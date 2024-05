Sam Smith confiesa que CDMX es su lugar favorito para dar conciertos: “Los mejores shows de mi vida”

El aclamado cantante británico Sam Smith ofreció una actuación inolvidable en el festival Tecate Emblema, reafirmando su conexión especial con la Ciudad de México. Al aparecer en el escenario cantando ‘Stay with me’, su éxito de 2014 perteneciente al álbum ‘In the lonely hour’, Smith dio inicio al cierre del primer día del festival, cautivando a una multitud de más poco más de 59 mil personas reunidas en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Un show cargado de emoción

Desde el primer acorde de ‘Stay with me’, Sam Smith logró emocionar a los asistentes y recordó que han pasado 10 años desde su primer disco.

“Este año marca un aniversario muy especial para mí y un año muy especial para cualquiera que haya estado conmigo desde el día 1, han pasado 10 años desde que salió mi primer álbum ‘In The lonely hour’ y hay canciones de ese disco que nunca he cantado en vivo y decidí que este año quería cantar ésta”, dijo.

“La escribí cuando era tan joven y tenía el corazón tan roto y era tan dramático, y ahora cada vez que la canto siento un poco de lástima por mí, pero es muy especial compartirla con ustedes”, agregó antes de interpretar “Good thing”.

Checa: Novio de Verónica Toussaint le dedica emotivo mensaje tras su partida: “Siempre te amaré”

Una declaración de amor a CDMX

En medio de su actuación, Smith expresó su amor y gratitud hacia la Ciudad de México y dijo en plena presentación.

“Honestamente, debe ser mi año de suerte porque estuve aquí en la Ciudad de México el año pasado y prometo, no solo digo esto, pero este es mi lugar favorito para tocar. Me han dado los mejores shows de mi vida aquí en la Ciudad de México y lo digo en serio. Gracias por su apoyo, gracias por su amor siempre”. Sam Smith

Estas palabras provocaron gritos de euforia entre sus fans, consolidando aún más la relación especial entre el artista y sus seguidores en México.

Checa: El plan de Mayela Laguna con la familia Guzmán Pinal: “Parece capítulo de ‘Mentes criminales’ región 4”

El intérprete destacó la energía y el amor que recibe cada vez que se presenta en la capital mexicana y regaló una noche memorable tanto para él como para sus seguidores.

Sam Smith complació a sus seguidores con canciones como ‘I’m not the only one’ y ‘Lay me down’, otras piezas de su primer álbum que interpretó esa noche. Además, no faltó su hit con Disclosure, ‘Latch’, junto con otros éxitos como ‘Too good at goodbyes’ y ‘diamonds’.

Checa: Hermano de Cristian Castro afirma que Mariela Sánchez solo buscaba “el dinero” del cantante