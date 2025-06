Alicia Villarreal reafirma agresión de Arturo Carmona: “Sí pasó en su momento” ¿No lo perdonó? VIDEO

La tiradera entre Alicia Villarreal y Arturo Carmona sigue caliente. Todo, a raíz de la polémica carta donde la cantante aseguraba que Carmona la agredió, la cual envió a Blanca Martínez ‘la Chicuela’, quien la leyó en plena televisión en vivo hace 20 años.

El exfutbolista y actor ya salió a dar la cara y a desmentir que dicho incidente haya sucedido, por lo que también manifestó su molestia por que se haya revivido el escándalo. Sin embargo, Alicia Villarreal ya le respondió, ¡y reafirmó que lo dicho en la carta es verdad! ¿No lo ha perdonado? ¿Qué dijo? Te contamos.

Arturo Carmona y Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Qué dijo Arturo Carmona sobre la carta donde Alicia Villarreal lo acusa de agresión?

Hace unos días, ‘la Chicuela’ revivió el escándalo de una carta que Alicia Villarreal le envió hace 20 años, en la que acusaba a Arturo Carmona de agredirla:

“Querida Blanca: Estoy deshecha. No sabe la noche que pasé hoy. Fue una pesadilla. Llegó Arturo como loco a la casa. No sé si estaba tomado, pero se veía mal. Además, furioso, insistiendo que yo tenía a alguien en mi casa. Lo revisó todo. Arturo me estrujaba. Me lastimó los brazos y, aunque quise que se calmara, cuando iba arriba en las escaleras, me decía cosas horribles y me cacheteó”, escribió Alicia en aquél entonces.

Recientemente, en un encuentro con diferentes medios, entre ellos TVNotas, Arturo Carmona fue cuestionado al respecto de la carta y respondió: “Hubo una charla con la persona que lee la carta y con la persona que dice que le mandó la carta. Entonces, lo que sí no se vale es que hoy en día saquen eso y se me etiquete. Me dicen golpeador. Me dicen maltratador de mujeres”.

De acuerdo con esta y otras declaraciones previas del actor, según él, el tema había quedado atrás. Además, aseguró que la carta era mentira, por lo que arremetió contra Blanca Martínez:

“Quiero aclararte y recordarte que te arrepentiste de haberla sacado y te disculpaste. Te disculpaste con mi familia y con un servidor, nada más que mi familia no te quiso atender, porque hiciste mucho daño con esa carta”, sentenció el intérprete de ‘Cuidado con el ángel’.

Alicia Villarreal y Arturo Carmona reaparecen juntos / IG: @lavillarrealmx / @arturo.carmona

¿Qué respondió Alicia Villarreal sobre la carta donde acusaba a Arturo Carmona de agresión?

Con todo el alboroto que la carta generó, tras las declaraciones de Arturo Carmona, Alicia Villarreal se pronunció en una entrevista para ‘Ventanenando’ y reafirmó tajante que dicha agresión sí sucedió:

"¿Sí pasó en su momento? Sí. Hoy en día la persona que yo conozco es totalmente otra. No tiene también una relación sentimental conmigo, ni de convivencia, ni de nada. Ya es totalmente otra cosa. Hemos madurado. Ya pasaron más de 23 años”.

Además, a Alicia le preguntaron si ya había perdonado a Arturo Carmona: “En su momento, sí. Yo no vivo en mi corazón con cosas de nadie. Me perdono yo”, declaró Alicia Villarreal.

¿Qué dijo Alicia Villarreal de Blanca Martínez ‘la Chicueala’?

Además de aclarar la situación con su expareja, Alicia Villarreal también aprovechó para dar la cara por Blaca Martínez, ‘la Chicuela’, a quien defendió:

“Hay esa amistad sincera con Blanca. La ha habido por muchos años. Me duele mucho que se le esté tachando y se le esté hablando de esa manera. Ha hecho por la industria muchísimo. Que sufrió, que es mujer”, declaró la intérprete de ‘Te quedó grande la llegua’.

Sobre la reacción de Arturo Carmona por el escándalo, declaró que primero debe darse cuenta de lo que está sucediendo, respirar y tomarlo con calma, aunque reconoció que es común reaccionar y enojarse, porque así son todos los seres humanos.

Finalmente, Alicia Villarreal reafirmó su lazó de amistad con Blanca Martínez y manifestó su apoyo: “Querida Blanca, te amo con todo mi corazón y adelante, guerrera, porque no ha hecho usted nada malo”, sentenció Alicia Villarreal.