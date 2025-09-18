Pepe Aguilar y Nodal se enfrentan en medio del pleito con Emiliano Aguilar ¿A quién apoyó Ángela Aguilar?

Luego del pleito que protagonizaron Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar, su hijo mayor, en el cual también salió embarrado Christian Nodal, se dio a conocer que el intérprete de ‘Por mujeres como tú’ y el esposo de Ángela Aguilar. ¡Se enfrentarán! ¿Hubo pleito?

Pepe Aguilar y Christian Nodal, suegro y yerno, causaron revuelo al darse a conocer que ambos se enfrentarán muy pronto. Sin embargo, lo que también llamó la atención fue el apoyo que extendió Ángela. ¿Cómo reaccionó a esta disputa?

Pepe Aguilar, Christian Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Qué pasó entre Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar, su hijo mayor?

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, ha tenido un distanciamiento notable con su padre, motivado por diferencias personales. No obstante, la polémica entre ellos se intensificó tras las controvertidas declaraciones del cantante de ‘Prometiste’ en una entrevista con Pati Chapoy.

Durante la conversación con la conductora de ‘Ventaneando’, Pepe Aguilar acusó a su expareja, Carmen Treviño, madre de su hijo mayor, de haber desocupado su vivienda y llevarse a Emiliano después de la separación.

Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar han protagonizado una guerra de declaraciones. / Redes sociales

Estas declaraciones enfadaron a Emiliano, quien decidió defender a su madre con varios videos en redes sociales acompañados de la frase: “Les tengo una pregunta”. En estos, expuso diversas controversias con su familia y hermanos. Sin embargo, nunca dio nombres.

La polémica escaló al grado de que el rapero filtró una conversación en la que, presuntamente, Nodal lo insultaba, lo llamó “put… mantenido”, lo que provocó que Emiliano respondiera y llamara a su cuñado “pocos hue…”.

Emiliano Aguilar compartió mensaje de Christian Nodal / Redes sociales

¿Por qué Christian Nodal y Pepe Aguilar se enfrentarán?

Al momento, la controversia entre los integrantes de la dinastía Aguilar no ha cesado. Ahora, Ángela Aguilar estaría envuelta en una encrucijada. ¿Pepe Aguilar y Christian Nodal se pelearon?

Pepe y Christian sí se enfrentarán, pero por el galardón de los Latin Grammy 2025, dado que en la 26ª edición de los premios los álbumes nominados para competir por el grámofono en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi son:



Mi suerte es ser mexicano’ de Pepe Aguilar,

‘Alma de Reyna 30 Aniversario del Mariachi Reyna’ de Los Ángeles y

'¿Quién + Como Yo’? de Christian Nodal.

Tanto Nodal y Aguilar celebraron esta nominación en los premios Latin Grammy. Sin embargo, lo que llamó totalmente la atención fue la reacción de Ángela, esposa de sonorense.

Pepe Aguilar y Christian Nodal en disputa por el galardón a Mejor Álbum de música ranchera/mariachi. / IG: @pepeaguilar_oficial / @angela_aguilar_ / @nodal

¿Qué dijo Ángela Aguilar del enfrentamiento de Pepe Aguilar y Christian Nodal?

Luego de que Ángela Aguilar enfrentó los abucheos y gritos de ‘Cazzu’ en su presentación en Guadalajara, la joven volvió a dar de qué hablar tras darse a conocer la lista de nominados de los premios Latin Grammy 2025, evento en el que Nodal y Pepe compiten en la misma categoría. ¿Apoyó a su esposo o a su papá?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ángela mostró que es verdaderamente imparcial ante la situación. La joven optó por compartir la nominación de Nodal y la de su padre en la misma categoría de los Latin Grammy 2025.

Ángela Aguilar reacciona a la nominación de Pepe Aguilar y Christian Nodal en los Latin Grammy. / IG: @pepeaguilar_oficial / @angela_aguilar_ / @nodal

Sin embargo, no escribió ningún mensaje en alusión a estos importantes logros entre sus seres queridos.

Por su parte, Pepe Aguilar sí externó su sentir ante esta nominación. Mediante su cuenta de Instagram, el hijo de Flor Silvestre y Antonio Aguilar publicó la fotografía del anuncio, así como algunas palabras con respecto a la emoción que siente por este logro.

“Gracias a la Academia por esta nominación!!! Gracias a México por esta música!! Gracias a la vida por permitirme ser parte de algo que es mucho más grande que yo. Viva México!!!! Viva el mariachi !!! Vivan nuestras tradiciones !!!!”. Pepe Aguilar

Por su parte, Christian Nodal no ha hecho mención con respecto a su sentir ante disputa por el galardón a Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi con su suegro, simplemente compartió su nominación en una historia de Instagram. ¿Quién ganará?

¿Cuándo serán y dónde ver los premios Latin Grammy 2025?

Los Latin Grammy 2025 se celebrarán el jueves 13 de noviembre de 2025, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, lo que marca el regreso de la ceremonia a esta ciudad después de tres años.

En México, la ceremonia de los Latin Grammy 2025 se podrá seguir en vivo a través de varias plataformas.

Los canales disponibles incluyen Univision, UniMás y Galavisión, además de la plataforma de streaming ViX, donde también se podrá ver la cobertura completa desde la alfombra roja hasta las presentaciones en vivo y la entrega de premios.

La transmisión en vivo iniciará con una antesala una hora antes del evento principal, para mostrar entrevistas y preparativos. Luego continuará con la ceremonia completa, lo que permitirá a los espectadores seguir cada detalle en tiempo real.