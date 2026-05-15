Cazzu reacciona a rumores de reencuentro de Nodal y su hija: ¿Se acaban los problemas entre los cantantes?

Cazzu llegó a México y fue sorprendida por la prensa con cuestionamientos sobre Christian Nodal, papá de su hija, ¿será que si se reencontró el cantante mexicano con la menor de edad? Te contamos que dijo.

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Cazzu rompe el silencio sobre supuesto encuentro entre Nodal y su hija. / Instagram: @cazzu

¿Qué hace Cazzu en México?

Cazzu ya se encuentra en México para su próxima presentación en el Festival Tecate Emblema, donde formará parte del cartel del sábado 16 de mayo. El evento se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez y marcará una de las fechas más esperadas de su Latinaje Tour, gira con la que la intérprete ha recorrido distintos escenarios de América Latina.

Durante el show, los asistentes podrán escuchar algunos de los temas más conocidos de la cantante, entre ellos “Con otra”, “Dolce”, “Loca” y “Ódiame”. La llegada de la artista a la capital mexicana también generó expectativa entre sus seguidores, quienes ya esperan verla sobre el escenario de uno de los festivales musicales más importantes del país.

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Cazzu habla del supuesto reencuentro de Nodal con su hija. / Redes sociales

¿Qué dijo Cazzu sobre Christian Nodal?

Luego de que surgieran versiones sobre un presunto reencuentro entre Christian Nodal y su hija en Estados Unidos, Cazzu fue cuestionada por medios de comunicación sobre el tema durante un encuentro con la prensa en México. La cantante, quien recientemente llegó al país para presentarse en el Festival Tecate Emblema, evitó profundizar en asuntos relacionados con la menor y explicó que existen restricciones legales que le impiden hablar públicamente sobre ese tipo de temas.

“No tengo permitido hablar de ninguna de esas cuestiones. Ahora legalmente no lo puedo hacer, así que no me lo puedo… Si me lo preguntan, no lo puedo decir, no lo puedo contestar aunque yo quisiera, no lo puedo hacer. Así que me gustaría que sí entiendan eso”, declaró la intérprete ante las cámaras, sin confirmar ni negar las versiones sobre el supuesto encuentro.

Las declaraciones de Cazzu ocurrieron mientras la artista continúa con las actividades de su Latinaje Tour y en medio de la atención que sigue generando la vida personal de Christian Nodal. Hasta el momento, el cantante mexicano tampoco ha hablado públicamente sobre las versiones relacionadas con el presunto reencuentro con su hija.

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¡Le preguntaron por Nodal! Cazzu responde sobre supuesto reencuentro con su hija. / Redes sociales

¿Por qué Christian Nodal demandó a Cazzu?

Christian Nodal habló sobre el proceso legal que mantiene con la cantante argentina Cazzu y explicó que la intención principal de la demanda es proteger la privacidad de la hija que tienen en común. El intérprete señaló que su equipo legal trabaja en un mecanismo que permita regular la exposición pública de la menor, especialmente en redes sociales, con el objetivo de resguardar su bienestar y su intimidad.

De acuerdo con las declaraciones de Nodal, el proceso fue admitido en México y posteriormente se mandó una notificación a Julieta Cazzuchelli, nombre real de Cazzu, quien actualmente reside en Argentina junto a la niña. “Voy cediendo para que esté lo menos expuesta en redes”, expresó el cantante al explicar que busca construir un acuerdo justo y regulado entre ambas partes. Además, aseguró que su intención es que su hija pueda decidir más adelante si desea o no tener presencia pública.

La defensa de Nodal detalló que el proceso también busca asegurar que la menor pueda mantener convivencias sanas, estables y continuas con su padre, además de preservar una relación cercana y significativa entre ambos.

Sobre el caso, José Luis Álvarez Pulido aclaró en entrevista con Despierta América que la notificación enviada no representa una sentencia ni una resolución definitiva. “Esta primera notificación no es una sentencia, no es ningún tipo de condena ni mucho menos. Es simplemente el informarle a una persona, el decirle: ‘Oye, en tal lugar, en tal juzgado, te están llamando a un juicio’”, explicó.

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