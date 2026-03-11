Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, en el centro del escándalo: ¿Quién es y a qué se dedica?

En las últimas horas, el nombre de la cantante Ana Bárbara volvió a colocarse en el centro de la conversación tras enfrentar una nueva polémica luego de que trascendiera que presuntamente atraviesa una crisis en su matrimonio con su actual esposo. Según lo expuesto, una comunicadora identificada como Adriana Toval aseguró haber presuntamente mantenido un amorío con Ángel Muñoz.

Audio esposo de Ana Bárbara y presunta amante / Redes sociales

¿Quién es Ángel Muñoz, el esposo de Ana Bárbara?

Ángel Muñoz es conocido públicamente por su relación con la cantante Ana Bárbara, con quien contrajo matrimonio. A raíz de este vínculo, su nombre ha aparecido con frecuencia en publicaciones del mundo del espectáculo y en redes sociales relacionadas con la artista.

En plataformas digitales, especialmente en Instagram, Muñoz cuenta con una comunidad de más de 85 mil seguidores. En su perfil comparte diversas fotografías relacionadas con su vida personal y profesional, así como momentos junto a la cantante.

En ese espacio digital también suele publicar imágenes de actividades cotidianas, viajes y proyectos laborales. Varias de sus publicaciones incluyen fotografías con Ana Bárbara, lo que ha permitido a los seguidores conocer algunos aspectos de su vida en pareja.

Además de mostrar momentos personales, en su cuenta también destaca contenido relacionado con el ejercicio y el estilo de vida fitness, una actividad que forma parte de su rutina diaria y que comparte con su audiencia en redes sociales.

La relación entre ambos ha sido visible durante los últimos años, ya que la cantante también ha compartido en distintas ocasiones fotografías junto a su esposo en sus propias plataformas digitales.

Pareja de Ana Bárbara se defiende de las acusaciones en su contra / Redes sociales

¿A qué se dedica Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara?

De acuerdo con la información que el propio Ángel Muñoz comparte en su perfil de Instagram, se define profesionalmente como actor, agente y empresario.

Dentro de sus publicaciones se observan referencias a trabajos vinculados con la industria del entretenimiento. También ha compartido imágenes relacionadas con actividades profesionales y proyectos en los que participa.

Además de su faceta dentro del medio artístico, Muñoz menciona su labor como agente, lo que sugiere vínculos con la representación o gestión de talento en el ámbito del espectáculo. Asimismo, se presenta como empresario, aunque en sus redes sociales no detalla públicamente la naturaleza específica de sus negocios.

Otro aspecto recurrente en su contenido digital es su interés por el ejercicio físico. Varias de sus fotografías muestran entrenamientos, rutinas o actividades relacionadas con el bienestar físico, lo que forma parte de la imagen que proyecta en sus redes sociales.

Ángel Muñoz / Redes sociales

¿Qué se sabe de la supuesta infidelidad del esposo de Ana Bárbara?

La polémica surgió a partir de declaraciones difundidas por el periodista Jordi Martín durante su participación en el programa El gordo y la flaca. En ese espacio televisivo explicó que fue contactado por una comunicadora identificada como Adriana Toval, quien afirmó presuntamente haber tenido una relación con Ángel Muñoz.

De acuerdo con lo señalado en el programa, la comunicadora aseguró haber sostenido encuentros con el esposo de la cantante. Según la versión presentada, Toval habría compartido detalles sobre la presunta relación que mantuvo con él.

“Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025. nos hemos visto dos veces, en Ciudad de México nos quedamos a dormir en un hotel. La segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara, no pudimos vernos más; él tuvo problemas con su trabajo y no podía salir del país” Adriana Toval

Además, en el programa ‘En shock’ Jorge Carbajal mostró imágenes comprometedoras que se le atribuyeron a Ángel Muñoz. En estas, supuestamente, estaría haciendo videollamada con su presunta amante. ¿Será?

Hasta ahora, ni Ana Bárbara, ni Ángel Muñoz han confirmado o desmentido públicamente la información difundida. Tampoco se han dado a conocer declaraciones oficiales por parte de ambos sobre el tema.

