Emiliano Aguilar: ¿Qué significa ‘puro Tijuana 664'? La expresión que convirtió al rapero en tendencia

En las últimas semanas, Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, se ha convertido en uno de los temas más comentados en redes sociales, no solo por su polémica con su padre, sino también por una frase que repite constantemente: “puro Tijuana 664”. La expresión aparece en la mayoría de sus transmisiones, comentarios y clips, generando curiosidad entre sus seguidores, quienes buscan entender el significado detrás de estas palabras. Lejos de ser solo un lema, “Tijuana 664” se ha convertido en un distintivo del hijo de Pepe Aguilar.

Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Qué significa “Tijuana 664”? Esto quiere decir la icónica frase de Emiliano Aguilar

El número 664 dentro de la frase “Tijuana 664" corresponde a la lada telefónica de Tijuana, Baja California, ciudad fronteriza que se ha destacado como referente cultural en música y entretenimiento. La frase “Tijuana 664” se popularizó gracias a Emiliano Aguilar, hermano de Ángela Aguilar, quien la utiliza como sello personal en sus videos y publicaciones.

El 21 de junio de 2025 se estrenó la canción “Tijuana 664” , de Palida ft. Emiliano Aguilar, en la que se relatan vivencias urbanas y callejeras de la ciudad. Sus letras hacen referencia a la vida en la frontera, el ambiente urbano y experiencias personales del cantante, reforzando así la conexión entre la expresión y su identidad cultural.

Además “Tijuana 664” ha sido adoptada por diversas marcas y tiendas que celebran la cultura tijuanense. Una de las más destacadas es I Love 664 Tijuana, una marca 100% tijuanense que ofrece una amplia gama de productos como playeras, sudaderas, chamarras, gorras y jerseys, todos con diseños que incorporan la frase “Tijuana 664”.

Emiliano Aguilar dio a entender que intentó arremeter contra su vida ¿Por Pepe Aguilar? / IG: @emiliano_aguilar.t

¿Por qué Emiliano Aguilar usa esta frase constantemente?

Emiliano Aguilar utiliza la frase “puro Tijuana 664” como un distintivo personal que refleja su identidad y conexión con su ciudad natal, Tijuana. La expresión ha trascendido más allá de una simple referencia geográfica. Los internautas han definido que genuinamente sería en un símbolo de pertenencia y orgullo para Emiliano.

En sus redes sociales, Emiliano ha compartido contenido que refuerza esta identidad. En su perfil de Instagram, se describe como “Tijuanero 66-4 LBR”, haciendo alusión directa a la ciudad y al número que la representa. Además, en una publicación reciente, expresó: “Una canción en inglés para mi gente que me lo pide, los quiero un chingo puro México puro #Tijuana664”, mostrando su aprecio por su cultura y raíces.

Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Cómo surgió la relación de la frase con la música de Emiliano Aguilar?

El tema “Tijuana 664” marca un momento clave en la carrera de Emiliano Aguilar. Ya que en sus letras se relatan la vida en la frontera, el sencillo conecta directamente con el origen del cantante y con la cultura tijuanense. En sus versos, se abordan la cotidianidad de la ciudad, las tensiones sociales y la violencia.

Según sus seguidores en redes sociales, este contenido no solo refuerza su identidad, sino que también establece un vínculo. quienes reconocen en la música una representación de experiencias compartidas. La frase “Tijuana 664” ha pasado a formar parte de la narrativa de Emiliano Aguilar, tanto en sus canciones como en su presencia digital, consolidándose como un elemento icónico de su estilo y marca personal.

