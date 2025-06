Alejandra Ávalos se solidariza con Alicia Villarreal y revela que sufrió violencia: “No estaría viva” VIDEO

El caso de Alicia Villarreal que denunció a Cruz Martínez, su aún esposo, de vioencia ante las autoridades, ha causado gran revuelo en el mundo del espectáculo y de la música. Ahora, Alejandra Ávalos se solidariza con ella y revela su propia experiencia de abusos a manos de una expareja.

¿Por qué deninció Alicia Villarreal a su marido Cruz Martínez?

Fue a principios de este año que “La güerita consentida” encendió las alarmas durante un concierto al realizar una señal con la mano que simboliza a las víctimas de violencia de género. Tardó poco en proceder legalmente con una denuncia contra Cruz Martínez, con quien ya había mostrado distanciamiento tras una presunta infidelidad el año pasado.

La cantante reveló a los medios que fue víctima de violencia a manos de su esposo y dejó ver que incluso pudo quitarle la vida. El conflicto ya llegó a los tribunales, pues a finales de abril, Villarreal y el padre de sus hijos se vieron las caras en una primera audiencia. Sin embargo, esta se pospuso, pues Martínez cambió de abogada. Los dímes y diretes entre los involucrados continúan, pero esto también ha motivado a otras artistas a revelar sus dolorosas experiencias, como Alejandra Dávalos: “Sí, sí lo viví” ¿Qué dijo?

Alicia Villarreal y Cruz Martínez / Captura de pantalla

¿Qué dijo Alejandra Ávalos sobre Alicia Villarreal por su caso de violencia de género?

Fue durante un encuentro con diferentes medios que la cantante Alejandra Ávalos compartió su postura frente al caso de Alicia Villarreal, pues además de ser su colega y compartir escenario con ella en el show ‘Las grandiosas’, es su amiga y no dudó en manifestar su apoyo:

“Yo soy muy solidaria con Alicia. Desde un principio le dije: ‘Alicia, no estás sola, eh. O sea, aquí cuentas con amigas’. Yo creo que muchas mujeres hemos pasado por ciertas situaciones similares a las que ella ha vivido, entonces, yo creo que ella se sintió reconfortada”, declaró Ávalos.

A raíz de esta declaración, un reportero retomó lo que la intérprete de ‘Amor fascinante’ dijo sobre que muchas mujeres han pasado por lo mismo que Alicia, y le preguntó a Alejandra si ella también sufrió violencia doméstica; ella respondió:

“Sí y de muchas vertientes. O sea, física, emocional, económica, psicológica. O sea hay muchísimas formas, ¿no? Entonces, hasta que no te lo hacen ver, como que no lo captas y lo tienes muy normalizado”, confesó la amiga de Alicia Villarreal.

Concierto de GranDiosas se presentaría a las 18 horas. / Redes sociales

¿Alejandra Ávalos sufrió violencia de género?

Tras revelar que sí ha experimentado violencia doméstica, los medios preguntaron a Alejandra Ávalos si vivió episodios muy graves de violencia y ella confesó sin tapujos que sí, pero bajo una “técnica” distinta por parte de su agresor:

“Sí, sí lo viví. Pero la técnica era diferente. La técnica no era hacerme a mi cuerpo, sino agarrar mi cuerpo y aventarme contra los objetos para que los objetos fueran los que me hirieran. O sea que yo lo viví muy diferente; para que no se viera un puñetazo, mejor te estrello la cabeza contra ese escalón”, reveló la cantante de ‘Amor sin dueño’.

Alejandra compartió que para ella fue algo muy duro, pues al estar en desventaja de tamaño y fuerza con su entonces pareja: “Tenía que defenderme contra un hombre de 1.95 m, y no lo pasé una sola vez. Pero ya llegó un momento en el que llegas a un límite y dices: ‘O mi vida, o la suya’.

Alejandra Ávalos y Arturo Peniche fueron la pareja protagónica adulta de la telenovela. / Facebook: Alejandra Ávalos

¿La vida de Alejandra Ávalos corrió peligro por sufrir violencia de género?

Alejandra Ávalos hizo una impactante revelación al señalar que su vida pudo correr peligro por esos episodios de violencia doméstica y de género a manos de su expareja: “Si yo no hubiera dejado en su momento a esa persona que me ocasionó tanto daño, yo creo que no estaría viva”, confesó la también actriz conocida por telenovelas como ‘Soñadoras’.

Ávalos explicó que en su momento no pudo denunciar a su agresor: “No pude denunciar porque la ley era diferente. Para que la ley tomara una agresión, como tú dices de violencia intrafamiliar, tenías tú que llegar sangrante y casi moribunda a un MP (Ministerio Público), para que te tomaran fotos y existiera una evidencia de que alguien te hizo daño”, señaló la cantautora.

¿Quién fue el agresor de Alejandra Ávalos que casi puso en riesgo su vida?

Alejandra Ávalos no mencionó el nombre de su presunto agresor, pero sí hizo énfasis en una característica en particular que tiene que ver con su estatura, pues mencionó que era mucho más alto que ella ya que medía 1.95. Gracias a esta seña particular, Ana María Alvarado señaló que se hacía una idea de quién podría ser, pero prefirió guardar silencio, ya que Alejandra no lo mencionó.

La cantante de ‘Te sigo queriendo’ aplaudió a Alicia Villarreal por alzar la voz, pues la destacó como un ejemplo para otras mujeres que desafortunadamente pasan por la misma situación:

“Y yo creo que Alicia habló en un momento adecuado. En el momento en el que tú estás preparado y te sientes lo suficientemente valiente y fuerte para hacerlo. Lo confrontas y lo vives y lo tienes que hacer, pero ahí es a donde frenas cualquier otro tipo de situación que se pudo haber dado”, declaró Ávalos.