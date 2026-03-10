José Emilio Levy explota tras exponerse la supuesta infidelidad a Ana Bárbara: “Ángel es mala persona”

La vida personal de Ana Bárbara vuelve a estar en el centro de la conversación pública luego de que surgieran señalamientos sobre una presunta infidelidad de su esposo, Ángel Muñoz. En los últimos días circularon imágenes y testimonios que apuntan a que el empresario presuntamente habría mantenido una relación extramarital con una periodista costarricense desde 2025, situación que ha provocado reacciones dentro y fuera del entorno cercano de la cantante.

Ana Bárbara / Redes sociales

¿Ángel Muñoz presuntamente le fue infiel a Ana Bárbara y quién sería la presunta amante?

El tema tomó mayor relevancia después de que en el programa “El gordo y la flaca” se difundiera una entrevista con Adriana Tovar, periodista costarricense, quien afirma que supuestamente tuvo una relación con el esposo de Ana Bárbara.

Durante la conversación, Tovar aseguró que la relación con Muñoz comenzó en septiembre de 2025.

“Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025. Nos hemos visto dos veces” Adriana Tovar

La periodista explicó que uno de los encuentros ocurrió en la Ciudad de México y otro en Guadalajara. Según su relato, en la capital del país habrían pasado la noche en un hotel.

“La segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara, no pudimos vernos más; él tuvo problemas con su trabajo y no podía salir del país” Adriana Tovar

De acuerdo con su versión, el empresario presuntamente le habría mencionado que atravesaba problemas en su matrimonio con la cantante y que ya no se sentía feliz en la relación. “Él decía que ya no era feliz”, relató.

Por su parte, el periodista Jordi Martín aseguró que logró comunicarse con Ángel Muñoz para preguntarle sobre los señalamientos. Según el comunicador, el empresario habría reconocido la situación. “Desafortunadamente la historia es cierta. Me dejé llevar”, habría dicho Muñoz, de acuerdo con el testimonio del periodista.

Martín también señaló que el empresario presuntamente estaría intentando recuperar la relación con la cantante y que buscaría obtener su perdón. Además, el periodista Jorge Carbajal compartió imágenes de las videollamadas que presuntamente tuvieron Ángela y su presunta amante. Esto en su canal de YouTube.

Esposo de Ana Bárbara / Redes sociales

¿Qué dijo José Emilio Levy sobre la presunta infidelidad de Ángel Muñoz a Ana Bárbara?

José Emilio Levy reaccionó públicamente a la polémica luego de que comenzaran a difundirse fotografías y videos que, según se ha señalado, evidenciarían una relación extramarital presuntamente entre Ángel Muñoz y una periodista. Durante una entrevista, el joven afirmó sentirse sorprendido por lo que ha visto circular en internet.

“Pues todo bien, bastante todo tranquilo, impactado...Unas fotos bastante comprometedoras. Mira, si esto no es falso, estoy en shock”, José Emilio Levy

El joven también mencionó que desde tiempo atrás tenía una percepción negativa del empresario.

“Pues el tiempo me dio la razón, ¿no? Ya nos dimos cuenta realmente quién es Ángel... Es una mala persona. Es una persona que le ha hecho un mal impresionante a Ana Bárbara” José Emilio Levy

También mencionó que la cantante ha defendido a su esposo en diversas ocasiones.

“Ana ha defendido a Ángel contra todo, contra todo. A capa y espada ha metido las manos en el fuego por él” José Emilio Levy

Además, explicó que prefiere que sus hermanos mantengan la calma ante lo ocurrido.

“Yo soy su hijo y ella es mi madre. Y también decirle a mis hermanos que lo lamento muchísimo, pero que tampoco se dejen ganar por la furia y por el enojo, y que no vayan a cometer ninguna babosada y que estén serenos” José Emilio Levy

¿Quién es José Emilio Levy y por qué está distanciado de Ana Barbara?

José Emilio Levy es hijo de la fallecida actriz Mariana Levy y del actor José María Fernández “el Pirru”. Tras la muerte de su madre en 2005, el joven mantuvo una relación cercana con la cantante Ana Bárbara, quien durante varios años formó parte de su entorno familiar.

No obstante, en los últimos meses su nombre también ha estado ligado a la polémica que rodea a la intérprete. Aunque por mucho tiempo ambos mostraron una relación cercana, en 2025 el vínculo entre ellos se fracturó públicamente, lo que marcó un distanciamiento entre el joven y la cantante.

La propia intérprete reveló que el distanciamiento ocurrió después de que José Emilio supuestamente intentara vender información privada relacionada con ella. Según explicó la cantante ante medios, el joven habría grabado un video dentro de su casa con la intención de comercializar la nota con medios de comunicación.

“Fue a mi casa, que es casa de mis cinco hijos, y me grabó y trató de vender la nota” Ana Barbara

Declaró la artista en aquel momento, al explicar el origen del conflicto familiar. La cantante también señaló que la situación la afectó profundamente, pues aseguró sentirse traicionada por alguien a quien consideraba parte de su familia.

En sus declaraciones, Ana Bárbara expresó que la situación la llevó a poner distancia con el joven. Por su parte, José Emilio Levy confirmó ante medios que sí intentó vender información relacionada con la cantante, aunque negó haberla grabado dentro de su casa. El joven explicó que su intención era obtener dinero debido a problemas económicos que atravesaba en ese momento.

Además, en medio de la controversia, José Emilio ha realizado declaraciones en contra de Ángel Muñoz, esposo de Ana Bárbara, a quien ha acusado públicamente de causar conflictos dentro de la familia y de tener actitudes negativas hacia algunos de los hijos de la cantante.

Desde entonces, el distanciamiento entre ambos ha sido evidente en el ámbito público. A pesar de ello, el joven ha mencionado en distintas ocasiones que sigue teniendo cariño y respeto por la intérprete, a quien durante años consideró como una figura materna.

