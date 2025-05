GranDiosas en shock por desplome de escenario en GAM: “Pudo ser una tragedia”

La tragedia estuvo a punto de hacerse presente durante el espectáculo programado de GranDiosas el pasado 8 de mayo en la explanada de la alcaldía Gustavo A. Madero (CDMX). El escenario donde se presentaría el elenco conformado por Alicia Villarreal, Ana Cirré, Ángela Carrasco y Alejandra Ávalos, colapsó inesperadamente, presuntamente debido a los fuertes vientos que azotaron la zona ese día.

Afortunadamente, el accidente ocurrió minutos antes de que comenzara el concierto, por lo que no había público presente en el lugar. Sin embargo, varias personas resultaron lesionadas, lo que encendió las alertas entre artistas, organizadores y medios de comunicación. El evento, que buscaba celebrar el Día de las Madres, fue cancelado de inmediato.

A través de sus redes sociales, la alcaldía Gustavo A. Madero informó que se abrirá una investigación para determinar las responsabilidades, mientras que la empresa organizadora confirmó que el concierto será reprogramado. Pero lo más importante, sin duda, fue que el colapso no se convirtió en una tragedia mayor, como bien lo señalaron las artistas afectadas.

Colapsa escenario del show de GranDiosas. / Redes sociales

¿Qué dijeron las cantantes de GranDiosas tras el colapso?

Alicia Villarreal fue una de las primeras en reaccionar. Desde sus redes sociales, lamentó profundamente lo ocurrido y agradeció que su equipo estuviera a salvo. “Con mucha tristeza estoy viendo lo sucedido. Lamento mucho no presentarme en el show que teníamos programado, donde me invitaron a participar en GranDiosas y vamos a festejar a las mamás, que bien merecido lo tienen. Mi equipo está bien, pero me informan que hay personas lastimadas. De verdad, lo lamento muchísimo”, escribió.

Alicia Villarreal / Redes sociales

Por su parte, Alejandra Ávalos compartió sus sentimientos en una entrevista para el programa Hoy, donde expresó estar totalmente consternada. “Consternadas, pensando en lo que pudo haber sido, que gracias a Dios no fue. Pensando en que el público estaba a punto de entrar al recinto y que cualquiera de ese tipo de situaciones podría haber hecho una verdadera tragedia del momento”, comentó visiblemente preocupada.

Ana Cirré también participó en la entrevista con el matutino y el detalle que estremeció a muchos fue que los cantantes se encontraban haciendo la prueba de sonido momentos antes del desplome. “Estamos en shock. Estamos con sentimientos encontrados, al mismo tiempo agradecidas porque habíamos estado minutos antes haciendo la prueba de sonido. Aparentemente, todo estaba en orden. Nunca estás pensando ‘se va a caer’, ¿no? Confías en que la gente que lo monta sabe lo que está haciendo”.

¿Qué dijeron los conductores del programa Hoy sobre el accidente?

Los presentadores del matutino Hoy no ocultaron su preocupación y reprobaron que no se haya previsto un escenario más seguro para un evento masivo al aire libre, considerando las condiciones climáticas. Raúl Araiza pidió no minimizar el incidente y recalcó que la prevención debe ser prioridad en este tipo de espectáculos:

“Estás hablando de estructuras enormes que soportan toneladas. Si hay viento y no se aseguran correctamente, el riesgo es enorme. Hay que ser más cuidadosos”. Raúl Araiza

El panel del programa reiteró que muchas veces se ignoran las advertencias meteorológicas por cumplir con agendas o compromisos de entretenimiento, cuando lo más importante siempre debe ser la integridad del público, staff y artistas.

¿Se reprogramará el concierto de GranDiosas en la GAM?

La empresa responsable del evento confirmó que ya trabajan para reagendar el concierto de GranDiosas, aunque aún no se ha definido una fecha específica. “Estamos comprometidos con la seguridad de todos los asistentes y del talento. Reprogramaremos el show una vez se tengan las condiciones adecuadas”, señaló un vocero de la producción.

Mientras tanto, las autoridades de la GAM informaron que investigarán a fondo el motivo del colapso y si existió alguna negligencia por parte de los encargados del montaje. También se confirmó que varias personas resultaron heridas, aunque ninguna de gravedad, y que ya reciben atención médica.