando ahí no resultó. Desde el principio de todo esto, yo sigo siendo inocente y solamente lo que sucedió en este tiempo fue saliendo la verdad”, expresó ante los medios, al asegurar que su postura no ha cambiado desde que inició el conflicto entre ellos por su polémico divorcio. También afirmó que confía en que la verdad es conocida por su entorno y por la autoridad. “Yo sé la verdad, mis hijos, Dios y la ley saben la verdad”, dijo.

El cantante se refirió de manera directa al momento en el que Alicia Villarreal rompió en llanto frente a las cámaras y compartió su interpretación de lo ocurrido. “Ese llanto, para mí que conozco su rostro, de ese día sí fue de verdad porque no esperó lo que quería escuchar, que se le pasó el tiempo”, declaró, al señalar que, desde su perspectiva, el resultado de esa diligencia influyó en la reacción de la intérprete.

Cruz ‘N’ añadió que, a lo largo de casi un año, se han presentado versiones que considera contradictorias y explicó que sus abogados han solicitado aclaraciones sobre distintos señalamientos, como los videos de las cámaras de seguridad que según podían ser evidencia en su contra. También mencionó que, tras algunos episodios del proceso, surgieron planteamientos relacionados con negociaciones, lo que interpretó como parte del mismo conflicto legal. “Tantas contradicciones es difícil mantener una mentira”, afirmó, reiterando que mantiene su postura frente a lo ocurrido.

Conflicto entre Cruz ‘N’ y Alicia Villarreal: esto dijo sobre la Navidad de sus hijos. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Cruz ‘N’ sobre cómo pasó Navidad con sus hijos?

Cruz ‘N’ aclaró que sus hijos pasaron la Navidad con él, en medio de versiones que apuntan a un distanciamiento con Alicia Villarreal tras su relación con Cibad Hernández.

Al hablar del tema, el cantante explicó cómo se organizó la convivencia familiar durante las fiestas decembrinas junto a Arturo Carmona, padre de Melenie Carmona, quién es hija de Alicia Villarreal. En sus declaraciones, Cruz detalló que actualmente es él quien vive con sus hijos y que, pese a ello, considera importante que mantengan una relación cercana con su madre.

“Mis hijos viven conmigo, yo les dije que era importante que ellos pasaran tiempo con su mamá”, expresó, al referirse a la dinámica familiar que buscan mantener.

El cantante también explicó cómo transcurrieron las celebraciones de fin de año, precisando que compartieron las fechas juntos fuera de México. “Estuvimos juntos los tres niños con su papá en Nochebuena, con Arturo Carmona y su familia y lo pasamos ahí hasta año nuevo juntos en Nueva York”, señaló, al confirmar que las festividades se realizaron en un entorno familiar y acompañado de personas cercanas.

Conflicto entre Cruz ‘N’ y Alicia Villarreal: esto dijo sobre la Navidad de sus hijos. / Foto: Redes sociales

¿Cruz ‘N’ está preocupado por Alicia Villarreal?

Cruz ‘N’ expresó que su preocupación actual está centrada en el estado en el que, desde su perspectiva, se encuentra Alicia Villarreal. Durante sus declaraciones, el músico afirmó que percibe a su exesposa como una persona que no estaría actuando por iniciativa propia.

“Yo creo que ella está manipulada, guiada por las personas equivocadas”, comentó, al tiempo que relató que, pocos días después de ciertos acontecimientos, surgieron planteamientos relacionados con negociaciones sobre los porcentajes de las canciones, situación que, dijo, le generó inquietud.

En ese mismo contexto, Cruz ‘N’ señaló que su preocupación va más allá del conflicto legal y apuntó directamente al bienestar de su exesposa. “A los tres días, ya quiere negociar los porcentajes de las canciones, eso suena para mí como un chantaje. Me preocupa demasiado, con todo respeto, su salud mental”, puntualizó Cruz ‘N’.

