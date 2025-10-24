Ana Bárbara se harta y lanza el micrófono en pleno show por falla de audio: “¡No me escucho!”, VIDEO

Aunque Ana Bárbara suele robarse el corazón del público con su carisma y profesionalismo, esta vez fue su enojo lo que se llevó los reflectores. La cantante de regional mexicano vivió un momento de tensión durante una presentación en vivo, cuando una falla de audio la hizo perder la paciencia y lanzar su micrófono al suelo. El video del incidente se volvió viral en redes sociales y ha generado una ola de reacciones divididas.

¿Por qué Ana Bárbara explotó y lanzó su micrófono en pleno concierto?

Durante su presentación, Ana Bárbara comenzó a tener complicaciones con su micrófono. En el video se observa cómo intenta continuar con la canción mientras golpea el aparato para que funcione, pero sin éxito. La pista seguía sonando a través de las bocinas, aunque su voz no se escuchaba.

La cantante trató de mantener la calma unos segundos, pero su molestia fue evidente. Hizo señas a los técnicos para que revisaran el problema, sin obtener respuesta inmediata. Finalmente, cansada de la situación, la intérprete arrojó el micrófono al suelo y miró al público con una mezcla de enojo y frustración.

A pesar de la tensión, los asistentes comenzaron a aplaudirle y a corear su nombre en señal de apoyo. Minutos después, uno de los técnicos se acercó para entregarle otro micrófono, pero Ana Bárbara siguió inconforme. Aunque el nuevo dispositivo funcionaba en las bocinas, la cantante aseguró que tampoco podía escucharse bien en los monitores de retorno, lo que complicaba su interpretación.

¿Ana Bárbara se disculpó tras su arranque en el escenario?

Hasta el momento, Ana Bárbara no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente. Sin embargo, en redes sociales los comentarios no se hicieron esperar. Algunos usuarios defendieron la postura de Ana Bárbara, resaltando su profesionalismo y la exigencia de que todo salga perfecto durante sus presentaciones. Por otro lado, hubo quienes criticaron su reacción, argumentando que una verdadera profesional debería saber improvisar ante las fallas técnicas sin perder la compostura.



“ Se enoja porque les paga para eso, y seguro el sound check estaba listo. Solo tenían un trabajo que hacer: el de audio.”

“¿Dónde está lo profesional? Tienen que improvisar en esos casos y no enojarse.”

“ ¿Dijo en..dejo justo después de que le entregaron el otro micrófono?”

“No veo la necesidad de hacer tanto teatro.”

“¡Ándale! Ya se saló Ana Bárbara por juntarse con Angélica.”

“Pues para eso les paga, y quien no le guste que deje de trabajar. Ellos tienen que estar pendientes de eso.”

