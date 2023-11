Alicia Villarreal desafina en pleno concierto y las redes reaccionan: “Le quedó grande la canción”

Alicia Villarreal protagonizó un inesperado percance en su más reciente concierto de su gira La Villarreal.

Y es que en el momento en que la cantante interpretó la canción Te quedó grande la yegua, uno de sus más grandes éxitos, Alicia no logró alcanzar el tono del tema lo que derivó a que desafinara.

La famosa percibió que no entonó correctamente la canción, por lo que rápidamente se colocó los chícharos para poder escuchar su voz y retomar el tono de la lírica.

Este momento fue captado por uno de los asistentes a la presentación y ya circula en redes sociales. Innumerables usuarios reaccionaron a la inesperada situación.

Como era natural, cibernautas volvieron objeto de burlas y críticas a Alicia Villarreal, puesto que consideraron que la cantante no afinó antes de salir a su presentación.

Así fue el momento:

“Ahora resulta que no llega a los tonos”, “Ahora resulta que no puede cantar”, “O sea que si me tapo los oídos, ¿voy a cantar bien?”, “Le quedó grande la canción”, “Ahora resulta que no afinó antes de salir a cantar”, “Ahora resulta que se le salió el gallo”, “Ya tiene rato que no llega a ciertas notas”, se lee en los comentarios.

No obstante, hubo quienes defendieron a Alicia y subrayaron que un error lo puede cometer cualquiera: “Al menos cantó en vivo, no que muchos pagar por oír a sus artistas con playback”.

Al momento, Alicia no se ha pronunciado respecto al incidente en este concierto, aunque muchos consideraron que probablemente la famosa estuvo enferma y por eso no pudo conseguir llegar al tono de su canción.