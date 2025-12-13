Filtran que Ángela Aguilar convivió con las hijas de Emiliano, su hermano, tras un concierto ¿Reconciliación?

La dinastía Aguilar vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que se filtrara una versión que pocos esperaban: Ángela Aguilar presuntamente habría convivido con las hijas de Emiliano Aguilar después de uno de sus conciertos en Estados Unidos. El dato no pasó desapercibido porque ocurre en medio de una relación fracturada entre los hermanos, marcada por acusaciones, desmentidos y una ruptura que hasta ahora parecía definitiva.

Ángela Aguilar y Emiliano Aguilar

¿Ángela Aguilar convivió con las hijas de Emiliano Aguilar tras su concierto en San Diego?

La versión del supuesto encuentro fue dada a conocer por la reportera y periodista de espectáculos Nelssie Carrillo, quien relató en un video que presenció el momento sin darse cuenta, en un inicio, de que no se trataba de simples fans. De acuerdo con su testimonio, las hijas de Emiliano Aguilar salían de ver a su tía Ángela Aguilar tras el concierto que ofreció en San Diego.

“Vine al concierto de Ángela Aguilar en San Diego y me arrepiento de algo que no hice: grabar el momento en que las hijas de Emiliano vinieron, estaban saliendo de ver a su tía Ángela Aguilar después del concierto”, aseguró la comunicadora.

Este relato rápidamente se viralizó porque contradice la imagen de distanciamiento total que hasta ahora existía entre los hermanos Aguilar. La idea de que las hijas de Emiliano Aguilar hayan tenido contacto con Ángela Aguilar, aunque sea de forma breve, encendió las especulaciones sobre un posible intento de acercamiento familiar.

¿Ángela y Emiliano Aguilar se vieron tras el concierto? ¿Quién acompañó a las hijas de Emiliano en el encuentro?

Nelssie Carrillo también explicó que las menores no estaban solas. Según su versión, presuntamente habrían ido acompañadas por quien identificó como el “padrastro”, refiriéndose a Adrián Arce, exesposo de Carmen Treviño, madre de Emiliano Aguilar, y figura cercana al rapero.

“Además, me encontré al padrastro y él estaba diciendo y yo pensaba que eran fans. Y no, no eran fans, eran las hijas de Emiliano que vinieron a ver a su tía cantar”, relató la periodista.

Este detalle reforzó la idea de que no se trató de un encuentro casual, sino de una visita organizada para que las niñas vieran a su tía en el escenario. Aun así, no se sabe si hubo una conversación directa entre Ángela Aguilar y Emiliano Aguilar o si el acercamiento se limitó únicamente a la cantante y sus sobrinas.

Ángela Aguilar no llena sus conciertos en Estados Unidos / Instagram

¿Por qué están distanciados Emiliano Aguilar y Ángela Aguilar?

El contexto familiar es clave para entender por qué este supuesto encuentro ha generado tanto ruido. Fue en septiembre cuando Emiliano Aguilar habló públicamente sobre el distanciamiento con su hermana menor. El rapero aseguró que la relación se rompió cuando se enteró de que Ángela Aguilar le habría dicho a Pepe Aguilar que ella lo apoyaba económicamente.

Emiliano Aguilar fue contundente al negar esa versión y aseguró que jamás le pidió dinero a su hermana. De acuerdo con sus declaraciones, esa situación generó un conflicto mayor dentro de la familia y marcó una ruptura definitiva.

Emiliano Aguilar “Después me enteré de que mi hermana linda le estaba diciendo a mi papá que me mandaba dinero cada mes, cuando yo nunca le he pedido ni un centavo a mi hermana, ni un centavo le he pedido y todo ese dinero estaba pasando cuando estaba con el que le hace las rolas a Christian Nodal”

Emiliano Aguilar responde a las críticas a Ángela Aguilar, su hermana / IG: @angela_aguilar_

En medio de sus declaraciones, Emiliano Aguilar también recordó que, pese a las controversias que ha enfrentado Ángela Aguilar a lo largo de su carrera, él siempre estuvo de su lado. Incluso mencionó el episodio relacionado con el romance de la cantante con Gussy Lau, cuando, según su versión, fue el único que la respaldó.

“Yo fui el único que le ayudó, la única persona que estuvo ahí, hubieran visto en el camerino ella llorando sola, yo fui el único que estaba ahí, el único que la apoyó, el único que le dijo que ‘yo también he pasado por polémicas, pero ahí estoy contigo’ para que me hicieras eso y le dijeras a mi papá que me mandas dinero cuando era una mentira” Emiliano Aguilar

El rapero también reveló que, tiempo después, Ángela Aguilar volvió a contactarlo para pedirle conocer a su hija. Emiliano aceptó, pero con una condición clara: que el encuentro fuera privado y lejos de los reflectores. Según su versión, la cantante no habría estado de acuerdo, pues quería que el momento fuera público durante un concierto.

Por ahora, el silencio de Ángela Aguilar y Emiliano Aguilar predomina y ninguno ha salido a aclarar si ya se han reconciliado.