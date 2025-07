Arturo Carmona señalado de homofóbico por no ir a Marcha del Orgullo LGBTQ+, él responde

El actor Arturo Carmona, quien ha sido tendencia últimamente más por sus declaraciones que por su trabajo actoral, está de nuevo en el ojo del huracán. En esta ocasión, por haber rechazado una invitación para asistir a la marcha del orgullo LGBTQ+ en Guadalajara, lo cual generó rumores sobre una posible actitud homofóbica. Sin embargo, el regiomontano se defendió de las críticas y dejó claro que su ausencia no tuvo nada que ver con prejuicios.

En una entrevista con el matutino Venga la Alegría, Carmona explicó que no asistió al evento por razones laborales y no por rechazo a la comunidad. Además, aprovechó para hablar abiertamente sobre cómo maneja el tema de la seducción por parte de otros hombres: “No me incomoda, pero sí me pone nervioso”, confesó entre risas. Con su característico estilo relajado pero directo, aseguró que respeta y que jamás ha sido irrespetuoso con nadie, sin importar su orientación sexual.

Arturo Carmona reaparecen juntos / IG: @lavillarrealmx / @arturo.carmona

¿Por qué no fue Arturo Carmona a la marcha LGBTQ+?

La ausencia de Arturo Carmona en la marcha del pasado 28 de junio no pasó desapercibida, especialmente luego de que se filtrara que había sido invitado formalmente. Internautas en las redes sociales se le fueron encima, acusándolo de homofóbico y hasta de “doble cara”. Sin embargo, el actor se mostró tranquilo ante las críticas y explicó que simplemente no pudo asistir porque tenía compromisos laborales.

“Sí me invitaron, pero no tuve la oportunidad de compartir con ellos porque tenía trabajo, precisamente”, aseguró el también exfutbolista. Agregó que le tiene aprecio a la comunidad y que, aunque su formación cristiana puede ser distinta a lo que muchos piensan, eso no significa que juzgue ni rechace a nadie.

¿Qué piensa Arturo Carmona sobre la comunidad LGBT+?

Arturo fue tajante al afirmar que no tiene nada en contra de la comunidad LGBT+, aunque también fue honesto al decir que tiene una filosofía de vida basada en el cristianismo. Aun así, insistió en que todo se resume en una palabra: respeto.

“Yo respeto todo; tal vez sí mi filosofía es totalmente otra, pero yo creo que todo está en el respeto. Al final, no me han faltado al respeto y yo no les he faltado al respeto tampoco. Cada quien, ¿no? Es respetable las preferencias de cada persona”, comentó.

El actor enfatizó que nunca ha tenido malas experiencias con personas de la comunidad y que, incluso cuando ha recibido propuestas amorosas de otros hombres, ha sabido manejarlas con diplomacia y sin conflicto.

¿Cómo reacciona Arturo Carmona cuando un hombre lo intenta seducir?

Aquí es donde el galán de telenovelas se puso más sincero y hasta un poco vulnerable. Arturo confesó que, aunque no le molesta que un hombre se le insinúe, sí le pone algo nervioso la situación.

“Me pone nervioso el halago de un hombre hacia mí o de alguien que tiene una preferencia diferente a la mía, pero no me incomoda, no es una falta de respeto para mí”, expresó.

Incluso reveló que en más de una ocasión, alguna personalidad importante legó a lanzarle indirectas, pero que siempre supo mantener su postura con respeto. “En muchas ocasiones me hice tonto, en otras sí me di cuenta, pero cuando las personas ven que tú no eres alguien que puede ceder a eso, tampoco van más allá. Dejé muy clara mi preferencia”, explicó.

También aclaró que nunca recibió amenazas o condicionamientos laborales por no corresponder a esas insinuaciones. “Afortunadamente, mi trabajo habló por mí”, dijo con orgullo.

