Pepe Aguilar encara a reportera EN VIVO por críticas en contra de su familia: “No miento, no calumnio” VIDEO

Pepe Aguilar volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de un momento tenso durante una entrevista televisiva, donde confrontó directamente a una reportera por los comentarios negativos que, aseguró, se han difundido sobre él y su familia en los últimos años. El cantante de regional mexicano expresó su molestia por los señalamientos constantes, particularmente aquellos relacionados con su hija Ángela Aguilar, tras hacer pública su relación con Christian Nodal.

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Por qué Pepe Aguilar confrontó a una reportera en plena entrevista?

Durante su participación en el programa En casa con Telemundo, Pepe Aguilar encaró a la periodista Rubí Molina al referirse a los comentarios que, según él, se han hecho sobre su familia cuando no están presentes. En ese momento, el cantante pidió que se expusieran de frente los señalamientos que, afirmó, suelen hacerse fuera de cámara.

Ante la reacción del artista, la conductora aclaró de inmediato que ella no ha emitido comentarios negativos sobre los integrantes de la dinastía Aguilar. Sin embargo, el cantante aprovechó el espacio para dirigirse, de manera general, a quienes han difundido rumores o críticas sobre su familia, señalando que no es agradable escuchar ese tipo de versiones cuando involucran a los hijos.

Pepe Aguilar explicó que su molestia surge tras haber permanecido en silencio durante aproximadamente año y medio, periodo en el que, dijo, decidió no responder públicamente a los comentarios. En sus palabras, dejó claro que su intención no es atacar ni calumniar, sino señalar que prefiere hablar de frente cuando tiene algo que decir.

Durante la entrevista, el cantante expresó:

“Ahorita que estoy aquí enfrente de ti échale todas las cosas que dices cuando no estoy enfrente de ti, o que dicen, sinceramente. Obviamente no te va a gustar que hablen mal de tus hijos, de tu familia… Yo no miento, yo no calumnio, no ataco, no hablo si no está la persona enfrente de mí (…) A mí no me gusta estar callado y llevo año y medio sin decir nada”. Pepe Aguilar

Pepe Aguilar / Redes sociales

El intérprete de Por mujeres como tú no mencionó nombres específicos ni medios concretos, pero dejó claro que su inconformidad está relacionada con la forma en que se habla de su familia cuando no están presentes para responder. Durante la entrevista, reiteró que no acostumbra emitir declaraciones negativas sin tener a la persona frente a él.

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han emitido comentarios adicionales sobre el intercambio ocurrido durante la entrevista, mientras que el fragmento del programa comenzó a circular en plataformas digitales, generando conversación entre seguidores y usuarios.

¿Pepe Aguilar habló sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar?

Además del momento de tensión con la reportera, Pepe Aguilar también fue cuestionado en otra entrevista sobre los planes personales de su hija Ángela Aguilar y Christian Nodal, específicamente en torno a la posibilidad de convertirse en padres en el corto plazo.

En una conversación con la periodista, el cantante señaló que, por ahora, la pareja se encuentra enfocada en sus respectivas carreras profesionales. De acuerdo con sus declaraciones, ambos artistas son jóvenes y, hasta donde él tiene conocimiento, no contemplan la llegada de un hijo en este momento.

Pepe Aguilar detalló que Ángela tiene 22 años y Christian Nodal 27, edades que, según explicó, consideran tempranas para asumir la paternidad. No obstante, aclaró que cualquier decisión será tomada por ellos y que, en caso de que en el futuro llegue un nuevo integrante a la familia, será bien recibido.

“No lo creo, están muy jóvenes todavía… creo que no quieren tenerlo por el momento. Que disfruten el matrimonio y disfruten la vida. Están muy chavitos… Si dan nietos, pues que den nietos, y si no, pues también” Pepe Aguilar

Hasta ahora, la pareja no ha confirmado planes relacionados con la paternidad, mientras continúan desarrollando sus proyectos musicales y apariciones públicas.

