Alicia Villarreal lanza dardo a sus ex y redes arden: ¿No suelta a Carmona y Cruz Martínez?

La polémica volvió a envolver a Alicia Villarreal, la icónica intérprete de éxitos como “Te quedó grande la yegua” e “Insensible a ti”. En esta ocasión, la cantante encendió las redes sociales tras publicar un mensaje que rápidamente se interpretó como una indirecta para sus exparejas, Arturo Carmona y Cruz Martínez. La frase, breve pero contundente, causó revuelo entre sus seguidores y los programas de espectáculos.

Aunque la originaria de Monterrey no ha confirmado si ese comentario iba dirigido a alguno de sus ex, las especulaciones no se hicieron esperar, sobre todo porque no sería la primera vez que Alicia lanza mensajes con doble sentido tras un escándalo amoroso.

Arturo Carmona y Cruz Martínez publican comunicado / IG: @mtzcruz / @lavillarrealmx / @arturo.carmona

Mira: ¿Alicia Villarreal golpeó a Arturo Carmona? Actor narra episodio de violencia con la cantante: “Es difícil”

¿Qué dijo Alicia Villarreal que todos tomaron como indirecta a Arturo Carmona y Cruz Martínez?

El mensaje que desató la controversia fue publicado por Alicia Villarreal en sus redes sociales:

“A los hombres de mentira les quedan grandes las mujeres de verdad” Alicia Villarreal

"A los hombres de MENTIRA" ¿Alicia Villarreal lanza INDIRECTA a Arturo Carmona y Cruz Martínez? #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/mqMVBmLOW4 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) June 20, 2025

La frase ya había sido compartida el año pasado y se viralizó en redes sociales. Sin embargo, ahora la cantante la retomó, y en el contexto de sus recientes polémicas y su divorcio, volvió a cobrar fuerza al ser publicada nuevamente por la intérprete.

De inmediato, fans y medios comenzaron a especular sobre a quién podría ir dirigida esta indirecta. El programa Sale el sol recordó que Alicia ha utilizado antes sus redes para expresar lo que siente tras momentos difíciles de su vida sentimental, por lo que muchos creen que la dedicatoria no es casualidad.

La publicación de Alicia Villareal no pasó desapercibida. Muchos de sus seguidores aplaudieron su valentía y la llenaron de elogios por su fuerza y talento.

Lee: Alejandra Ávalos se solidariza con Alicia Villarreal y revela que sufrió violencia: “No estaría viva” VIDEO

¿Por qué vinculan este mensaje de Alicia Villarreal con Arturo Carmona y Cruz Martínez? La historia detrás de sus relaciones más polémicas

La vida amorosa de Alicia Villarreal ha estado marcada por dos relaciones muy mediáticas. Su matrimonio con Arturo Carmona, con quien estuvo casada de 1998 a 2001, terminó en medio de rumores de infidelidad por parte del actor y exfutbolista. Aunque Carmona nunca lo ha reconocido públicamente, los rumores persisten hasta la fecha.

La relación con Cruz Martínez, exintegrante de Kumbia Kings, parecía más estable. Se casaron en 2003 y estuvieron juntos por más de 20 años. Sin embargo, a finales de 2024, Alicia anunció su separación, y en 2025 rompió el silencio sobre los motivos reales: violencia doméstica. En una entrevista con Ventaneando, relató un episodio particularmente grave ocurrido el 16 de febrero de 2025, donde afirmó que él intentó ahorcarla, le quitó su celular y pasaporte, y la dejó incomunicada.

Tras ese incidente, Alicia huyó de su casa y se refugió en su oficina, donde estaba su hermana. A pesar del trauma, cumplió con un concierto esa misma noche y, en el escenario, hizo la señal de auxilio para mujeres víctimas de violencia, como forma de dejar evidencia de lo que estaba viviendo. La cantante presentó una denuncia formal por violencia intrafamiliar en Monterrey, Nuevo León, y expresó su deseo de no volver a tener contacto con Cruz Martínez una vez que finalice el proceso de divorcio.

Hasta el momento, ninguno de los ex de Alicia Villarreal ha emitido declaraciones al respecto.

Mira: Alicia Villarreal defiende a Arturo Carmona tras señalarlo de haberla maltratado; él reacciona