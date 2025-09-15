Emiliano Aguilar confiesa estar medicado: la verdad sobre su salud mental y la polémica familiar

El conflicto familiar entre Emiliano y Leonardo Aguilar volvió a acaparar la atención pública esta semana, luego de que Leonardo lanzara un comentario sobre Emiliano durante un concierto. La reacción de Emiliano no se hizo esperar, y a través de un video en vivo en sus redes sociales, el hijo de Pepe Aguilar dijo que responde únicamente a los ataques y que su prioridad es su bienestar emocional.

Leonardo Aguilar y Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Qué pasó entre Emiliano y Leonardo Aguilar?

El enfrentamiento entre los hermanos Aguilar se intensificó luego de un concierto en el que Leonardo hizo comentarios sobre Emiliano frente al público. En ese momento, Leonardo introdujo un segmento diciendo:

“Voy a cantar un rap, ¿están listos? No se confundan, yo no soy ese Aguilar” Leonardo Aguilar

Aunque Leonardo en el clip viral también dijo: “Y que quede claro, yo lo amo y lo adoro con todo mi corazón, me alegra su triunfo y su éxito”, Emiliano reaccionó de inmediato y parecía no estar contento. Decidió grabar un video dirigido a su hermano, en el que dijo:

“Bájale de hue.., Leonardo. Conmigo sí bájale de hue...”,

Leonardo Aguilar y su hermano Emiliano / Redes sociales

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre su estado de salud mental?

En una transmisión en vivo, Emiliano Aguilar explicó de manera directa su consumo a medicamentos psiquiatricos. Añadió que la decisión de medicarse no debe verse como un signo de debilidad, sino como un paso responsable para cuidar su salud mental.

El cantante profundizó sobre las razones detrás de su ansiedad, mencionando experiencias personales y presiones familiares que han afectado su bienestar. Emiliano destacó que la medicación es solo una parte de su tratamiento, complementada con apoyo emocional y terapias.

“La vida de una figura pública no es fácil, hay muchas expectativas y comentarios de la gente que pueden generar estrés y ansiedad. Por eso, es importante reconocer cuando necesitas ayuda” Emiliano Aguilar

¿Quién empezó? Leonardo Aguilar envía contundente mensaje a su hermano Emiliano Aguilar luego de que supuestamente se burlara de él en un concierto.



¿Por qué Emiliano Aguilar habló sobre salud mental?

El cantante, hijo mayor de Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar utilizó la plataforma de su transmisión en vivo para hablar de su salud mental, buscando normalizar la búsqueda de ayuda profesional:

“Cada quien en algún momento ocupa ayuda. No importa el género ni la edad, la salud mental es prioridad”, Emiliano Aguilar

Con más de 20 mil personas conectadas al vivo, Emiliano recibió mensajes de apoyo y solidaridad, evidenciando que la discusión sobre ansiedad y depresión es relevante incluso entre figuras públicas. Su declaración también contribuye a visibilizar la importancia de desestigmatizar el cuidado de la salud mental, especialmente en un entorno donde los hombres suelen ser criticados por expresar vulnerabilidad.

¿Que dijo Pepe Aguilar de la salud mental de su hijo, Emiliano Aguilar?

Años atrás, Pepe Aguilar habló públicamente sobre la salud mental de Emiliano Aguilar durante una entrevista con el programa “el Gordo y la Flaca”. En aquella ocasión, el cantante señaló que Emiliano padecía bipolaridad, una condición que le generaba cambios de humor constantes y que debía ser atendida profesionalmente. Pepe subrayó que no se trataba de paranoia, esquizofrenia o alucinaciones, pero sí de algo que “había que tratar” para garantizar la estabilidad de su hijo.

El intérprete también pidió empatía hacia Emiliano, destacando que era importante “ponerse en sus zapatos” para comprender las dificultades que enfrentaba debido a su condición. Emiliano nunca confirmó ni desmintió públicamente ese diagnóstico.

