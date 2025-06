Famoso cantante declara su atracción por las “entidades no humanas”

Le cantante británico, ganador de premios Grammy y reconocido por su activismo en el movimiento LGBTQ+, Sam Smith, anunció recientemente su atracción por las “entidades no humanas”.

En 2019, se declaró públicamente como de género no binario y a partir de ese momento ha fungido como una figura clave para la visibilización de nuevas identidades. A sus 33 años, Sam Smith mantiene vivo su discurso sobre “la verdad de sí mismo” o “vivir su verdad”, pues en ocasiones se siente como una mujer y piensa como una mujer, pero es algo que “la gente no entiende” y le ha valido incluso agresiones.

Sam Smith y su transformación: ¿Cuándo decidió reconocerse como persona ‘no binaria’?

En 2019, durante una entrevista Sam Smith se reconoció como ‘no binarie’ y dijo se entendía a sí misme como “queer” y “trans no binarie”. De igual forma, reveló que vivía una “lucha interna”, y por esa razón tomó la decisión de decirlo abiertamente, además de adoptar el pronombre “elle”.

El momento fue un parteaguas en la vida del cantante de “Unholy” y la de mucha gente, pues a partir de entonces incursionó en el activismo en pro del movimiento LGBTQ+ y la diversidad.

Su música y persona se convirtieron en íconos de empoderamiento para la comunidad LGBTQ+, pues Sam Smith ha señalado que aún existe un enorme grupo que se encuentra marginado de la sociedad por el simple hecho de reconocerse por lo que son.

Lee: Sam Smith confiesa que CDMX es su lugar favorito para dar conciertos: “Los mejores shows de mi vida”

Sam Smith llevó a cabo su show en México. / Instagram: @samsmith

¿Por qué Sam Smith dijo que le atraen “entidades no humanas”?

En un pódcast cultural reciente, le cantante de “I’m not the only one” hizo una declaración que ha dado de qué hablar, pues Smith afirmó sentirse atraíde por “entidades no humanas”. ¿A qué se refiere?

Smith cree firmemente en una conexión más allá de las formas humanas, una conexión emocional que traspasa lo tradicional. Así lo dijo:

“Hay algo en lo no humano que me atrae... a veces siento una conexión emocional y estética con seres o figuras que no se enmarcan en lo humano tradicional. No siempre me identifico con los parámetros normales del deseo”. Sam Smith

Lee: Ricky Martin asegura que no recibe propuestas para actuar, solo por ser gay

Sam no pudo evitar conmoverse con el cariño del público mexicano / Cortesía

¿Sam Smith es xenosexual? ¿Qué significa?

Muchas personas indican que su condición actual es la xenosexualidad. El término tiene una raíz griega, que liga la palabra al prefijo “xeno”, significa “extraño” o “extranjero”. Por esto, la xenosexualidad es la atracción por lo ajeno a las formas humanas, puede ser cualquier tipo de entidad, ser o hasta representaciones abstractas.

La xenosexualidad a veces es confundida o mal contextualizada, pues el hecho de declararte en tal condición no necesariamente significa la atracción por un extraterrestre o seres increíbles, más bien se explora en espacios académicos como una fórma válida de conexión que trasciende de lo físico a un escenario emocional, filosófico y mental, especialmente en contextos de ciencia ficción.

La xenosexualidad ha sido explorada en varias obras de la cultura pop, especialmente en géneros como la ciencia ficción, la fantasía y el anime. Hay más de los que te imaginas en películas, series, literatura, animé y hasta videojuegos. Algunos estos que te dejamos aquí:

Cine y series

“La forma del agua” (2017) – Guillermo del Toro

La protagonista, Elisa, se enamora de una criatura anfibia humanoide. Esta historia es uno de los ejemplos más claros de una relación romántica y sexual entre un humano y una entidad no humana. “Her” (2013) – Spike Jonze

Theodore desarrolla una relación amorosa con una inteligencia artificial llamada Samantha. Aunque no tiene cuerpo físico, la conexión emocional y romántica es profunda. “Avatar” (2009) – James Cameron

Jake Sully se enamora de Neytiri, una Na’vi, una especie alienígena del planeta Pandora. Aunque humanoide, ella representa una forma de vida no humana.

Anime y manga

“Chobits” – CLAMP

Hideki se enamora de Chi, una “persocom”, una especie de androide con emociones humanas. La historia explora los límites del amor entre humanos y máquinas. “Elfen Lied” –

Aunque más oscuro, presenta relaciones entre humanos y diclonius, una especie mutante con poderes telequinéticos.



Relacionada: Video: Así vivieron los fans el concierto de Sam Smith en la CDMX