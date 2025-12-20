¿Quién es Marcela Rubiales y qué la une a Emiliano Aguilar? La mujer con la que pelea el hijo de Pepe Aguilar

Marcela Rubiales y Emiliano Aguilar protagonizaran una serie de comentarios en redes sociales que no pasaron desapercibidos para los seguidores de la dinastía Aguilar. Aunque los momentos tensos generaron especulación inmediata, una pregunta comenzó a repetirse entre el público: ¿quién es Marcela Rubiales y qué relación tiene realmente con Pepe Aguilar, padre del cantante?

Aquí te contamos quién es Marcela Rubiales y por qué su vínculo con Emiliano Aguilar genera controversia. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Marcela Rubiales y Emiliano Aguilar?

La polémica se encendió en redes sociales luego de que Marcela Rubiales criticara públicamente a Emiliano Aguilar por un tema relacionado con sus hijas, quienes presuntamente asistieron a un concierto de Ángela Aguilar en San Diego sin su autorización. Los comentarios de Rubiales no pasaron desapercibidos y detonaron una reacción inmediata por parte del hijo de Pepe Aguilar, llevando el intercambio a un tono cada vez más tenso.

Ante los señalamientos, el hijo de Pepe Aguilar respondió de forma directa y sin rodeos. “¿Me quieres regañar a mí? ¿Quieres hablar de tu pasado, de lo que le hiciste a la familia y todo ese rollo? Ya cállate, no tienes nada que ver aquí”, escribió, dejando claro su molestia y marcando distancia de cualquier intento de intervención en lo que considera un asunto personal.

Lejos de quedar ahí, el conflicto escaló cuando Emiliano Aguilar comenzó a comentar diversas fotografías de Marcela Rubiales en redes sociales. En esos mensajes reiteró su postura y lanzó nuevas frases que avivaron la controversia. “Tía, cállate. Tienes mucha cola que te pisen”, se lee en algunos de los comentarios que rápidamente fueron captados y difundidos por usuarios.

Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, protagoniza diversas polémicas en su entorno familiar. / Foto: Redes sociales

¿Qué parentesco tiene Marcela Rubiales con Emiliano Aguilar?

La reciente polémica entre Marcela Rubiales y Emiliano Aguilar llegó a muchos a preguntarse cuál es el vínculo familiar que existe entre ellos. Más allá de los comentarios cruzados y los señalamientos públicos, el origen del conflicto ha despertado interés por el parentesco que los une dentro de una de las familias más conocidas del regional mexicano.

Marcela Rubiales es hija del locutor y animador Francisco Rubiales Calvo y de la cantante Flor Silvestre. Esta última es también madre de Pepe Aguilar, por lo que Marcela es media hermana del intérprete de “Por mujeres como tú”. A partir de esta relación, es tía de Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar.

MArcela Rubiales es media hermana de Pepe Aguilar. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Marcela Rubiales?

Marcela Rubiales es una figura con una larga trayectoria en el espectáculo mexicano. Nacida en la Ciudad de México el 16 de abril de 1954, se ha desarrollado como cantante, actriz y presentadora, ganándose el apodo de “La rubia sexy de la canción ranchera” gracias a su imagen y estilo vocal. Sus primeros pasos artísticos se dieron en la radio y el teatro durante la década de los setenta, antes de consolidarse en el cine con papeles protagónicos y en la televisión como conductora del exitoso programa Complicadísimo, que se mantuvo varios años en los primeros lugares de audiencia.

En el terreno musical, Marcela Rubiales incursionó formalmente en la canción ranchera en 1980, cuando firmó con EMI Capitol y lanzó temas que se convirtieron en referentes de su carrera, como “Terroncito azucarado” y “Cariño de mi cariño”. A lo largo de los años ha editado siete álbumes y explorado distintos géneros, incluyendo la música tropical y la cumbia, además de presentarse en teatro y montar su propio espectáculo ecuestre en los años noventa, confirmando su versatilidad y permanencia en la escena artística.

