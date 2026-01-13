Ana Bárbara: Su papá Antero Ugalde explota al oír audios del pleito de ella con su hermano: “Corazón de piedra”

Luego de darse a conocer unos audios hace unos días, donde se escucha una fuerte discusión entre Ana Bárbara y su hermano, Francisco Ugalde, en el que él le reclama todo lo que ha hecho por ella y la tacha de malagradecida, su papá, Antero (83 años), señaló que no le importa qué le pase a la cantante.

¿Que dijo el papá de Ana Bárbara de los audios filtrados de Ana Bárbara y Francisco Ugalde?

“Ya es un desbarajuste todo esto. Yo confiaba en ella, porque era una mujer buena. Cada uno va a pagar lo que hace en esta vida. No nos vamos sin pagar nada. No me importa nada de ella. Cada quién su mundo”.

Sobre el retiro temporal de los escenarios de Ana Bárbara, para dedicarse a su familia, comentó: “Ya tengo 2 años sin comunicación para nada. Si se retira o no es su cuento. Era una mujer con un gran talento y después le salió lo malo. Qué raro, ¿no? Ya tenía la idea de ser grande desde chiquita, pero ahora se le hizo un corazón de piedra”.

“Hacia mí, como sea, pero a la mamá, ¿cómo? Porque con la mamá se me hace lo peor. Ella (Ana Bárbara) decía de chica que su mamá primero, su mamá primero. Y ahora que creció, nada”.

Ana Bárbara / Redes sociales

A Antero este distanciamiento le duele mucho. “Claro que sí, pero qué remedio. Ella se retiró de toda la familia. Me mató en vida”.

Pero descarta algún tipo de reconciliación entre ellos para este 2026. “Para nada. No me interesa. No quiero saber nada de ella. Ella fue quien se retiró, ni modo”.

Le preguntamos sobre los rumores que afirman que Ana Bárbara está siendo manipulada por su esposo, Ángel Muñoz, quien ha provocado el distanciamiento con su familia y sus seres queridos.

“No sé nada de ella, ni lo que hace con su marido. Solo sé que se retiró de la mamá, se retiró de Francisco. Ella dijo que su hermano Pancho era un mantenido y la gente se quedó con esa idea. Si él siempre le estuvo echando la mano. Ya se la pasa peleando con todo el mundo. Ojalá que los medios le pregunten qué le pasa, a ver qué contesta”.

El papá de la cantante señaló que su hijo Francisco siempre ha sido un hombre trabajador:"Trabajó de chavo con ella día y noche. También le ayudó a componer canciones. Le han inventado cosas y ahora ella ya le dio una patada por atrás. Imagínense, si quien la impulsó y la metió en esto fui yo y me dio una patada. Ahora a Pancho también se la dio”.

Ana Bárbara y don Antero Ugalde / Redes sociales

¿Qué dicen los audios de Ana Bárbara y su hermano Francisco Ugalde, que filtró Javier Ceriani?

“Chingu3n a su madre tú y Lula (Lourdes, hermana de Ana Bárbara). Voy a decir quién eres para que te enseñes a respetar. Te cubrí todas tus put3rlas con muchos c4br0nes. Ahora me vienes a acusar. Eres una pobre p3ndej4".

“Hey, wey, deja de decirle a mi mamá. Pareces niña de 15 años, p1ch3 viejita cincuentona. Deja de mensajearte con mi mamá. Arréglate conmigo lo que tengas que arreglarte”.

“Arregla tu p3d0 conmigo, qué necesitas de mí o qué ocupas de mí, malagradecida hija de tu put4 m4dr3".

“Tú y Lula chingu3n a su m4dr3, qué put4 corriente decirle a mi mamá”.

Ana Bárbara / Redes sociales

¿El papá de Ana Barbara, Don Antero, quiere reconciliarse con su hija?

¡No quiere verla ni en pintura! “Recuerdo que me decían que ‘la Peque’ es buena, es diferente, es agradecida... ¡Cuál agradecida! Es la más malagradecida que conozco aquí en la tierra. Pero, bueno, que Dios la ayude. A toda la gente que le ha dado la mano ella le dio un revés. Con todos los que le ayudaron también salió de pleito”.

Aseguró que se arrepiente de haberla metido al medio.

“Ahora me arrepiento mil veces de haberla metido en ese camino. La hubiera dejado ser una secretaria, o abogadete. A lo mejor hubiera hecho un mejor papel por ahí, pero de qué sirve. Yo fui el pend3j0 que la inculcó. Pero, ni modo, me tocó así”. Don Antero

Si tuviera a su hija en frente, ¿qué le diría? “No, no, no quiero verla. Ni se le ocurra venir a verme. No quiero saber nada. Ya casi voy saliendo de esto, ya quiero irme tranquilo”.

Don Antero papá de Ana Bárbara reacciona a audios filtrados de su pleito con su hermano Pancho. / Redes sociales

Don Antero, padre de Ana Bárbara, estuvo a punto de morir tras brutal accidente con un toro

El papá de Ana Bárbara nos reveló que tuvo un accidente con un toro en su rancho. “Ya son casi 84 años. De milagro ando aquí respirando. Tengo que trabajar para sobrevivir, y aquí hay mucho trabajo. Ya no puedo aguantar. Me duele todo. Me he caído varias veces y hace como un mes me metí para curar a un toro y se me fue encima, me empujó. De milagro no me hizo pedazos”.

“Le dije a Diosito: ‘Gracias por darme otra oportunidad’, porque la verdad era un toro manso, manso, pero se portó todo bravo, no sé por qué. Me pasó por encima. Si me hubiera pisado, me hace pedazos”.

Nos contó cómo se siente tras este percance. “Sí me duele. Me sentí muy mal. Gracias a Dios, ahí voy. Ya camino bien, aunque todo adolorido, pero hay que seguirle echando ganas”.

Finalmente, le preguntamos cómo reaccionaría si llegara su hija a pedirle disculpas, al enterarse de este accidente.

Antero fue muy claro al respecto. “No, no, no. Ni se le ocurra pasar. ¿Ya para qué? Se acabó el gusto. Tuvo la culpa de matarme en vida. Si deja a su pareja, aun así no la aceptaría. No tengo nada que hablar con ella”.

Revelan que Ana Bárbara vive controlada por su esposo y al borde del colapso

Por otra parte, platicamos con una persona muy cercana a Ana Bárbara, quien nos contó que su marido, Ángel Muñoz, la tiene, supuestamente, controlada psicológicamente:

“Él la tiene totalmente manipulada. Le dice que los periodistas la atacan. Ellos nunca se contaron la verdad. Él empezó con mentiras. Le dijo que se llamaba Jonathan, que tenía una hermana enferma y que era casado. La ha orillado a pensar que todos están en su contra. Por eso las nanas se fueron. Ella no lo puede parar de todas las locuras que hace y ella no le ha contado quién es realmente. Está totalmente perdida”.

Al preguntarle cómo está Ana Bárbara anímicamente, dijo: “Ella no tiene capacidad de reacción. Está perdiendo su carrera. Por eso se retira, porque no llena los conciertos. Está nerviosa, ojerosa, desencajada. No está bien. Está depresiva y tiene problemas alimentarios por estar en una relación enferma y tóxica”.

Nuestra fuente nos dijo que la cantante no quiere darse cuenta de lo que le está pasando.

“Ella siempre perdió su vida y su carrera por los hombres. Se convierte en una especie de vegetal, porque le da todo el poder al macho alfa, todo el control y la manipulación, con tal de que no se vaya. Siempre piensa que será el último hombre de su vida”.

Señaló que el marido de la cantante pretende quedarse con la fortuna de Ana Bárbara. “Ángel Muñoz ya está dentro de las empresas de Ana. Si ella se muere, él es dueño. No sabemos si ella tiene testamento o no. En caso de que a ella le pase algo, Dios no lo quiera, su marido se queda con todo”.

“Además, él necesitaba sacar de en medio a Pancho, porque era mánager, aliado, hermano del alma. La salvó de todos sus romances y, en los audios que salieron con Ceriani, se escuchó que Pancho le reclama a su hermana que él le cubrió todas sus put3r1as con c4br0nes. Es él quien rescató la carrera de su hermana, porque, gracias a él, ella consiguió un contrato en Estrella TV por 7 años. Y la casa donde vive con Ana la consiguió Pancho”.

Padre de Ana Bárbara defiende a Pancho y arremete tras audios filtrados / Instagram @anabarbaramusic

Aseguran que Ana Bárbara se está quedando sola por culpa de Ángel Muñoz

El amigo de Ana Bárbara comentó que Ana contrató a su marido para que trabajara con ella."Ana y Ángel tienen un convenio, y lo contrata para cuidar a los niños. Le paga un sueldo, mientras ella se va a trabajar. Entonces él queda como amo de casa y con el tiempo suficiente para pensar cómo quitar de en medio a la familia. Ana Bárbara está completamente sola. Se le fueron las mucamas, las nanas. Se le fueron todos, porque veían cosas horribles”.

Al cuestionar a esta persona sobre si Ana Bárbara se está dando cuenta que está prácticamente sola, respondió: “Ella piensa que este puede ser el último hombre en su vida. Lo quiere retener a cualquier precio, así sea sobre su familia o carrera. Para ella es más poderoso el control de un hombre que su propia familia. Se está yendo por sus instintos carnales y tóxicos. Necesita la dependencia de un hombre. Ella le entregó el poder a un hombre y no lo va a recuperar hasta que se dé cuenta de que es un enfermo psicópata. Él está saliendo airoso, porque, si se divorcian, se llevará una gran tajada de dinero. Ella está ciega, sorda y muda, como la canción de Shakira”.

Finalmente, el amigo de la intérprete dijo que este retiro no le va a servir para darse cuenta del gran error que está cometiendo.

“Ella no tiene el control en este momento. Canceló su gira por falta de audiencia. No tiene un éxito sonando en radio. Vive de sus recuerdos. No compone, no crea, no saca discos. Va por el mismo camino que Paulina Rubio: El entierro artístico. Ahora van a compartir más tiempo, ya que antes Ana se iba a trabajar y ahora va a estar las 24 horas. Ahí se van a matar. Yo calculo que se va a desatar un caos”.

