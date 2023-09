Activista de la comunidad LGBT nos explica por qué hubo rechazo de las mujeres trans hacia Wendy Guevara

“Lo que busca una mujer trans es ser reconocida como mujer y si Wendy manejaba un discurso dónde te dice: ‘A mí no me importa que me digas c4br0n o chava’, entra en conflicto con lo que estas mujeres están luchando.” Oscar Medina, presidente de la Red de Acción Ciudadana México Diverso

Luego de que Wendy Guevara se convirtiera en la ganadora del reality show La casa de los famosos México, salió a la luz que gran parte de la comunidad trans no se sentiría identificada con ella ya que ella le da igual que la llamen tanto en masculino como en femenino. Al respecto platicamos con Oscar Medina Valdivia, presidente de la Red de Acción Ciudadana México Diverso y nos dio su punto de vista.

Oscar, ¿qué opinas del papel de Wendy Guevara en ‘La casa de los famosos México’?

“El fenómeno Wendy Guevara deja un espacio de oportunidad y maneja una visibilidad de una población históricamente vulnerada particularmente hablando de las mujeres trans y la demás población. Independientemente de que tenga una identidad de género diferente a la de la mayoría de la gente también tienes un tema de pobreza económica, falta de oportunidades y de educación. En esta situación vemos cómo un golpe de suerte puede llegar a alguien y lo puede aprovechar de buena manera y salir adelante”.

“Este fenómeno nos deja ver que la sociedad en México ya está mucho más preparada para dar apertura a que todas aquellas personas que forman parte de un grupo en vulnerabilidad y que sean diferentes tengan una aceptación. Si bien ya habíamos tenido algunos casos, como con Francis en su momento o a Alejandra Bogue, que han tenido alguna representación dentro de medios de comunicación. Hay que recordar que Francis fue conductora de un programa de televisión abierta en ‘Hasta en las mejores familias’ compartiendo espacio con Carmen Salinas y Talina Fernández. La labor de Francis en su momento permitió una visibilidad. Hay una frase que dice: ‘Alguien caminó para que nosotros pudiéramos correr’, y ha habido un antecedente para que otras personas vayan llegando. Wendy, si no es una culminación de esta inclusión, sí es quien mayor éxito ha tenido en cuanto a la aceptación de la gente en un marco mucho más crudo, porque Wendy fue muy sincera y muy abierta en todo lo que dijo. Dejó ver temas oscuros que a la gente no le gusta hablar como es la cuestión del trabajo sexual”.

Wendy Guevara junto al team infierno en la gala de la final de La casa de los famosos México. / Captura de pantalla Televisa

El ser tan abierta hablando de prostitución y todo lo que dijo ¿representa la comunidad LGBT?

“No representa a la comunidad LGBT pero deja clara una problemática que existe, que no nada más es de las personas trans, también es de las mujeres y de hombres. El tema es que al no haber oportunidad de empleo toma el trabajo sexual y como también habrá gente que lo toma por decisión, aunque sí le quede de otra. La realidad es que sí nos deja ver es que es un oficio en el que se necesita manejar una legislación para poder regular y brindar responsabilidades y garantías a las personas que están ejerciendo, independientemente de lo que pueda o no pensar en la sociedad. No es una representatividad total de la comunidad y la diversidad sexual, porque no todas las mujeres trans se dedican al trabajo sexual, ni es un tema específico de la diversidad sexual”.

- Sin embargo, eso llamó mucho la atención. ¿No crees?

“Sí, el morbo que despertó el tema del trabajo sexual a través de Wendy e incluso se veía con sus compañeros en la misma Casa de los famosos. A mí me asombraba mucho en Poncho de Nigris y Sergio Mayer, cómo hablaban de la situación con un morbo muy especial, que no lo harían si estuvieran hablando de una trabajadora sexual mujer, pero como era el caso de una trabajadora sexual trans que tenía busto y miembro masculino, la manera en la que se hacían los comentarios a mí se me hizo fuera de lugar y con mucho morbo por parte de ellos. Sin embargo, reconozco que en la mayoría de la población puede generar ese tipo de reacciones”.

Papás de Wendy Guevara revelan lo difícil que fue aceptar la transición de su hija / Instagram: @soywendyguevaraoficial

“Incluso la gente que se dedica a eso necesita garantías y educación. No critico a Wendy por haberlo hecho porque intentó ser muy clara y decir las cosas como son, por ejemplo, como los métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual como es el VIH y en uno de los capítulos ella comentaba que había una pastilla que te la tomabas cada 15 días, y te solucionaba todas las enfermedades sexuales, y eso fue una falta de información. Ahí se vio evidencia de que no llega totalmente o de manera adecuada a estas poblaciones la educación sexual y es importante porque nos deja ver tanto lo positivo y negativo de una sociedad en general independientemente de un grupo de LGBT”.

Oscar Medina / Cortesía Oscar Médina

Hay muchas personas trans que no se identificaron con ella porque ella a veces asumía como trans y a veces como un hombre con chichis. ¿Qué piensas?

“Lo que pasa es que es real. Tenemos esta situación que una mujer trans que está pasando por el ‘cispassing’ que es cuando haces tu transición del aspecto masculino o femenino, mientras más logrado esté y menos se note que fuiste hombre a eso se le reconoce como ‘cispassing. Muchas de las mujeres trans buscan el ‘cispassing’ y otras tantas no les importa tanto el tema porque ya están experimentando lo que ellas quieren ser y se sienten muy satisfechas también con tener un órgano masculino”.

¿A qué se debió el rechazo de la comunidad trans?

“Sí hubo mucho rechazo por parte de las mujeres trans que manejan el ‘cispassing’ hacia Wendy porque es lo que busca una mujer trans ser reconocida como mujer y si Wendy manejaba un discurso donde te dice: ‘A mí no me importa que me digas c4br0n o chava’, entra en conflicto con lo que estas mujeres están luchando y es una cuestión también de la parte política y legislativa que están buscando una ley de reconocimiento de identidad de género, que busca ser reconocido legalmente como el género contrario. Wendy jamás se ha asumido como una defensora de la comunidad LGBT y sus derechos, ni de la comunidad trans, pero sí de su derecho como persona y ser respetada, no violentada en ningún sentido, ni moral y ni físicamente. Por eso generó esos rechazos. Lo único que tenemos que hacer es respetar”.

- ¿Wendy qué es?

“Wendy es transgénero, que es una transición de género de uno a otro; es decir, Wendy nació biológicamente hombre, pero en su identidad de género se percibe como mujer. Puede hacer una reasignación quirúrgica cómo ponerse ‘bubis’ o alguna condición médica como hormonización sin cambiar el órgano sexual. Transexual es aquella persona que hizo un cambio de sexo biológico y tuvo una operación de reasignación de sexo. Y la persona con identidad de género contrario, que no tiene ninguna operación y ni hormonización, solamente se manifiesta vistiéndose con ropa del sexo opuesto se le conoce como travesti. Sin embargo, esas tres que se identifican con el sexo contrario al que fueron designadas biológicamente, pueden ser hombres o mujeres, pero se asumen como el género contrario, a las tres se define como personas trans. Por eso siempre dicen soy una mujer trans. Por eso Wendy nunca dijo soy transexual. Siempre dijo soy una mujer trans y si llegó a decir: ‘Soy transgénero’”.

Wendy Guevara tendrá su propio programa en VIX / Instagram

- Algo que quieras agregar…

“Gracias por estar pendiente de estos temas porque hace una diferencia para mucha gente que vive su expresión de género de manera limitada porque todavía hay una sociedad que condena las diferencias y darle un reconocimiento a Wendy que sin ser un activista como tal de los derechos de la comunidad ha logrado una visibilidad que a los activistas en el tema jurídico y de derechos humanos. Nos ha costado por lo menos en el tema de lograr la Ley de identidad de género. Han sido más de 17 años para avanzar. Hoy por hoy México sólo tiene el reconocimiento de identidad de género en base a sus leyes en 17 estados de la República Mexicana”.