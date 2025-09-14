Emiliano Aguilar reveló que sobrevivió a un tiroteo y desata polémica

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, sorprendió al revelar uno de los episodios más extremos de su vida. Durante una entrevista en el pódcast Radio Show de Akio Annechini, realizada en enero de 2025, el joven narró que estuvo presente en un tiroteo en Tepic, Nayarit, experiencia que lo llevó a reflexionar sobre lo cerca que estuvo de perder la vida.

El testimonio salió a la luz en medio de una conversación sobre los riesgos que ha enfrentado en el pasado. Emiliano no dudó en aceptar que vivió momentos de gran violencia en distintos lugares y que uno de los más intensos fue aquel enfrentamiento armado en tierras nayaritas.

Emiliano Aguilar / Instagram: @emiliano_aguilar.t

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre el tiroteo en Nayarit?

Cuando el conductor del pódcast Radio Show le preguntó si alguna vez había estado en una situación de riesgo, Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, no dudó en responder con una afirmación que dejó a muchos sorprendidos: “Sí, balaceras”. Con esa frase reconoció que estuvo presente en un tiroteo en Tepic, Nayarit, durante una etapa complicada de su vida en la que se relacionó con ambientes violentos.

Aunque no dio detalles precisos sobre la fecha ni el contexto exacto del enfrentamiento, Emiliano sí dejó claro que la experiencia lo enfrentó directamente con la posibilidad de morir. Según explicó, en ese momento el miedo jugó un papel fundamental, pues fue lo que lo mantuvo alerta y lo obligó a reaccionar de manera inmediata para protegerse.

“El miedo ayuda, el miedo ayuda a reaccionar. Si no tienes miedo... el que dice que no tiene miedo es mentiroso. El miedo es lo que te impulsa a sobrevivir, carnal” Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar / Emiliano Aguilar

¿Cómo describió Emiliano Aguilar el impacto de esa experiencia?

El hijo de Pepe Aguilar reconoció que el tiroteo en Nayarit fue un episodio que lo marcó de manera definitiva. Explicó que vivir una situación tan cercana a la muerte lo obligó a detenerse y reflexionar sobre el rumbo que estaba tomando su vida, así como los riesgos que implicaba permanecer en ambientes dominados por la violencia.

Durante la charla con Akio Annechini, relató que no fue un hecho aislado. Emiliano admitió que en esa etapa estuvo expuesto en más de una ocasión a balaceras y enfrentamientos, no solo en Tepic, sino también en ciudades como San Diego y Tijuana, donde había llegado a relacionarse con grupos peligrosos. Estas vivencias, según dijo, lo hicieron consciente de lo frágil que podía ser su existencia en medio de esos entornos.

¿Qué mensaje dejó Emiliano Aguilar sobre el miedo en situaciones límite?

Al recordar el tiroteo en Nayarit, El rapero Emiliano Aguilar compartió una reflexión sobre el papel del miedo en momentos extremos. Señaló que, lejos de ser una debilidad, el miedo puede convertirse en la herramienta más valiosa para salir con vida. Con estas palabras, el rapero explicó que esa emoción fue la que le permitió mantener la mente clara en medio del caos de la balacera y reaccionar con rapidez. Para él, el miedo se transformó en un motor que lo llevó a actuar de manera instintiva, a resguardarse y a reconocer la gravedad de la situación que estaba viviendo.

Emiliano también enfatizó que todos los seres humanos enfrentan el miedo, sin importar el contexto. En su caso, lo asumió como una señal de alerta que marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Esta visión surgió de la experiencia directa de haber estado en escenarios violentos, donde comprendió que el miedo no lo paralizaba, sino que le daba las herramientas necesarias para sobrevivir.

