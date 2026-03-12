Ceriani destapa AUDIO que revela que Ana Bárbara habría perdido dos bebés de José Manuel Figueroa

Las polémicas no terminan para Ana Bárbara y, es que en medio de los rumores de la presunta infidelidad de su esposo Ángel Muñoz, ahora el periodista Javier Ceriani difundió un audio en el que se menciona que durante su relación con José Manuel Figueroa la cantante habría enfrentado la pérdida de dos embarazos. Te contamos los detalles.

¡Fuerte audio! Revelan que Ana Bárbara habría perdido dos bebés durante su relación con José Manuel Figueroa. / Redes sociales

¿Cómo fue la relación entre Ana Bárbara y José Manuel Figueroa?

A principios de la década de los 2000, Ana Bárbara y José Manuel Figueroa mantuvieron una relación sentimental que coincidió con una etapa de colaboración musical. En ese periodo trabajaron juntos en la canción “Fruta prohibida” , tema que ambos interpretaron +.

Con el paso del tiempo, el tema también estuvo en el centro de un desacuerdo entre ambos. De acuerdo con lo expresado por José Manuel Figueroa, él habría compuesto la canción y posteriormente se la regaló a la cantante. Sin embargo, señaló que el registro del tema quedó a nombre de Ana Bárbara, lo que derivó en un conflicto relacionado con los derechos de la obra.

El desacuerdo sobre la autoría de “Fruta prohibida” llevó la situación al terreno legal, marcando una etapa de disputa entre los artistas.

¡Sale a la luz audio de José Manuel Figueroa sobre Ana Bárbara y dos embarazos! / Redes sociales

¿Qué dijo Ceriani sobre los presuntos embarazos de Ana Bárbara?

La polémica volvió a la relación que mantuvieron Ana Bárbara y José Manuel Figueroa, pues el periodista Javier Ceriani difundió información relacionada con esa etapa de la vida personal de ambos. Durante su programa, el comunicador presentó un audio en el que se menciona que la cantante presuntamente habría enfrentado embarazos durante el tiempo en que estuvo con el intérprete.

De acuerdo con lo señalado en el material presentado por Ceriani, “Ana Bárbara se habría embarazado dos veces de José Manuel Figueroa”, una situación que, según lo expuesto, habría ocurrido mientras mantenían su relación sentimental. En ese mismo contexto, también se menciona que la cantante “se habría embarazado y habría intentado tener un hijo con José Manuel Figueroa en dos oportunidades”.

Qué dice el audio sobre Ana Bárbara y José Manuel Figueroa que difundió Javier Ceriani. / Redes sociales

¿Qué reveló Javier Ceriani sobre Ana Bárbara y dos abortos?

El periodista Javier Ceriani dio a conocer un audio que se le atribuye a José Manuel Figueroa, en el que se hace referencia a distintos momentos de la relación que el cantante mantuvo con Ana Bárbara. El material fue presentado durante su programa y volvió a colocar en la conversación pública episodios de esa etapa de sus vidas.

En el audio difundido, la voz atribuida a Figueroa habla sobre la dinámica que, según él, vivió durante la relación. “De las viejas más complicadas con las que tuve una relación fue con ella. Es muy difícil, muy difícil”, se escucha en el fragmento presentado por el periodista.

Dentro del mismo material también se menciona un tema relacionado con embarazos durante ese periodo. “Perdimos dos bebés, pues, pero gracias a Dios quedó embarazada, sino esto sería un desmadre”, se oye decir en el audio atribuido a José Manuel Figueroa, el cual fue difundido por Javier Ceriani.

Al momento, José Manuel Figueroa y Ana Bárbara no se han pronunciado con respecto a esta nueva polémica. Por esta razón, todo lo antes mencionado queda en puntual calidad rumor.

