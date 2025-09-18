Ana Bárbara reaparece en silla de ruedas tras accidente pleno concierto ¿Cuál es su estado de salud?

La cantante mexicana Ana Bárbara, reconocida por su exitosa trayectoria en la música regional mexicana, vivió un desafortunado momento durante uno de sus conciertos en Tapachula, Chiapas, donde sufrió un accidente en pleno escenario. Tras el incidente, la artista reapareció en silla de ruedas, lo que preocupó a sus seguidores, además, aprovechó para mandar un mensaje a la familia Aguilar tras críticas hacia la famosa Dinastía. ¿Qué pasó exactamente?

¿Por qué Ana Bárbara apareció en silla de ruedas tras concierto?

El percance ocurrió durante su presentación en Tapachula, donde Ana Bárbara sufrió un esguince de tobillo, aparentemente al dar un paso en falso mientras se desplazaba por el escenario.

La cantante reveló que también se lesionó el dedo meñique del pie izquierdo, razón por la cual fue trasladada en silla de ruedas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue captada por medios de comunicación.

“Me lastimé el dedo meñique del pie izquierdo, tengo cita con el médico. No medí el paso y me di un trancazo” Ana Bárbara

A pesar de la situación, la intérprete de “Bandido” se mostró optimista y agradecida por el apoyo de sus fans. Explicó que ya tiene programada una revisión médica para evaluar el estado de su lesión y conocer los pasos a seguir en su recuperación.

Ana Bárbara / Redes sociales

¿Qué dijo Ana Bárbara sobre las críticas a Pepe Aguilar y su familia?

Durante su breve encuentro con la prensa, la cantante, Ana Bárbara, aprovechó para alzar la voz en defensa de la familia Aguilar, quienes han estado en el centro de la polémica en las últimas semanas. La potosina pidió detener los ataques hacia Pepe Aguilar y sus hijos, Leonardo y Ángela Aguilar , con quienes dijo tener una estrecha relación.

“Cuidemos y protejamos a los verdaderos artistas, tengo una conexión con toda esa familia, he sido clienta de eso, del hate, no me gusta, se me hace agresivo, fuera de lugar” Ana Bárbara

La artista se solidarizó especialmente con Ángela Aguilar, con quien ha compartido escenarios y momentos profesionales, destacando que la joven cantante ha demostrado talento y disciplina desde temprana edad. También dedicó palabras de admiración para Pepe Aguilar, a quien calificó como un “compañero hermoso de la vida” y uno de los talentos más importantes de la música mexicana.

“ Pepe es un talento, ya dejen de joder, por favor. Me duele el alma, es gente que ha trabajado toda la vida, a mí me ha llovido sobre mojado, hay gente ahí por molestar ”, puntualizó la cantante.

¿Por qué la Dinastía Aguilar está siendo criticada?

Son muchas las razones por las que la familia Aguilar se encuentra en el ojo de las críticas, van desde la relación entre Ángela Aguilar con Christian Nodal, hasta la guerra de declaraciones entre Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar. Aquí te compartimos algunas de las polémicas:



Ángela Aguilar y Christian Nodal: El matrimonio entre ambos empezó de una manera complicada . Recientemente, Christian señaló en una entrevista con Adela Micha, que él finalizó su relación con Cazzu (madre de su hija), comenzó una relación con Ángela Aguilar y se casó con ella, todo en menos de un mes.

. Recientemente, Christian señaló en una entrevista con Adela Micha, que él finalizó su relación con Cazzu (madre de su hija), comenzó una relación con Ángela Aguilar y se casó con ella, todo en menos de un mes. Emiliano Aguilar vs Pepe Aguilar . La guerra entre ellos surgió cuando Pepe declaró que por culpa de Carmen Treviño (madre de Emiliano y expareja de Pepe) alejó a su hijo durante su infancia, razón por la que ambos no convivieron mucho. Esto fue negado por Emiliano, quien rápidamente se lanzó al ataque.

(madre de Emiliano y expareja de Pepe) alejó a su hijo durante su infancia, razón por la que ambos no convivieron mucho. Esto fue negado por Emiliano, quien rápidamente se lanzó al ataque. La más reciente polémica es en torno a Christian Nodal y Pepe Aguilar le habría dado la espalda a su propio padre para manejar su carrera, y que ahora Pepe estaría al frente de la misma. Lo anterior, desató críticas en su contra.

A partir de aquí, es que los comentarios en redes señalan duramente a la Dinastía Aguilar de manipular las cosas a su antojo, por eso el reciente rechazo que existe en su contra. Ana Bárbara salió en defensa de ellos, pues ha compartido escenario en diversas ocasiones .

