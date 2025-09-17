¿Emiliano Aguilar estuvo al borde de la muerte? Revelan que fue atacado por su ex: “Lo intentó acuchillar”

Emiliano Aguilar ha estado en el ojo del huracán durante las últimas semanas por la pelea con Pepe Aguilar y el resto de su familia. En medio de todo esto, se da a conocer, entre otras cosas, que, supuestamente, la madre de su hija habría intentado acabar con su vida, ¿qué pasó?

Emiliano Aguilar / Redes sociales

Lee: Emiliano Aguilar reveló que sobrevivió a un tiroteo y desata polémica

¿Emiliano Aguilar fue atacado por la madre de su hija? Surge impactante testimonio

Recientemente, el programa ‘Siéntese quien pueda’ entrevistó a Jannet Sauceda, una mujer que se dice haber sido exnovia de Emiliano Aguilar. Aunque no especificaron cuánto tiempo habrían durado, se mencionó que su noviazgo habría terminado a finales de julio.

Durante la conversación, Sauceda mencionó que su romance con el primogénito de los Aguilar era bastante formal, ya que él hasta le habría mencionado sobre sus hijos.

La joven contó que, presuntamente, Emiliano le comentó que ya no tenía relación con la madre de una de las menores, pues no solamente sería una mujer inestable, sino que también, supuestamente, habría intentado agredirlo físicamente en su momento.

Presunta exnovia de Emiliano Aguilar “Él me dijo de su hija, la chiquita. Él me decía que no tenía relación con la mamá de su hija, que la odiaba, que esto, que el otro. Me hablaba bien feo de ella: que estaba loca, que era psicópata, que lo trató de acuchillar”.

Jannet no dio más detalles sobre este presunto ataque o la relación actual con esta mujer. En tanto que reveló que, presuntamente, llegó a violentarla en algún punto de su romance.

Exnovia de Emiliano Aguilar / Redes sociales

Te podría interesar: Emiliano Aguilar lanza advertencia a su tía por defender a Leonardo Aguilar: “Te esperan en Guanajuato, momia”

¿Emiliano Aguilar agredió a su exnovia?

Durante la conversación, la presunta exnovia de Emiliano Aguilar aseguró que el rapero de 32 años era muy “posesivo y celoso”. Si bien admitió que nunca la agredió físicamente, reconoció que sí la llegó a insultar.

“Llegó el momento en que llegó a ser bien celoso, posesivo. Nomás de palabras (me llegó a violentar). Se llegó a enojar porque yo estaba tomando una cerveza. Le dije: ‘Tú fumas y no te digo nada’”, manifestó.

Al cuestionarle la razón de la ruptura, afirmó que nunca hubo una conversación como tal y que simplemente el artista se distanció de ella luego de que ‘ventilara’ su romance en redes sociales.

“Eso es como en lo que yo me quedo como patinando porque, mira, me dijo: ‘Me voy a Monterrey. Como que no me quiero ir, ¿vas conmigo o qué?’ Le dijo: ‘No puedo’. Antes de irse a Monterrey, estuvo en la casa toda la semana. Decidí hacer un video en TikTok de que lo extrañaba, al día siguiente me empezaron a llover comentarios de que abandonó a su hija. Me dijo: ‘Me vas a arruinar la carrera. Te voy a ventilar’”. Supuesta exnovia de Emiliano Aguilar

La mujer sostuvo que Emiliano siempre se ha mantenido en contacto con sus hijas. No obstante, sí hubo una etapa en la que no daba pensión alimenticia porque no estaba bien económicamente. Incluso, afirmó que, en ese entonces, lo mantuvo.

Supuesta exnovia de Emiliano Aguilar “No trabajaba. Mi mamá me decía: ‘Ten, agarra estos cien y nada más dáselos’. Y él no sabe eso, que el dinero que le daba (era) de mi mamá. No sabe eso porque yo no se lo dije”

Las reacciones ante estas declaraciones fueron diversas. Algunos aseguraban que Emiliano era una persona “problemática”, mientras que otros argumentan que todo esto simplemente se trata de una campaña de desprestigio en su contra, orquestada por el propio Pepe Aguilar.

Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Quiénes son las madres de las hijas de Emiliano Aguilar?

Hasta antes del pleito con Pepe Aguilar y el resto de su familia, Emiliano Aguilar no solía hablar tanto de su vida privada. Incluso, hasta hace poco, se desconocía que tuviera una segunda hija.

Fue en una entrevista en la que Pepe Aguilar reveló que no ha conocido a ninguna de sus dos nietas. En respuesta, Emiliano se dijo muy molesto con su papá por haber ventilado esta información y explicó que no había hablado de su pequeña para mantenerla lejos del escrutino público.

Hasta el momento, se desconoce quién es la madre de esta niña. No obstante, se sabe que la progenitora de su otra hija es Violeta Peñaloza, una mujer que no está relacionada con el espectáculo y que culminó su romance con él hace un par de años.

Cabe destacar que Emiliano nunca ha hablado directamente de este asunto y solo ha dicho que tiene buena relación con las respectivas madres de sus hijas y es responsable tanto económicamente como de forma emocional.

Mira: Emiliano Aguilar confiesa estar medicado: la verdad sobre su salud mental y la polémica familiar