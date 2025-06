Alicia Villarreal: ¿A quién le dedicó la canción ‘Te quedó grande la yegua’? ¿Va para a un ex?

Alicia Villarreal, una de las voces más emblemáticas del regional mexicano, no solo conquistó al público con su estilo inconfundible, sino que también se convirtió en un símbolo de empoderamiento femenino. Su éxito “Te quedó grande la yegua” la posicionó como una figura fuerte y decidida dentro de la música popular. Sin embargo, en los últimos meses, su nombre ha vuelto a ocupar titulares, no precisamente por su carrera artística, sino por los conflictos en su vida personal.

Desde que hace unos meses anunció su separación de Cruz Martínez, la cantante ha enfrentado una ola de controversias. Villarreal denunció a su esposo por violencia doméstica, incluyendo un alarmante episodio en el que, según su testimonio, intentó asfixiarla frente a sus hijos. Esta situación ha captado la atención mediática, especialmente porque también ha salpicado a su exesposo, el actor Arturo Carmona, con quien comparte una hija. La tensión aumentó cuando se supo que Carmona mantiene una relación laboral con Cruz Martínez, algo que Alicia ha criticado abiertamente, asegurando que “se juntan porque son iguales”.

En exclusiva para TVNotas, el cantante Francisco Cantú reveló que fue la propia Alicia quien le habló de la presunta violencia que también habría sufrido por parte de Carmona. En medio de esta tormenta mediática, muchos en redes sociales se preguntan: ¿A quién le dedicó realmente Alicia Villarreal la canción “Te quedó grande la yegua”? Aunque durante años se especuló que iba dirigida a Carmona, la cantante ya lo ha aclarado. Aquí te contamos todos los detalles.

Alicia Villarreal y Arturo Carmona reaparecen juntos / IG: @lavillarrealmx / @arturo.carmona

¿A quién le dedicó Alicia Villarreal “Te quedó grande la yegua”?

Durante una entrevista en el canal de YouTube Experiencia regia con el comediante Iván Fematt, más conocido como “la Mole”, Alicia Villarreal fue directa: “Esa la escribí en un avión de Dallas a Los Ángeles... desde Monterrey ya traía la idea”. Esta frase no solo reveló que fue ella misma quien escribió el tema, alimentada por emociones personales que aún no se confirmaban públicamente.

Aunque nunca menciona nombres directamente, muchos fans han asumido que la canción pudo haber sido inspirada en su ruptura con Arturo Carmona, con quien estuvo casada de 1998 a 2001. La coincidencia temporal entre la separación y el lanzamiento del tema (2001) ha dado pie a versiones de que la letra fue una forma de sanar y expresarse.

No obstante, la propia Villarreal desmintió algunas teorías y rumores: “Hay muchas historias y versiones que son mentira”.

En otra ocasión, la cantante Alicia Villarreal aclaró públicamente que la canción no fue escrita para su exesposo, Arturo Carmona, ni para ninguna expareja en particular. En entrevista para el programa De primera mano, reveló que el tema fue una especie de autorreflexión y un acto de empoderamiento personal. Según explicó, se la dedicó a sí misma en un momento de gran presión emocional y profesional.

Arturo Carmona y Alicia Villarreal / Redes sociales

¿Qué significa realmente la letra de la canción “Te quedó grande la yegua” de Alicia Villarreal?

Más allá de las especulaciones sobre su destinatario, “Te quedó grande la yegua” se convirtió en una canción símbolo del empoderamiento femenino. Con frases como “Yo estaba dispuesta a darte mi vida, pero una mujer como yo no te mereces” o “Quieres que la mujer se someta a su hombre. Por algo ha de ser”, la letra toca fibras en muchas mujeres que han vivido desamor o relaciones en las que no fueron valoradas.

La línea final “Te quedó grande la yegua... y a mí, y a mí me faltó jinete” ha sido utilizada por muchos para asegurar que su expareja no supo valorar a quien tenía.

¿Cómo nació el éxito ‘Te quedó grande la yegua’ de Alicia Villarreal?

En la misma entrevista con la Mole, Alicia Villarreal reveló que, antes de atravesar por esta etapa personal tan intensa, sus canciones solían tener un tono más romántico, especialmente tras su salida de Grupo límite y el inicio de su carrera como solista. Sin embargo, algo cambió con el tema “Te aprovechas”. “Me aventaba esos ronquiditos y decía: ‘Es que esa rola trae’”, compartió entre risas, destacando que esa interpretación marcó un antes y un después en su estilo musical, dándole un giro más fuerte y emocional a su propuesta artística.

El tema “Te quedó grande la yegua” no estaba planeado originalmente para su álbum, que consistía en canciones de varias épocas. Sin embargo, Villarreal decidió mostrárselo a su productor Homerito Patrón: “Empezó y ni parpadeó. Oyó toda la canción; mirándome y me dijo: '¿La quieres grabar?’”. Así fue como esta canción, que inicialmente no tenía un lugar asegurado, terminó convirtiéndose en el cierre del disco y en uno de los mayores éxitos de su carrera.

Aquí la letra completa:

Ya no pienso mantener este cariño.

Mientras me parto el alma,

te das la vida de placeres,

y yo en mis desvelos sufriendo por amor.

Y ahora resulta, y ahora resulta

que porque soy lo que soy

te vas de mi lado, si lo mejor de tu vida,

lo mejor de tu vida, se te escapa de las manos.

Pero quién te entiende, ni tú te comprendes,

ni sabes qué hacer.

Quieres que la mujer se someta a su hombre,

por algo ha de ser.

Yo estaba dispuesta, a darte mi vida,

pero una mujer como yo,

pero una mujer como yo,

no te mereces.

Y póngase a trabajar, mi chulo,

pa’ que vea lo que cuesta la vida

pa’ que valore, verdad de Dios

Ya no finjas a tus hijos el cariño,

porque sé que no te duelen.

Hasta disfrutaste hacerlos.

Son más míos.

Eso no te quede duda.

A mí me dolió tenerlos,

y hasta tengo quien los cuide

Pero quién te entiende, ni tú te comprendes,

ni sabes qué hacer.

Quieres que la mujer se someta a su hombre,

por algo ha de ser.

Yo estaba dispuesta, a darte mi vida,

pero una mujer como yo,

pero una mujer como yo,

no te mereces.

Te quedo grande la yegua,

te quedo grande la yegua,

y a mí, y a mí me faltó jinete.