Christian Nodal: ¿Qué le pasó en la cara? Reaparece tras ausencia en redes y revela doloroso procedimiento

¡Paren todo! Christian Nodal por fin regresó a redes sociales y destapó el verdadero motivo de su ausencia. Nada tuvo que ver con la polémica reciente con Cazzu, madre de su hija, ni con la canción “Rosita” de Rauw Alejandro o las tiraderas indirectas en Instagram. El cantante de regional mexicano explicó que decidió esconderse unos días y aquí te contamos los detalles.

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Nodal / Redes sociales

¿Por qué Christian Nodal desapareció de redes sociales?

Christian Nodal, referente del regional mexicano, reapareció la noche del jueves 12 de marzo en su canal de difusión de Instagram para aclarar por qué dejó de publicar y por qué su nombre se volvió tendencia entre sus fans y detractores. La explicación fue directa: está en pleno proceso láser para eliminar los tatuajes del rostro, y la última sesión le dejó secuelas temporales que no quería mostrar en público. Con su estilo, el cantante soltó primero una frase que sus seguidores conocen bien:

“Ya llegué de donde andaba. Se me concedió volver”. Nodal

Después, sin rodeos, confirmó que se sometió a una sesión de láser específicamente para borrar tatuajes faciales y que su cara quedó hecha un cuadro: “Disculpen la desaparición tan repentina. Me tocó sesión de láser para borrar tatuajes del rostro y andaba entre Freddy Krueger y Deadpool”, escribió, aludiendo con humor a la irritación y a las marcas que aparecen tras estos procedimientos.

Aunque Nodal no compartió fotos de su rostro ni mostró el resultado inmediato de la sesión, dejó claro que estuvo unos días fuera para recuperarse y que ya está listo para retomar actividades. Su mensaje para cerrar la reaparición fue igual de efusivo que siempre:

“Ya andamos de vuelta en el ruedo. Gracias por todo el amor a ‘Incompatibles’, los amo un chin*o”. Nodal

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¿Cómo es el proceso láser para eliminar tatuajes de la cara y cuánto tardará Christian Nodal?

No es la primera vez que Christian Nodal habla con transparencia sobre el plan para quitarse los tatuajes del rostro. En abril de 2025, el intérprete explicó que iba en serio con la decisión y que estaba listo para un camino largo y doloroso.

“Yo creo que me voy a quedar con Forajido, la equis y la herradura, y todos los demás se van a ir. Es un proceso largo. Yo estaba sacando cuentas y son nueve sesiones, una cada tres o cuatro meses”, dijo entonces en entrevista con Canal 6.

Según lo que él mismo calculó, necesitará cerca de tres años para ver el resultado que busca: “Teniendo shows es bastante incómodo por el sudor, y te salen llagas. Es muy doloroso. Entonces yo le calculo que como en unos tres años ya voy a estar limpio, ya falta menos”, contó, dejando claro que el proyecto es de resistencia y paciencia.

Recordemos que el cantante aseguro que más que un cambio de imagen impulsivo, lo definió como una decisión personal con miras al futuro y pensando también en su hija.

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Tatuajes de Christian Nodal / captura de pantalla

¿Qué efectos puede provocar eliminar tatuajes con láser?

La eliminación de tatuajes mediante tecnología láser es actualmente uno de los métodos más utilizados en medicina estética. Sin embargo, especialistas señalan que el procedimiento puede provocar efectos temporales en la piel.

Entre las reacciones más comunes según Mayo Clinic, se encuentran inflamación, enrojecimiento, ampollas o pequeñas costras, señales normales mientras la piel se regenera.

También pueden aparecer cambios en la pigmentación o irritación en la zona tratada, aunque estos síntomas suelen desaparecer con el paso de los días si se siguen las recomendaciones médicas.